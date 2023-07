La longue conquête des plages : lieux de peur, d'expériences médicales et de vacances

Pendant longtemps, la plage était un lieu peu fréquenté, voire craint. Professeur de lettres et romancier, Grégory Le Floch est également l'auteur d'un Eloge de la plage (Rivages). Il nous explique que pour la population des littoraux, la plage a longtemps représenté "le lieu des naufrages" : "C'était le lieu de la mort. Un lieu duquel on se détourne. C'est un lieu qui a longtemps aussi été associé aux monstres. Il suffit de regarder les cartes de du Moyen Âge ou de la Renaissance. Au centre des océans, on va placer des petits monstres marins et des diablotins pour montrer le danger que représente la mer.".

Cette vision entraine les savants du XVIIIe siècle à penser que la mer peut être une cure pour les personnes considérées comme folles. On espérait pouvoir les guérir grâce à une thérapie brutale que Grégory Le Floch décrit ainsi : "On emmenait sur le rivage les patients attachés par une corde les uns aux autres et on les immergeait brutalement dans les vagues. Quinze, voire 30 secondes, sous l'eau, le temps de réciter trois Ave Maria en espérant une guérison prochaine."

Cette vision thérapeutique de la mer est ensuite portée par le médecin anglais Richard Russell en 1750 et le Français Hugues Maret en 1769. Les aristocrates vont donc aussi la voir comme un médicament.

Des lieux balnéaires dédiés à la guérison de différentes affections vont peu à peu apparaître en France et en Angleterre. Mais la baignade est encore loin d'être une activité populaire. Les tenues de bain notamment attestent de cette réticence qui persiste vis-à-vis de la mer : "On met des combinaisons épaisses parce qu'on a encore peur de l'eau. On utilise des cabines tirées par des chevaux pour aller jusqu'à la mer. Il y a toute une précaution presque de cosmonaute pour appréhender un espace qui fait encore peur." La mode des shorts et des bikinis est encore loin d'advenir.

Les premières baignades récréatives

Certains vont tout de même se rendre à la plage pour le seul plaisir du bain. "Les premiers à le faire vont être traités de fous." Grégory Le Floch nous raconte une des premières baignades médiatisées : "En 1824, l**a duchesse de Berry se baigne en combinaison sur une plage de Dieppe, accompagnée du maire de la ville et d'un médecin, et sous les yeux des habitants. On fait sonner le canon quand elle entre dans l'eau. A l'époque, le geste de la duchesse est jugé complètement fantasque." Si certains aristocrates téméraires se baignent, ils ne sont pas les seuls. Les historiens trouvent des traces de ce qu'on appelle les baigneurs sauvages. À Carolles, à Granville, à Bayeux par exemple, la population locale se réunissait pour se baigner."

La plage comme lieu de plaisir se démocratise petit à petit. Les stations balnéaires se multiplient vers la fin du XIXe siècle. Et l’avènement des congés payés en 1936 permet aux classes moins aisées de profiter du littoral. Mais Grégory Le Floch insiste sur le fait que les tenues de bain sont encore loin de dévoiler les corps : "Jusque dans les années 1940-1950, on porte encore des épaisseurs autour de la taille pour éviter de laisser apparaître les cuisses et les seins. Les premiers maillots de bain à part entière sont à rayures verticales pour dissimuler certaines parties du corps qui pouvaient apparaître par transparence. L'auteur compare même ces maillots à des "barreaux de prison."".

La plage, lieu d'inspiration artistique

Mais cet emprisonnement des corps sur les plages n'est pas forcément ce que les artistes de cette époque ont retenu de ce lieu. Les impressionnistes par exemple ont fait de la plage un paysage qui mérite d’être peint. Elle a aussi sa place dans la littérature : les plages de Cabourg notamment ont inspiré Marcel Proust pour A l’ombre des jeunes filles en fleurs en 1919, deuxième tome de A la recherche du temps perdu.

Le XXe siècle verra la disparition progressive des représentations faisant du littoral un espace terrifiant. Au contraire, la plage devient même un lieu propice aux histoires d’amour. "C'est le lieu romantique par excellence, voire un lieu érotisé" ajoute l'écrivain, "Il suffit de regarder la pop , les clips de chanteuses comme Shakira ou Nicki Minaj. On a désormais constamment cette association entre la plage et la représentation d'une femme désirable. Cette association remonte à Botticelli et à La naissance de Vénus. Et je trouve que dans les clips pop, on voit réellement cet héritage."