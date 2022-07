La guerre en Ukraine vue de Washington : une opportunité pour réaffirmer sa puissance

Depuis les années Obama, Washington regarde d'abord l'Asie, le Pacifique, en particulier la Chine. Un conflit sur le sol européen, de l'autre côté, côté Atlantique, n'était pas prévu au programme. L'administration Biden a été surprise, prise de court, mais ensuite mis à profit la situation. En aidant massivement l'Ukraine, notamment sur le plan militaire, Washington a réaffirmé son leadership sur l'Occident, revitalisé l'Otan, dont le sommet vient de se tenir à Madrid, tout en tirant des bénéfices commerciaux, ventes d'armement et de gaz. Et dans un monde idéal, Joe Biden aimerait infliger à la Russie une défaite majeure. Le soutien américain à Kiev est donc rempli d’arrière-pensées. C’est l’instrument d’une réaffirmation de puissance.

La géographie

Vu des États-Unis, l’Ukraine c’est loin : près de 8 000 kms séparent Washington de Kiev, une distance comparable à celle entre Paris et Pékin. En revanche, la Russie est toute proche. Par le détroit de Béring, de l’autre côté. La Russie c’est le voisin de l’Alaska.

On le voit donc déjà sur le plan géographique : le sujet, pour les États-Unis n’est pas Kiev, c’est Moscou.

Il existe malgré tout des liens avec l’Ukraine par la démographie, plus précisément par l’immigration. Comme souvent aux États-Unis. Les Américains d’ascendance ukrainienne sont un peu plus d’un million. Soit 0,3% de la population du pays. Et on en attend environ 100 000 de plus avec la vague d’émigration en cours.

Ces Ukrainiens d’origine se trouvent en particulier sur la côte Est des États-Unis, à Philadelphie et surtout à New York, en particulier dans le célèbre quartier de Brighton Beach, également appelé Little Odessa, à Brooklyn. Mais ce quartier est en fait, mi russe, mi ukrainien. Avec une forte population juive.

D'ailleurs, plus globalement, les Américains se déclarant d’origine russe sont trois fois plus nombreux, environ 3 millions, que ceux qui se revendiquent d’origine ukrainienne.

L'Histoire

Là encore, l’essentiel pour comprendre n’est pas la relation à l’Ukraine, mais à la Russie.

Il existe certes d'anciennes relations entre les États-Unis et l’Ukraine. L’Histoire veut que le premier immigrant ukrainien en Amérique, Ivan Bohdan, ait débarqué dès 1607 avec le célèbre capitaine anglais John Smith.

L’immigration ukrainienne a ensuite pris de l’ampleur à la fin du XIXe siècle, puis à nouveau à la fin du XXe siècle, lors de l’implosion de l’URSS.

Et dès l’accession de l’Ukraine à l’indépendance en 1991, Washington reconnait le pays et apporte ensuite une aide militaire substantielle et régulière à Kiev.

Les relations entre les deux capitales ont quand même connu des hauts et des bas, empoisonnées notamment lorsque Donald Trump a fait pression sur le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour qu’il lui livre des informations sur Hunter Biden, le fils de son rival, Joe Biden, pendant la dernière campagne américaine.

Mais la clé de l’aide américaine à l’Ukraine, c’est surtout la volonté de Washington de contrer Moscou. D’où, dès 1991, l’idée de nouer un dialogue avec Kiev sur une éventuelle adhésion à l’Otan. D’où également des manoeuvres militaires conjointes sur le sol ukrainien.

Vu de Washington, la Russie de Poutine reste dépositaire de l'héritage de l’URSS, et reste donc malgré tout perçue comme un ennemi. Une force militaire avec le plus grand nombre d'ogives nucléaires au monde : plus de 6 000. Davantage même que Washington.

L’analyse d’aujourd’hui s’inscrit dans la tradition américaine de ce que disait, dès les années 90, Zbigniew Brezinski, alors conseiller à la sécurité du président Carter : "Sans l’Ukraine, la Russie cesse d’être un empire, avec l’Ukraine elle en redevient un".

Aider militairement Kiev n’est donc pas un but en soi pour les États-Unis. C’est un moyen pour limiter la puissance russe.

Le droit

L’attitude des États-Unis depuis le début de la guerre s’explique d’abord par une forme de trauma. Un précédent : le non respect du droit, lorsqu’en 2014 la Russie a envahi la Crimée au mépris du droit international. Et sans que les Occidentaux ne parviennent à empêcher cet état de fait. Pas question pour Joe Biden de laisser l’Histoire se répéter.

L’attitude américaine s’explique plus encore par la volonté du patron de la Maison Blanche de revitaliser un traité majeur : celui de l’Otan. L’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, née en 1949, regroupe 30 pays et constitue la principale alliance militaire entre les États-Unis et l’Europe.

Mais ces dernières années, elle avait du plomb dans l’aile. Donald Trump avait dénoncé le déficit de financement des pays européens et menaçait implicitement de claquer la porte. En 2019, Emmanuel Macron avait fustigé " l’état de mort cérébrale " de l’Otan. Et il semblait en passe de convaincre plusieurs de ses voisins de développer en priorité une "Europe de la Défense" autonome.

Avec la guerre en Ukraine et le retour de la menace russe, Washington voit une occasion idéale pour se rabibocher avec les Européens après la période difficile des années Trump. Pour revitaliser surtout l’Otan, relégitimer la présence américaine en Europe, renforcer le parapluie de protection américain en Europe, renforcer en fait la dépendance européenne aux États-Unis. Donc partage abondant de renseignement, aide militaire massive à l’Ukraine, envoi de 20 000 soldats américains supplémentaires dans l’Est de l’Europe.

Pari réussi. Tout simplement parce que les États-Unis sont les seuls à avoir la puissance militaire suffisante pour contrer immédiatement la Russie et rassurer en particulier les pays de l’Est de l’Europe, non seulement l’Ukraine, mais aussi la Pologne, les Pays Baltes.

Pari réussi aussi car l’Otan est relancée et des pays pourtant épris au départ de neutralité, la Finlande et surtout la Suède, demandent leur adhésion à l’Organisation.

Le gendarme américain est bien de retour sur le vieux Continent. Et le projet d’Europe de la Défense est ralenti, si ce n’est enlisé.

L'économie

C’est un paramètre important. Mais là encore, l’Ukraine n’est pas un objectif en soi pour Washington. C’est un instrument pour faire des affaires ailleurs.

Avant la guerre, les échanges étaient très faibles entre les deux pays. Quasiment aucune exportation de Kiev vers Washington. Et dans l’autre sens, les États-Unis ne sont que le 5e fournisseur de l’Ukraine, loin derrière la Chine, l’Allemagne, la Russie.

Avec le conflit, les États-Unis font pourtant le choix d’aider massivement l’Ukraine, de dépenser énormément. Package économique gigantesque de 40 milliards, aide militaire considérable, pour plusieurs milliards là aussi, avec notamment des drones, des lance-roquettes, des missiles Stinger et plus de 5 000 missiles antichars Javelin. Le tout à perte et en prenant le risque de vider les stocks.

Alors pourquoi ce calcul apparemment perdant ? Parce qu’il est gagnant à terme.

D’une part, il met en évidence les performances de l’industrie militaire américaine. Il permet aux États-Unis de vendre des avions F35 aux Européens, à l'Allemagne par exemple, à la Roumanie, et des chars d’assaut Abrams à la Pologne. Par effet en chaîne, hausses des cours pour les entreprises de défense Raytheon, Lockheed, General Dynamics, créations potentielles d’emplois aux États-Unis.

D’autre part, les États-Unis tirent bénéfice commercialement des sanctions imposées à la Russie, en particulier sur l’énergie. Parce que les États-Unis sont l’un des rares pays (avec le Norvège, le Qatar, l’Algérie) à pouvoir proposer des solutions alternatives aux Européens : du pétrole et surtout du gaz de schiste. L’Europe n’en a jamais importé autant des États-Unis, les États-Unis qui devraient devenir le premier exportateur mondial de gaz naturel liquéfié dès cette année. La Commission de Bruxelles vient de signer un accord avec Washington, pour 7 ans à raison d’une livraison de 50 milliards de m3 par an. Les États-Unis vont devenir cette année le premier exportateur mondial de gaz naturel liquéfié.

Psychologie et sociologie

À quelques mois des élections de mi-mandat outre Atlantique, la guerre en Ukraine fournit à Joe Biden et aux États-Unis une occasion de redorer leur blason. Un blason terni après la guerre en Irak et l’évacuation piteuse de Kaboul en Afghanistan à l’été 2021.

Washington trouve l’occasion de réaffirmer son autorité, de réapparaître comme le défenseur de la liberté et d’un pays agressé, de se poser, comme d’ailleurs le revendique Joe Biden comme le leader du monde libre et de la démocratie, et le parrain des Européens.

Et puis le conflit entre facilement dans une grille de lecture binaire qui plait à de nombreux Américains : d'un côté, le gentil président ukrainien Volodymyr Zelensky, tee shirt kaki, allure cool mais déterminée, omniprésent à l’image et sur les réseaux sociaux, contre le méchant Poutine, l’air rigide, enfermé au fin fond du Kremlin.

La question désormais est de savoir jusqu’où aller dans l’affrontement, même indirect, avec Moscou.

Lorsque la Russie a reculé après l’échec de sa première offensive, notamment sur Kiev ou sur Kharkiv, les États-Unis, un temps grisés, ont pensé qu'ils pouvaient infliger une défaite majeure à la Russie. Le secrétaire d'Etat à la Défense Lloyd Austin l’a dit publiquement à ce moment-là. Et la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, en visite à Kiev, a évoqué l’idée d’aller " jusqu’à la défaite de la Russie ".

Mais Washington a ensuite révisé ses ambitions à la baisse. Trop coûteux, trop dangereux vu les risques d’escalade.

Parce qu’attention, la priorité de Washington n’a, au fond, pas changé. Le grand jeu, la rivalité, se joue d’abord contre la Chine, dans le Pacifique. Joe Biden s’est d’ailleurs rendu au Japon au printemps. Il est donc crucial de ne pas griller toutes ses cartouches, à tous les sens du terme, sur le sol européen.

La fermeté affichée face à Moscou vise donc aussi à envoyer un message à la Chine : ne cherchez pas à vous étendre dans le Pacifique, en commençant par Taiwan, sinon vous nous trouverez sur votre chemin.

Le soutien massif de Washington à l’Ukraine relève bien du billard à plusieurs bandes.

Avec la collaboration de Chadi Romanos et d'Éric Chaverou