La gare de Pithiviers, témoin de la déportation des Juifs, transformée en lieu de mémoire

Ces 16 et 17 juillet marquent le 80e anniversaire de la rafle du Vél' d'Hiv. À cette occasion, un nouveau lieu de mémoire de l'internement et de la déportation des juifs est inauguré : la gare de Pithiviers, dans le Loiret, intrinsèquement liée aux rafles parisiennes. C'est dans le camp tout près de cette gare, aujourd'hui détruit, et dans celui de Beaune-la-Rolande, à quelques kilomètres, que 16 000 juifs ont été internés durant la Seconde Guerre mondiale, après avoir été arrêtés, notamment lors de la "rafle" du billet vert et de la rafle du Vél' d'Hiv, en 1942. L'été de cette même année, 8 000 d'entre eux ont été directement envoyés du Loiret au camp d'extermination d'Auschwitz. La gare, désormais transformée en musée, accueille une exposition permanente qui raconte cette histoire.

Pithiviers, 2e lieu de la déportation en France

Cette photo d'un soldat allemand à la gare de Pithiviers en 1940 est la seule qui a été retrouvée jusqu'à présent © Radio France - Fiona Moghaddam

La gare de Pithiviers n’accueille plus de voyageurs depuis cinquante ans. Alors, au moment où il a été question de son avenir, le Mémorial de la Shoah et la SNCF ont signé un accord, d’une durée de quinze ans, pour que le bâtiment soit mis à la disposition du Mémorial, afin d’en faire un lieu de mémoire.

Si l’extérieur a gardé son allure d’époque, l’intérieur de la gare de Pithiviers ne ressemble pas à ce qu’il était pendant la Seconde Guerre mondiale. Faute d’archives et conséquence des nombreux aménagements au fil du temps, le choix a été fait de ne pas effectuer de reconstitution scénographique et d’opter pour un décor le plus simple possible : des murs blancs et de larges fenêtres donnant sur les rails. Les tableaux d’affichage, le hall de gare ou l’ancien bureau du chef de gare ont laissé place à un musée. Une exposition permanente raconte l’histoire de ces gares du Loiret et leur rôle dans la Shoah. Car ici, "on est au cœur du processus d’un des rouages qui a permis l’accomplissement de la Shoah, la déportation", explique Olivier Lalieu, responsable de l’aménagement des lieux de mémoire au Mémorial de la Shoah.

L’année 1942 représente "le basculement d’une politique d’exclusion raciale à une politique génocidaire et la gare de Pithiviers témoigne de tout cela", complète Jacques Fredj, le directeur du Mémorial de la Shoah, l’autre commissaire de l’exposition.

"Ce lieu témoigne à la fois de la politique de collaboration avec des décisions qui sont prises par les nazis et mises en œuvre par l’administration française. C’est exactement ce qu’il se passe à Pithiviers et Beaune-la-Rolande, où policiers et gendarmes gèrent ce camp, alors que sa création a été décidée par les nazis. La gare témoigne aussi de la persécution des Juifs qui passent à l’échelle d’un génocide. Dans cette gare, vont arriver des hommes, des femmes, des enfants après la rafle du Vél' d’Hiv puis être déportés. Alors que jusqu’en 1941, seuls des hommes étaient arrêtés. On est aussi à proximité des camps de Pithiviers et Beaune-la-Rolande dont il ne reste plus rien aujourd’hui. Finalement, il ne reste que les gares, c’est par là que les internés sont arrivés, par là qu’ils sont déportés… Il suffit de regarder les quais, que l’on voit depuis la salle d’exposition, pour comprendre ce qui s’est joué ici", détaille Jacques Fredj. Après Drancy, Pithiviers s'inscrit comme le 2e lieu de la déportation en France.

L'une des fenêtres de la gare, donnant sur les voies ferrées © Radio France - Fiona Moghaddam

Des rafles parisiennes aux camps du Loiret

Un reportage photo projeté sur un mur, à l’époque en grande partie censuré par la propagande, raconte la première rafle organisée en France. La rafle du billet vert, le 14 mai 1941. 3 700 juifs étrangers sont convoqués puis arrêtés au gymnase Japy, à Paris, et sont envoyés aux camps d’internement de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande. En regardant le documentaire, Arlette Testyler, rescapée de la Shoah, raconte : "Quand mon père a reçu ce billet vert, Maman était à côté. Et comme on avait déjà subi la spoliation, Maman se méfiait et lui disait ‘N’y va pas, n’y va pas !’ Et j’entends mon père dire : ‘Qu’est-ce-que je risque ? Les enfants sont français. C’est une vérification d’identité. Dans la France de Voltaire, de Diderot, de Zola…’ Il est parti comme cela, il y croyait, pour lui c’était la France des libertés. Il venait de faire le service militaire, il a fait la guerre… Il y va la fleur au fusil, il était heureux d’y aller ! Mais il n’en est jamais plus ressorti… C’était un piège, une belle souricière, le début du cauchemar…"

L'organisation des convois, de la France jusqu'aux camps d'extermination à l'est de l'Europe, en 1942 © Radio France - Fiona Moghaddam

Jusqu’au printemps 1942, les familles sont parfois autorisées à rendre visite aux internés, les gares sont donc aussi un de leurs points de passage. Rachel Jedinak, également rescapée, se souvient avoir rendu visite à son père, interné à Beaune-la-Rolande pendant treize mois. "Il y a des choses qui marquent quand on est enfant. À notre arrivée, on a confisqué la carte d’identité de ma maman où il y avait le gros tampon rouge ‘juif’. Nous avons pu nous promener pendant quelques heures et mes parents se sont disputés. Ma mère a dit à mon père : ‘Viens, on va fuir à travers champs, on va travailler chez des paysans, on sera tous les quatre cachés ensemble.’ Mon père lui a répondu : ‘Il n’en est pas question !’ J’ai su par un survivant qu’on disait à ces hommes que s’ils essayaient de fuir, on s’en prendrait à leur famille. Les papas ne voulaient pas cela. Ce qui ont réussi à fuir de ces deux camps sont principalement des célibataires."

Le 25 juin 1942, un premier convoi quitte Pithiviers pour Auschwitz. La solution finale est en marche en France. Pour expliquer le rôle des gares françaises, une immense carte indique le système ferroviaire de l’époque et ses liaisons jusqu’aux camps d’extermination.

8 convois envoyés directement à Auschwitz

Durant l’été 1942, huit convois au total partent des gares de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande directement pour Auschwitz, avec à l’intérieur 8 100 personnes. Et les hommes ne sont plus les seuls. Après la rafle du Vél' d’Hiv, des femmes et des enfants sont également déportés. Plus de 3 000 enfants vont rester près d’un mois, seuls dans les camps de Pithiviers et Beaune-la-Rolande, séparés de leurs mères, déportées dans de précédents convois. Tous seront envoyés à Drancy et la plupart déportés et exterminés à Auschwitz.

Les portraits des 8 100 hommes, femmes et enfants, déportés des camps du Loiret à Auschwitz © Radio France - Fiona Moghaddam

À l’intérieur de la gare, sur un grand mur, s’affichent les visages des 8 100 juifs qui ont été déportés du Loiret à Auschwitz, une manière de les humaniser et évidemment, de ne pas les oublier. Entre 1941 et 1943, 16 000 juifs ont été internés dans ces camps du Loiret avant leur déportation, dont 4 700 enfants. Très peu ont survécu. Dans la toute dernière salle du musée, certains survivants et survivantes témoignent dans un documentaire projeté sur un mur, beaucoup ont disparu aujourd’hui.

Un lieu dédié aussi aux scolaires

Si cette exposition est ouverte librement au public, elle a surtout vocation à être présentée aux scolaires, précise Jacques Fredj, le directeur du Mémorial de la Shoah.

"Il y a urgence à faire en sorte de travailler principalement avec les scolaires, à un âge où ils sont en formation sur le plan intellectuel. C'est à cet âge que les préjugés et stéréotypes s'enracinent, que l'on s'imprègne ou pas de ce que l'on entend à l'intérieur du cercle familial. Demain, ces jeunes vont arriver avec un bulletin de vote. C'est important de leur faire comprendre la différence entre une démocratie et une dictature, de leur expliquer comment ces mécanismes ont pu exister en Europe et dans notre pays, comment ils se sont mis en place et les rendre vigilants sur l'intolérance, la liberté, sur des notions qui ne sont pas politiques mais des droits essentiels, tellement remis en cause aujourd'hui que je pense que la gare de Pithiviers peut contribuer à les enrichir."