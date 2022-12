La loi Veil, un texte qui ne faisait pas de l'IVG un droit

C’était jour de marché et on avait fini par renoncer à installer les étals tant la foule massée autour du Palais de justice était immense. En mars 1977, à Aix-en-Provence, des militantes du Mlac étaient jugées pour “tentative d’avortement”. 1977 ? Le calendrier paraît convulser. Deux ans plus tôt, la loi Veil, du 15 janvier 1975, n’avait-elle pas légalisé l’avortement ? Si. Mais le 9 octobre 1975, une jeune femme de 17 ans avait demandé à être transportée à l’hôpital alors que six militantes du Mlac, le Mouvement pour la libération de l’avortement et de la contraception, avaient commencé à pratiquer sur elle un avortement par aspiration. L’affaire s’était retrouvée au tribunal correctionnel parce que le père de la jeune fille avait porté plainte. Inculpées, les six femmes devront répondre d’”exercice illégal de la médecine” : c’est plusieurs centaines d’interruptions de grossesse qu’elles avaient pratiqué la même année. Toutes d’après la technique de l’avortement par aspiration qu’on avait pris l’habitude d’appeler “la méthode Karman” du nom de son plus célèbre ambassadeur.

Californien, Harvey Karman, lui-même, n’était pourtant pas médecin, mais psychologue. Et en France, au moment du procès d’Aix-en-Provence, cela fait plus de trois ans que de nombreuses militantes se sont formées à l’avortement par aspiration. Dès 1972, des médecins de Grenoble avaient ainsi fait le voyage en Grande-Bretagne pour découvrir cette technique sans risque qui pouvait se pratiquer sans anesthésie. Ils avaient rapporté dans leurs bagages un stock de canules en plastique, et un peu partout, en France, des femmes avaient découvert ce petit objet qu’on leur proposait de toucher avant de procéder à l’avortement. De passage en France, Karman avait lui-même fait une démonstration, dans l’appartement de Delphine Seyrig, la même année. En quelques semaines, à une époque où l’avortement était toujours un délit passible de prison, des hommes et des femmes s’étaient approprié cette technique. Médecins, ou pas .

Fondé en mars 1973, le Mlac était rapidement devenu un mouvement de masse, rassemblant au moins 15 000 personnes. Il fallait adhérer à l'association pour participer aux débats et militer ; mais aussi pour être prise en charge et pouvoir avorter. Avant la loi, le Mlac avait fait bouger les lignes, et permis à de nombreuses femmes, dont des mineures, d’interrompre des grossesses non désirées, sans drame et sans anesthésie. Le Mlac avait aussi rendu visible la question de l’avortement, avec de grandes manifestations que d’autres organisations militantes et les partis de gauche avaient fini par rallier. En 1973, la censure du film Histoires d’A , de Charles Belmont et Marielle Issartel, qui montrait les femmes du mouvement en train de s’organiser et un avortement en train de bien se passer, avait dopé la notoriété du mouvement - et pas empêché le film, devenu culte, de circuler dans les cercles militants.

Permanence au Jardin des Plantes

En mars 1973, l’émission télévisée Les Dossiers de l’écran avait consacré toute une soirée à l’avortement. Douze mois plus tard, le 22 mars 1974, un bus de retour des Pays-Bas avait circulé dans Paris, flanqué d’une banderole qui disait : “On s’est fait avorter”. Le “Manifeste des 343”, paru dans le Nouvel Observateur, avait déjà trois ans ; mais à la différence des illustres signataires d’hier qui défiaient l’ordre en proclamant qu’elles avaient avorté, ces femmes-là, assises, anonymes, dans le bus, n’avaient pas pour elles la même immunité médiatique. A l’époque, aux permanences du Mlac, on répartissait les femmes en trois groupes : celles qui n’avaient pas dépassé huit semaines de grossesse pourraient être prises en charge en France ; entre huit et douze semaines, c’était les Pays-Bas ; au-delà de douze, le voyage en Grande-Bretagne. Le bouche-à-oreille avait si bien fonctionné qu’à Paris, la petite permanence de la rue Buffon s’était vite révélée trop exiguë et les femmes avaient traversé la rue. Le samedi, c’est dans le Jardin des Plantes, sur les marches du Muséum d’histoire naturelle, que durant des mois, plusieurs centaines d'entre elles s’étaient finalement retrouvées. Valise à la main et parfois un peu de panique au fond des yeux, certaines débarquaient de loin, s'étant parfois imaginé qu’elles pourraient avorter sur-le-champ.

Après le vote de la loi Veil, qui dépénalisait l’avortement en janvier 1975, le bureau central du Mlac avait diffusé un communiqué satisfait, puis démissionné en bloc. Fin de l'histoire ? Les femmes pourraient désormais se rendre directement à l’hôpital, même si l’IVG n’était pas encore remboursée par la Sécurité sociale. Première à avoir travaillé sur le Mlac, l’historienne Michelle Zancarini-Fournel a montré que, dans la foulée de la loi, la plupart des ”groupes Mlac”, comme on disait alors, cessent peu à peu d’avorter les femmes. Pas le Mlac d’Aix-en-Provence. Ces femmes qui font sécession ne sont pas médecins. La sociologue Lucile Ruault a même montré qu’elles étaient plutôt issues de milieux plus modestes et plus précaires que les figures pionnières du Mlac, plus connues. Sensibilisées à une culture militante de l’autonomie, elles au contraire entendent poursuivre leur action, qu’importe la loi.

La sonde Karl Marx

Rassemblant jusqu’à deux mille personnes devant le tribunal pour protester contre “l’hypocrisie de la loi Veil”, leur procès montre que l’accueil de la dépénalisation était en fait plus mitigé que le souvenir qu’on en a souvent conservé. L’histoire de ce procès était aussi celle de l’appropriation d’un savoir technique par des femmes qui n’entendaient pas le rendre au monde médical. Dans un fanzine militant diffusé à l’époque à Marseille et dans la région, les militantes avaient écrit qu’il s’agissait pour elles de “prendre en main [leurs] affaires”. Tandis que l’audience se déroulait à l’étage du tribunal correctionnel qui avait filtré le public, sur le parvis, la foule chantait, sur l’air de Porque Te Vas , la chanson du film Cria Cuervos, sorti l'année précédente :

“C’est le procès des filles d’Aix

Qui ont osé

Pratiquer des avortements malgré la loi

Soutenons-les ! […]

Ô femmes qui êtes là

Vous le savez

Si vous ne prenez pas en main vot’ propre sort

Qui le fera ?”

La presse, comme Le Monde par exemple, qui avait missionné un envoyé spécial, parle de cette audience comme du “procès du Mlac”. À l’audience, une avocate de la défense entame un bref exposé juridique, puis cède la parole aux inculpées contre lesquelles le substitut du procureur a requis quatre mois de prison avec sursis, et qui annoncent qu’elles entendent se défendre elles-mêmes. Dehors, Igor Barrière et Etienne Lalou ont sorti leur caméra. Ils filment la foule nombreuse qui rit, qui chante. Ils filment aussi cette pièce parodique qui s’improvise sur le pavé, et que l'on peut découvrir en visionnant Avortement an 2. On y voit Françoise, enceinte, se faire engueuler par son petit ami (“Tu ne pouvais pas faire attention ?”). On y voit aussi le médecin, ridicule, masculin et autoritaire, et le juge vociférer contre ces avorteuses, “tricoteuses bolchéviques” adeptes… “de la sonde Karl Marx”. Hilarité générale devant le Palais de Justice.

Le documentaire est diffusé sur TF1 dès le mois de juin 1977, alors que les six inculpées qui avaient défendu le droit des femmes à s’occuper elle-même de gynécologie, écopent d’un verdict plutôt clément. L’exercice illégal de la médecine n’a finalement pas été retenu contre elles : l’avortement ne figurant nulle part dans la nomenclature des actes médicaux. Mais ce que vient rappeler à toute la France ce procès très médiatisé, c’est que l’avortement n’est pas non plus un droit. Car contrairement au souvenir qui a fossilisé depuis, la loi du 15 janvier 1975, qu’on appellera plus tard “loi Veil”, ne consacre pas plus le droit à l’avortement que celui des femmes à disposer de leur corps - utérus compris.

En effet, si elle représentait un acquis considérable, la loi du 15 janvier 1975 dépénalisait l’avortement à condition d’être en dessous du seuil des dix semaines de grossesse. Et seulement si c’était un médecin qui s’en chargeait. C’est pour cette raison que Simone Veil a essuyé des tombereaux d’insultes sexistes et antisémites dans ces débats d’une violence inouïe qui, à partir du 26 novembre 1974, ont précédé le vote. Magistrate, Simone Veil était ministre de la Santé dans le gouvernement Barre. C’est à elle que Valéry Giscard d’Estaing avait confié la dépénalisation de l’avortement, justement parce qu’il entendait en circonscrire l’application aux seuls médecins. C’était un changement de pied, alors que jusque-là, le dossier incombait au ministère de la Justice. C'était aussi une cause tardive : Giscard, contrairement à ce qu’on lit parfois, n’avait pas fait de l’IVG une promesse de campagne. On doit aux chercheuses Anne-Marie Devreux et Michèle Ferrand d’avoir mis en évidence (dans la Revue française de sociologie, en 1982) que c’est seulement à partir de la mi-juillet 1974, c’st-à-dire après avoir été élu, que le successeur de Georges Pompidou prendra officiellement position sur l’avortement.

“Ni un droit, ni un quelconque progrès”

Les autorités, à l’époque, prennent justement soin de ne pas en faire un droit. On le mesure en rouvrant les archives des débats parlementaires, quatre ans plus tard, en 1979. Cette année-là, l’avortement est de retour au Parlement, car la loi Veil de 1975 avait été votée seulement pour une période provisoire de cinq ans. Il faut donc revoter. Cette fois, c’est Monique Pelletier, ministre à la Condition féminine, qui porte le nouveau texte. Et tandis que c’est désormais l’application de la loi qui fait battre le cœur des débats, plutôt que son principe même, le 29 novembre 1979, Monique Pelletier monte au perchoir de l’Assemblée nationale et déclare avec solennité que l’avortement n’est “ni un droit, ni un quelconque progrès”. Elle-même mère de sept enfants et avocate, la ministre de Raymond Barre précise : “L’avortement doit rester un recours exceptionnel assorti de conditions précises et strictement respectées.”

Saisi par des députés au lendemain du vote de la loi Veil, cinq ans plus tôt, le Conseil constitutionnel avait bien déclaré l’avortement compatible avec la Convention européenne des droits de l’homme, dont l’article 2 édicte que "le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi". Mais le droit des femmes à avorter, lui, n’était toujours pas en tant que tel une question juridique. Historique, la grande loi sur l’avortement était d’abord une loi qui autorisait les médecins à avorter des femmes (et des femmes à les solliciter). Car des médecins, entre les murs de la faculté, avaient défendu, dès les années 1930, la nécessité de libéraliser l’interruption de grossesse - avant tout parce que la clandestinité coûtait à la santé des femmes, et parfois à leur vie. Ainsi, les archives universitaires comptent-elles des thèses qu’on peut lire comme des plaidoyers précoces pour l’IVG, mais qui souvent soulèvent d’abord d'enjeux médicaux, plutôt que la liberté des femmes.

A l’époque, celles qu’on appelait les “faiseuses d’anges” n’étaient pas les seules à avorter les femmes, et des médecins passeront au tribunal pour avoir bravé cette loi de 1920 qui interdisait tant l’avortement que sa publicité, que la France s’était empressée de restaurer une fois la république de retour après Vichy. Progressivement, les procès de médecins se sont faits moins nombreux. Le dernier aura lieu six mois avant que les débats parlementaires ne démarrent, pour déboucher rapidement sur la loi Veil du 15 janvier 1975. La prévenue de cet ultime procès disposait d’une notoriété à des années-lumière de celle des six femmes récalcitrantes du Mlac d’Aix-en-Provence, quelques mois plus tard : c’est elle, Annie Ferrey-Martin, qui faisait partie du petit groupe qui avait traversé la Manche pour aller se former à l’avortement par aspiration. Médecin réanimateur à Grenoble, c’est dans Le Dauphiné libéré qu’au milieu de l’année 1973 elle avait déclaré "Depuis près d’un an, nous avons pratiqué, ou aidé à pratiquer, plus de 500 avortements de façon collective par la méthode Karman.” En février, cette année-là, 331 médecins publient un manifeste dans lequel ils affirment avorter des femmes.

Jeanne Weiss était de ceux-là. Médecin réanimateur elle aussi, elle fera partie des figures dirigeantes du Mlac. Puis, par la suite, officiera longtemps à la maternité des Lilas, un haut lieu de la lutte pour les droits des femmes, où l’IVG est une pierre angulaire de la culture de service. Sa parole fait alors d’autant plus sursauter. Car dans la thèse de l’historienne Bibia Pavard sur la contraception et l'avortement en France, on découvre qu’en entretien, en 2008, Jeanne Weiss s’était souvenue de la loi Veil du 15 janvier 1975 comme d’une “catastrophe”. Expliquant que justement les médecins du Mlac avaient eu à cœur de démédicaliser cet acte, d’impliquer les femmes, qui touchaient les instruments avant l’intervention, et d’instaurer un tutoiement propre à détricoter les rapports hiérachiques, Jeanne Weiss n’avait pas décoléré devant cette loi qui avait fait du pouvoir médical la condition de l’avortement. Loin de la culture du Mlac, dont un des premiers gestes avait justement consisté à supprimer les blouses des médecins qui officiaient.

La détresse, un critère

Mais la loi Veil de janvier 1975 n’avait pas seulement circonscrit le droit à l'IVG. Elle l’avait aussi conditionné à un critère qui marquera durablement l’imaginaire français en matière d’avortement : la détresse. Le mot en effet figurait en toutes lettres dans la loi, qui faisait explicitement de l'IVG un “ultime recours”. Ce sont les mots de Simone Veil, dans ce discours resté célèbre (qui désormais fait même l’objet d’un tiré-à-part, vendu en librairie par les éditions Points) que la ministre de la Santé prononça le 26 novembre 1974, à l’Assemblée nationale. C’était le tout premier jour des débats sur le projet de loi présenté par le gouvernement Barre, et défendu par sa ministre de la Santé :

Dans ce discours de 38 minutes , Simone Veil affirme, ce 26 novembre 1974 : “Je le dis avec toute ma conviction : l'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue. Mais comment le tolérer sans qu'il perde ce caractère d'exception, sans que la société paraisse l'encourager ?” Et aussi que ces femmes qui interrompent leur grossesse “ne sont pas nécessairement les plus immorales ou les plus inconscientes”. Alors que cette intervention fera date et sera souvent évoquée, seule une lecture serrée de ce discours permet de comprendre ce que revêtait au juste le droit à l’avortement lorsque Simone Veil déclarait encore : “Si le projet qui vous est présenté tient compte de la situation de fait existante, s'il admet la possibilité d'une interruption de grossesse, c'est pour la contrôler et, autant que possible, en dissuader la femme.”

Cette loi avait un objectif : “mettre fin à une situation de désordre et d'injustice et apporter une solution mesurée et humaine à un des problèmes les plus difficiles de notre temps.” Pas sécuriser un droit. “Pourquoi donc ne pas continuer à fermer les yeux ?, poursuivait Simone Veil. Parce que la situation actuelle est mauvaise. Je dirai même qu'elle est déplorable et dramatique. Elle est mauvaise parce que la loi est ouvertement bafouée, pire même, ridiculisée. Lorsque l'écart entre les infractions commises et celles qui sont poursuivies est tel qu'il n'y a plus à proprement parler de répression, c'est le respect des citoyens pour la loi, et donc l'autorité de l’État, qui sont mis en cause.”

Corps des femmes vs corps médical

C’est ainsi d’abord pour répondre aux transgressions de la loi que Valéry Giscard d'Estaing avait voulu une nouvelle loi. Pas pour sanctuariser le droit des femmes à disposer de leur corps. D’ailleurs, le mot corps apparaît une seule fois dans le discours de Simone Veil, et exclusivement dans l’expression corps médical. Durant les semaines qui ont précédé les débats sur ce qui deviendra la loi Veil, les deux camps avaient été auditionnés par une commission parlementaire spécialement créée pour l’occasion. Partisans ou adversaires de la libéralisation de l’avortement, tous avaient missionné des juristes, des religieux, des médecins et des militants anonymes. Démographe ou historien, deux universitaires étaient également intervenus auprès de cette commission : on retrouve les mémoires laissés par Alfred Sauvy et Pierre Chaunu dans les archives de cette bataille parlementaire où, à elle seule, l’association Laissez-les vivre, dont la création remontait à 1970, avait fait intervenir dix personnes pour réclamer le statu quo. Le Mlac lui aussi, sera entendu - parmi d’autres : ce débat parlementaire, l’un des grands moments de la vie parlementaire sous la Ve République, arrivait alors que la société s’était déjà largement confrontée à l’avortement.

Le grand procès médiatique de l’avortement avait eu lieu deux ans plus tôt, et Marie-Claire Chevalier, qui comparaissait devant un tribunal pour enfants pour avoir avorté après avoir été dénoncée par son violeur, avait été relaxée. En octobre et novembre 1972, ce procès, baptisé “le procès de Bobigny”, sera l’occasion d’une tribune médiatique sans équivalent sur le chemin de la dépénalisation. Aux juges qui venaient de demander à l’avorteuse si c’est dans la bouche de la jeune femme qu’elle avait introduit le spéculum, Me Gisèle Halimi, qui défendait Marie-Claire Chevallier et sa mère, avait lancé : “Messieurs, regardez-vous… et regardez-nous.”

Dans cette vidéo d’archive, l’avocate soulignait un des enjeux : alors même qu’elle avait reconnu son geste et affirmé à la barre qu’elle ne regrettait pas son choix, Marie-Claire Chevallier avait été relaxée. Mais deux ans plus tard, lorsque la loi sur la dépénalisation de l’avortement sera débattue au Parlement, ce n’est plus de choix qu’il s’agissait.

Durablement, avoir conditionné l’avortement à l’idée d’un ultime recours motivé par la détresse plutôt qu’à un choix dont on n’aurait pas à connaît les raisons laissera une empreinte sur l’histoire de l’avortement, et des droits des femmes en France. Dans le tout premier numéro de la revue féministe Le Torchon brûle, qui datait de 1970, on lisait pourtant : “L’interdiction de l’avortement doit être levée pour que les femmes aient la liberté la plus élémentaire, celle dont les hommes disposent de plein droit.” Mais, trente ans durant, dans la loi on lira plutôt ceci : ”La femme enceinte que son état place dans une situation de détresse peut demander à un médecin l'interruption de sa grossesse .” C’est seulement en 2014 que les parlementaires finiront par supprimer le motif de détresse dans la loi - et pas sans débats : durablement, l’avortement a d’abord été pensé en droit comme un geste médical traumatique plutôt que comme un choix dont l’intéressée n’aurait pas eu à se justifier.

Le 28 novembre 1974, au troisième jour de débats parlementaires, un député n’avait-il pas préconisé la ligature des trompes, passé un certain âge plutôt que l’interruption volontaire de grossesse, précisant : “Sans doute s’agit-il d’une mutilation, mais est-elle plus grave et plus traumatisante qu’un avortement ? Certes non !” Toutes les interventions dans l’hémicycle sont intégralement accessibles via l’historique du Journal officiel et quelques minutes plus tard, c’est un autre qui débattait de l’avortement en affirmant : “Oui, je crois que les familles nombreuses sont plus heureuses que les autres.”