La Macédoine du Nord sur le chemin de l’adhésion à l’UE, après 17 ans d’attente

Le chemin parcouru est déjà long, mais ce n’est que le début. Pour ouvrir les négociations sur son adhésion à l’Union européenne, la Macédoine a dû, depuis près de 20 ans, faire beaucoup de concessions. En tout premier lieu, changer de nom. Afin de lever les vetos de la Grèce et de la Bulgarie - sur des sujets très sensibles, son histoire et sa langue -, la Macédoine est notamment devenue en 2018 la Macédoine du Nord. Elle est aujourd’hui une candidate "normale" à l’UE. L’Albanie la suit de près. Pour ces deux pays des Balkans occidentaux, c’est un long chemin vers l’Union européenne qui débute officiellement.

Le destin européen de la Macédoine du Nord n'était pas vraiment entre ses mains. C'est en Bulgarie, chez son voisin, que tout s'est accéléré en novembre 2021 avec la victoire aux élections législatives du libéral Kiril Petkov. Dès son élection, Petkov souhaite faire bouger la position de son pays sur la langue et l’histoire macédonienne. Depuis des années, la Bulgarie et la Macédoine se divisent sur l’identité de leurs personnages historiques et les différences de leurs langues. Le macédonien est une langue à part entière vu de Skopje et un dialecte bulgare vu de Sofia. Kiril Petkov, profondément pro-européen, veut que Bulgares et Macédoniens oublient leurs différences culturelles et historiques et pensent un peu plus à leur avenir européen, dans ces terres balkaniques si longtemps déchirées par les nombreuses guerres. Profitant de cette nouvelle position bulgare, la France, en tant que présidente tournante du Conseil de l’Union européenne, a aidé Skopje et Sofia à se rapprocher et discuter de leurs différends.

Situation débloquée en Bulgarie

Le 24 juin, le petit parti du gouvernement "Bulgarie démocratique", centriste et pro-européen, présente une motion parlementaire pour lever le veto sur l’adhésion de la Macédoine du Nord dans l’UE. Il est soutenu par le parti d'opposition "les Citoyens pour le développement européen de la Bulgarie" (Gerb) de l’ancien Premier ministre Boïko Borissov. Longtemps au pouvoir, ce parti était contre l’adhésion de la Macédoine du Nord à l’UE mais a changé d’avis. Il vote en faveur de la levée du veto bulgare. La motion est adoptée à une grande majorité : 172 pour, 37 contre et 21 abstentions. D’autant plus que l'extrême droite, qui était très opposée à cette motion, a été balayée des dernières élections, avec zéro siège au parlement.

Une fois la situation débloquée en Bulgarie, c’est au tour du Parlement macédonien, le 16 juillet, de signer un protocole apportant la paix linguistique et historique entre les cousins des Balkans. Le Parlement de Skopje doit accepter un compromis avec Sofia pour permettre l'ouverture de négociations d'adhésion à l’UE. Ce qui fait dire au Premier ministre macédonien, Dimitar Kovachevski : c’est un "jour historique et merci aux députés qui ont voté pour l’avenir européen du pays". 68 voix "oui" sur 120 députés. La droite et la gauche radicale se sont farouchement opposés au gouvernement social-démocrate sur ce sujet d’avenir. Le parti de droite nationaliste (longtemps au pouvoir), "l’Organisation Révolutionnaire Macédonienne Intérieure-Parti Démocratique pour l’Unité Nationale Macédonienne" (VRMO-DPMNE) est un mouvement autoritaire, pro-russe et eurosceptique. Et la gauche radicale a également manifesté pendant trois jours devant le Parlement, des militants du parti "la Gauche" (Levitsa), un parti contre l’UE, contre l’Otan et composé d’anciens communistes yougoslaves. Une gauche radicale qui a fait aux élections de 2020, 4%.

Des manifestants contre l'adhésion de la Macédoine à l'UE devant le Parlement de Skopje le 16 juillet 2022 © AFP - ROBERT ATANASOVSKI

Patience stratégique

Le 18 juillet, grâce aux votes des parlements bulgares et macédoniens, et malgré la réticence de certains partis, l’UE peut enfin ouvrir les négociations pour l'intégration de la Macédoine du Nord. En Albanie aussi, les choses avancent. Le pays était jusqu'à présent coincé par le veto bulgare qui bloquait toutes les autres négociations avec Tirana. Les 27 pays membres ont, en effet, donné leur accord pour négocier à Bruxelles. Les Premiers ministres albanais et macédonien, Edi Rama et Dimitar Kovachevski, ont ouvert formellement les négociations qui dureront des années. Mais au moins, pour Tirana et Skopje, elles commencent.

Enfin, le 19 juillet, l’Union européenne peut entamer les premières négociations sous l'égide de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui a résumé le sentiment des Balkaniques occidentaux : “Vous avez fait preuve d’une patience stratégique”. Quant à la présidence tchèque tournante du Conseil de l’UE, qui a débuté le 1er juillet, et son Premier ministre Petr Fiala, c’est une revanche. Son pays a toujours défendu mordicus les dossiers balkaniques occidentaux alors que les Occidentaux freinaient des quatre fers, principalement les Français, les Néerlandais et les Danois. Petr Fiala a rappelé la position historique de la République tchèque : "L'avenir européen est à votre portée. Et je vous souhaite le chemin le plus rapide."

Ces deux pays ouvrent un long chemin pour des petites nations, la Macédoine du Nord est un pays de l’Europe du sud-est, d’1,8 million d’habitants. L'Albanie, qui est un pays frontalier avec la Macédoine du Nord, compte 3 millions d’habitants. Ils s’ajoutent à la liste des pays qui ont obtenu la candidature à l'adhésion à l’UE : Monténégro, Serbie, Ukraine, Moldavie et Turquie.