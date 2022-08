La Méditerranée en surchauffe : la canicule est aussi marine

Revoici une vague de chaleur sur la France, avec des vigilances orange dans le sud. La canicule existe aussi en mer. La Méditerranée est ainsi en surchauffe ces dernières semaines. Il faisait 28°C en surface au large de Marseille au pic de la précédente vague, le 19 juillet, soit 6,5°degrés de plus que la normale. Selon Météo France, il s’agit d’une canicule marine - ou canicule océanique - d’une intensité exceptionnelle.

Les conséquences de ces canicules sont lourdes sur les écosystèmes, avec des mortalités massives des gorgones ou éponges, des changements dans la répartition de poissons et l’arrivée d’espèces tropicales, parfois invasives.

La mortalité des gorgones et des éponges

Chercheuse de l’Institut méditerranéen d’Océanologie , Sandrine Ruitton plonge depuis vingt-cinq ans dans le cadre de son travail pour étudier les écosystèmes méditerranéens. Selon la biologiste marine, une cinquantaine d’espèces sont particulièrement sensibles à ces canicules marines, comme "les gorgones, plusieurs espèces d’éponges ou certains oursins".

Les gorgones rouges sont des espèces typiques de la zone coralligène à partir de 30 mètres de profondeur. "Ces espèces sont fixées sur la roche. S'il fait trop chaud, elles ne peuvent pas se dire je vais plus loin, donc elles subissent les conditions locales", souligne Sandrine Ruitton. "Quand elles se retrouvent dans de l’eau plus chaude pendant plusieurs jours, on assiste à des mortalités massives ou des nécroses. Les gorgones perdent leur écorce rouge et deviennent blanches."

Fonds marin au large de Marseille. - Sandrine Ruitton / Institut Méditerranéen d'Océanologie

Ces mortalités massives sont de plus en plus nombreuses ces dernières années, avec l’accentuation des canicules marines. Sandrine Ruitton précise ainsi que "La première grosse mortalité massive, c'était en 1999 et depuis cette date-là, ces mortalités sont de plus en plus fréquentes. Cela dépend des zones de la Méditerranée. À Marseille comme on a le Mistral, on a moins ces phénomènes d'anomalies. Mais dans le Var ou dans les Alpes-Maritimes, on va avoir plus de phénomènes répétés."

La plongeuse scientifique alerte sur l’importance de ces gorgones : elles sont généralement disposées sur des parois verticales. "Les gorgones façonnent le paysage marin et créent l’habitat en trois dimensions de pleins d’espèces de poissons et invertébrés. C’est pour cela que c’est très important que ces espèces structurantes soient en bon état. Leur dégradation peut avoir des conséquences sur l’écosystème et, par effet cascade, sur nos ressources marines."

Lors d’une plongée au large de Marseille, dans le parc des Calanques, le 28 juillet, les chercheuses Sandrine Ruitton et Delphine Thibault ont observé les gorgones et sont revenues à terre plutôt rassurées.

"On a fait un comptage de gorgones en bonne santé et en mauvaise santé" relate Delphine Thibault. "À 30 mètres, ces animaux allaient bien. À dix mètres, il y avait quelques nécroses, quelques parties qui étaient abîmées. Et ça avait l'air relativement récent, donc certainement lié aux effets de la forte température de ces dernières semaines", poursuit la chercheuse en océanographie. L'eau chaude est donc restée plutôt en surface ces dernières semaines.

La Méditerranée à la plage du bain des dames à Marseille, le 28 juillet 2022. © Radio France - Lauriane Delanoë

Les spécialistes reviendront faire des observations à l’automne. Selon Sandrine Ruitton, il est de toute façon "trop tard" pour sauver toutes les gorgones et les éponges, car les canicules marines sont trop fréquentes. Cependant, elle pointe un espoir : des chercheurs de l’Institut méditerranéen d’Océanologie étudient actuellement le génome de certaines gorgones, pour comprendre leur résistance : "On voit que toutes les gorgones ne meurent pas. Certaines sont plus résistantes, elles ont probablement des gènes qui leur permet de mieux supporter la chaleur. On peut imaginer que dans les dix ou vingt prochaines années, ces individus seront sélectionnés et deviendront les parents des futures gorgones. Espérons que ces espèces aient la capacité de s’adapter génétiquement."

L’arrivée de nouvelles espèces

Avec le réchauffement de l’eau de la Méditerranée, d’autres espèces se déplacent. C’est principalement le cas des poissons. Ainsi, des espèces qui vivaient jusque là dans les zones les plus chaudes du sud et l’est de la Méditerranée sont de plus en plus présents sur les côtes françaises. Dans le Parc des Calanques, les barracudas sont des plus en plus abondants. "On a des bancs de 500 voire 600 barracudas qui peuvent se regrouper", explique Patrick Bonhomme, agent du Parc en charge de la mission pêche. "On a aussi des espèces beaucoup plus communes comme la murène, de plus en plus abondante. C'est quelque chose qu'on voit à travers des comptages, mais qui est aussi relaté par les plongeurs, par les pêcheurs professionnels. Et on a par exemple le séran-écriture : petit poisson plutôt discret auparavant, dans certaines de nos stations il devient abondant et se supplante au séran-chèvre."

Des barracudas en Méditerranée. - Sandrine Ruitton / Institut Méditerranéen d'Océanologie

Les poissons d’eaux plus fraîches migrent vers les profondeurs, ou se déplacent dans d’autres zones, poursuit Patrick Bonhomme. Les chercheurs et agents du parc redoutent maintenant l'arrivée d'espèces tropicales : des poissons de la mer Rouge entrés en Méditerranée par le canal de Suez.

Chargée de mission biodiversité marine au Parc des Calanques, Pauline Vouriot donne deux exemples : "En Grèce, on a le poisson lapin et la rascasse volante, qui sont des poissons tropicaux. Le premier, le poisson lapin, est un herbivore qui broute de façon super efficace et rase les fonds marins. Il est déjà en Grèce. Il y a des détections en Italie. Il qui va continuer à s'étendre. La question est de savoir quand est-ce qu'il va arriver chez nous. Le second, la rascasse volante, est un carnivore super vorace, qui se reproduit super facilement en prédatant de nombreuses petites espèces. A la fin, on ne retrouve plus que lui dans l'écosystème et sur nos côtes."

La biologiste Sandrine Ruitton estime que près de 300 espèces de la mer Rouge se sont déjà installées dans le sud-est de la Méditerranée, là où les eaux sont les plus chaudes. L’experte souligne rappelle qu’une algue rouge invasive, venue de la mer Rouge, a été repérée dans le Var, dans le parc de Port-Cros, en décembre 2021. Sandrine Ruitton appelle donc à des actions de prévention, pour tenter de protéger nos écosystèmes : "Pour les espèces exotiques, il faut essayer de réduire au maximum le transport de ces espèces. La navigation, l'ouverture de voie maritime, l'aquaculture doivent être surveillées de manière très vigilante. Après, une fois que les espèces sont arrivées, on ne peut pas faire grand chose, surtout en mer. C'est peine perdue. Donc il faut vraiment agir en terme de prévention."

Ainsi, si la rascasse volante arrive sur nos côtes, "une des seules solutions pour la réguler sera de faire savoir aux pêcheurs qu’elle est comestible, et de la manger", avance Pauline Vouriot, du parc des Calanques.

Un observatoire européen

Cette prévention peut passer par la coopération européenne. Le Parc National des Calanques fait partie du programme MPA Engage, avec d’autres aires marines protégées en Albanie, en Grèce, en Croatie en Italie et en Espagne. "L’idée, c’est de créer un observatoire des changements au niveau de toutes les aires marines protégées de Méditerranée, comme un réseau de sites sentinelles", explique Pauline Vouriot, en charge de ce programme pour le Parc des Calanques.

"On coopère, on partage les mêmes protocoles d'observation, on fait des suivis des poissons indicateurs du changement climatique. Cela nous permet de voir qu'on n'est pas au même stade d'impact. Ce projet permet aussi de se rendre compte de ce qui nous attend dans le futur."

Pauline Vouriot, chargée de mission biodiversité marine et du programme MPA Engage au Parc national des Calanques. © Radio France - Lauriane Delanoë

Ainsi, les équipes du Parc surveillent les bancs de saupes ou de girelles, deux poissons communs de Méditerranée. "Ils pourraient diminuer dans les prochaines années dans le Parc des Calanques, comme c’est déjà le cas dans en Italie et en Grèce, où l’eau est chaude toute l’année", selon Pauline Vouriot.

Pour l’instant, le Parc national des Calanques semble encore épargné des plus forts bouleversement, notamment grâce au Mistral qui pousse les eaux chaudes vers le large.

"On enregistre les températures sur toute la colonne d’eau, de la surface à la profondeur, sur toute l’année. Dès qu’il y a un coup de Mistral, ca va mieux, avance Pauline Vouriot. Lorsque l’on compare ces graphiques avec la Grèce, l’Italie ou la Corse, ces zones n’ont pas ce système de vents, on voit qu’elles ont des vagues des chaleurs qui se prolongent sur des dizaines de jours. C’est là que cela devient dangereux."

Dans le cadre du programme MPA Engage, le parc national des Calanques construit plan d'adaptation au changement climatique.

Pauline Vouriot de préciser : "On détermine ce qu'on va devoir faire ces prochaines années pour anticiper le changement climatique et préparer l'adaptation, en engageant les différents acteurs locaux. Il s’agit vraiment maintenant d’atténuation du changement : l'idée, c'est d’essayer de ne pas atteindre un seuil qui fait qu'après tout va dégénérer."

Avec la collaboration d'Éric Chaverou