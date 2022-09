La fusion de traditions à l'origine des dragons d'aujourd'hui

En cette rentrée 2022, impossible de passer à côté de la série House of the Dragon, le prequel de Game of Thrones. C'est que les dragons font partie de notre imaginaire collectif depuis des milliers d'années, voire depuis la préhistoire d'après la plus ancienne occurrence de dragon retrouvée en Chine. C'est ce que nous expliquent deux spécialistes, Pierre Baptiste, conservateur au musée Guimet pour le côté oriental de cette créature, et Isabelle Bardiès-Fronty, conservatrice au musée Cluny pour son aspect occidental.

Les origines anciennes d'une créature sacrée

Dans ses premières représentations, on retrouve le dragon sous la forme :

- d’un serpent à plumes dans l’Amérique précolombienne

- d’un animal marin féroce dans la mythologie scandinave

- d’une créature bienfaisante en Asie

Pierre Baptiste : "En Asie, les toutes premières représentations de dragons sont issues de contextes qui ignoraient encore l’écriture. A la fin du néolithique, ils sont montrés tout puissants mais on ne sait pas très bien quelle est leur interaction avec la conception religieuse de l’époque. Ce qui est certain, c’est que ce sont des animaux sacrés."

Dans la culture asiatique, le dragon tire sa puissance de l'eau. © Getty

Autre caractéristique, comme l'explique Pierre Baptiste, ils sont garants de l’équilibre du pouvoir : "En Chine dès la fin du néolithique, dès l’époque des Chang [au XVe siècle avant notre ère] - et le motif va être repris en Corée, au Japon, au Viêtnam - on voit que les différents souverains veulent s’incarner comme des fils de dragon."

En Europe, c’est au Moyen Âge que le dragon prend sa place dans le bestiaire commun, même s’il a des inspirations plus anciennes. Comme le rappelle Isabelle Bardiès-Fronty : "Cette configuration du terme de dragon qui incarne dans notre occident médiéval un reptile volant - à l’image un peu d’un varan de Komodo doté d’ailes et crachant le feu - est un héritage qui fusionne la fonction des monstres volants - tels le Phénix ou les sirènes - avec des monstres serpentiformes de l’Antiquité."

Les créatures serpentiformes de l'Antiquité, une des origines du dragon occidental. © Getty

D’ailleurs en grec "drakon" se réfère à la fixité du regard, une caractéristique des reptiles qu’on a longtemps cru dénués de paupière.

Mais ce qui a rendu le dragon si populaire en Occident c’est qu'il est devenu une créature incontournable de la chrétienté.

Saints et saintes, chasseurs de dragons

Isabelle Bardiès-Fronty : "Nous savons qu’il y a une forte corrélation entre l’évangélisation du monde occidental et cet imaginaire des dragons."

L’archange Saint Michel, Saint Georges, Sainte Mathilde… on leur prête de géniales prouesses. Guidés par Dieu, ils auraient libéré villes et villages tyrannisés par des dragons.

Isabelle Bardiès-Fronty : "Seulement pour la France, on a recensé 40 villes fondées sur le mythe d’un dragon. Le plus connu d'entre eux est la Tarasque de Tarascon. Mais à Poitiers, nul n’ignore la Grand’Goule ni à Metz le fameux Graoully. Le dragon est une allégorie du Malin, l’incarnation du mal : en le terrassant, le saint rétablit la vertu dans la ville. Si on prend la première occurrence d’importance pour le Moyen Âge occidental, il faut bien sûr prendre l’Apocalypse dans la Bible."

Dans la Bible, le dragon est un immense reptile "couleur de feu", paré de sept têtes, mais dans la vie des saints, on lui attribue de nouvelles caractéristiques.

Dans la Bible, le dragon a sept têtes. Tapisserie de l'Apocalypse, château d'Angers. © Getty

Isabelle Bardiès-Fronty : "Les premières occurrences, au début de la période carolingienne, sont dans les gestes des évêques qu’on a retrouvées dans les abbayes, et c'est là où on a parfois la mention du feu. Quand Jacques de Voragine décrit les dragons des vies de Saint Michel et Saint Georges, ils volent et ils crachent le feu. A partir de là, toute une imagerie va se créer.

La créature n’a pas encore la tête que nous lui connaissons car le dragon est représenté avec les attributs de plusieurs animaux. Comme le décrit Léonard de Vinci : "Si tu veux donner apparence naturelle à une bête imaginaire, supposons un dragon, prends la tête du mâtin ou du braque, les yeux du chat, les oreilles du hérisson, le museau du lièvre, le sourcil du lion, les tempes d'un vieux coq et le cou de la tortue."

Combat d'un dragon et d'un lion par Léonard de Vinci © Getty

Dragons orientaux et occidentaux, ne se ressemblent guère. L’un est une créature de feu, l’autre d’eau ; l’un est l’incarnation du Malin et l’autre est un allié du pouvoir. Mais le deux créatures ont fini par se rencontrer.

Pierre Baptiste : "On a quand même le sentiment que depuis, surtout le XIXe siècle et les contacts accrus que l’Occident a pu avoir avec la Chine et toute l’Asie orientale, ces représentations de dragons à la chinoise ont eu un impact sur les arts graphiques et sur la littérature fantastique du XXe siècle."

C’est de ces deux influences que sont nés les dragons de Game of Thrones, à la fois cracheurs de feu et pourvus d’ailes à l’occidentale, et soutien du pouvoir à l’orientale.