La jeunesse dans la rue, affaire Cumcum, drogues et masculinisme : la Session de rattrapage

Au programme de cette Session : trois semaines après le 49.3 initié par le gouvernement, la jeunesse a fini par prendre les rues pour exprimer à son tour son mécontentement. Mais aussi l'affaire Cumcum qui secoue le monde bancaire, un rapport du GIEC passé presque inaperçu et des drogues de plus en plus banalisées à travers le monde. Sans oublier un hommage à Claude Lorius , le glaciologue à l'origine de la découverte du principe de la carotte de glace. Bonnes écoutes 🎧 ! Pierre Ropert

Le Zoom de la semaine : la jeunesse prend la rue

Un manifestant à Paris lors de la mobilisation contre la réforme des retraites, 16 mars 2023. © AFP

La mobilisation des plus jeunes, lycéens et étudiants, contre la réforme des retraite a pris beaucoup d’ampleur ces derniers jours. Entre protestations lutte contre la précarité et combat écologique, comment la jeunesse française se mobilise-t-elle au XXIe siècle ? Cette jeunesse politisée peut-elle peser sur les décisions politiques ?

👦 Réforme des retraites : le péril jeune (L'invité des Matins, 41 min)

🌆 Rennes, capitale de la révolte étudiante (Les Enjeux territoriaux, 16 min)

👨‍🎓 Lycéens mobilisés (Les Pieds sur terre, 28 min)

🪧 Réforme des retraites : paroles de mobilisés à l'université Lumière Lyon 2 (Le Reportage de la rédaction, 4 min)

C'est dans l'actu

La Défense, Paris © Getty

🏦 L'affaire Cumcum. Panique à La Défense : ce 28 mars, cinq grandes banques ont été perquisitionnées pour “blanchiment” et “fraude fiscale aggravée”, dans le cadre d’une enquête préliminaire ouverte en décembre 2021 par le parquet national financier. La fraude est estimée à 150 milliards d'euros. ( La Question du jour , 5 min)

🔫 Des munitions pour l'Union. L'Union européenne, en accord avec les États-Unis, s'est engagée à livrer des munitions à l'Ukraine avant le 31 mai prochain. Pour éviter la pénurie, elle va donc reconstituer un stock d'obus commun, grâce à quinze sites industriels répartis dans onze pays européens. Une commande qui ne sera pas sans répercussion, à terme, sur le marché de l'armement. ( Les Enjeux internationaux , 13 min)

🌡️ Chauffe qui peut. L'actualité de la réforme des retraites a quelque peu éclipsé le dernier rapport du GIEC. Leur dernier condense pourtant huit années d'analyses scientifiques et propose des stratégies d'adaptation à mettre en oeuvre au niveau des politiques internationales. À condition de faire vite, quand chaque dixième de degré compte. ( La Science, CQFD, 58 min)

🪖 Wagner Leaks. En début d'année, la fuite de documents internes au groupe paramilitaire russe Wagner a permis de mettre en lumière le pouvoir et l'influence de ce dernier à l'étranger, notamment sur les écosystèmes informationnels en Afrique. Dans cette guerre informationnelle en Afrique de l'Ouest, il radicalise l'opinion. ( Le Meilleur des mondes , 59 min)

Un monde accro

Contrairement à de nombreux pays européens, la France est très en retard sur la prise en charge des toxicomanes. © Getty - krisanapong detraphiphat

Alors qu'aux États-Unis, une partie de la population est tombée dans l'addiction à cause, entre autres, d'opioïdes présents au sein d'antalgiques et d'antidépresseurs, au Moyen-Orient, une partie de la population est accro au captagon, un excitant consommé notamment par des hommes d'affaires. Partout dans le monde, les saisies de drogue atteignent des niveaux records, sans qu'aucune politique ne semble venir à bout des réseaux qui les disséminent. En France, si les usages de stupéfiants sont en diminution chez les jeunes, l'usage de drogues dures se banalise.

💊 Toxicomanies : un monde accro (Cultures monde, 3 x 58 min)

💉 Quelles conséquences de la banalisation des drogues (Le Temps du débat, 39 min)

🩺 Peut-on vivre sans addiction ? (Sans oser le demander, 1 h)

Vous avez le temps

Claude Lorius pour le film "La Glace et Le Ciel" lors du 68ème Festival de Cannes le 23 mai 2015. © Getty - Pascal Le Segretain/WireImage

Vous avez 4️⃣ minutes

🪳 L'essaim. C'est l’histoire d’une sortie de route spectaculaire en sept épisodes, une genèse de série B, pendant laquelle Dre, le personnage principal, devient un monstre. La nouvelle série de Donald Glover, Swarm, se coule dans le genre du film d’horreur, avec une dose mesurée de parodie, au service d’une réflexion sur l’identité noire aux États-Unis. ( Affaire critique )

Vous avez 1️⃣ heure

🙎‍♂️Qui sont les masculinistes ? Haine des femmes, virilité, peur du déclassement, ces hommes anti-féministes sont capables de s'organiser pour faire tomber leurs ennemies. Partagent-ils une idéologie ou simplement la crainte de perdre du pouvoir ? ( Sans oser le demander )

Vous avez 3️⃣ heures

👑 Long live the King. Sa Majesté le roi Charles III a finalement reporté sa visite à Paris. De Guillaume le Conquérant faisant valoir ses droits sur le trône d'Angleterre à la francophile reine Victoria, retour sur les relations diplomatiques, politiques et sociales entretenues par la France et l'Angleterre depuis des siècles. (Le Cours de l'Histoire)

Vous avez le temps pour un whisky on the rocks 🥃

🧊 Carotte glaciaire. En 1957, le glaciologue Claude Lorius participe à une expédition en terre Adélie. C’est là, en se servant un verre de whisky avec un glaçon prélevé sur place, qu'il imagine le principe des carottes glaciaires : l'air piégé depuis des millénaires dans la glace doit pouvoir nous renseigner sur ces périodes reculées. Ce pionnier de la glaciologie est décédé ce 28 mars, à l'âge de 91 ans. Réécoutez-le dans la série À Voix Nue.

Cette session s'arrête ici cette semaine. Et on vous laisse avec un humour un peu particulier : connaissez-vous "le roast" ? Cette forme d'humour qui consiste à chambrer un invité est devenue un véritable phénomène aux États-Unis. Pourtant, malgré l'expression "qui aime bien, châtie bien", cette pratique ne prend pas en France. Et ce, malgré notre goût pour le second degré. Par manque de spontanéité, peut-être, des Français adeptes du sarcasme ? À la semaine prochaine.