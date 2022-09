La mission DART, ou comment dévier un astéroïde à 11 millions de kilomètres de la Terre

L'acronyme n'a pas été choisi par hasard. DART, pour Double Asteroid Redirection Test, signifie "fléchette" en anglais. Et en guise de fléchette, la NASA dispose d'un projectile un peu particulier : une sonde spatiale d'une demi tonne, envoyée le 24 novembre 2021, et ayant atteint la vitesse de 23.700 km/h. Son objectif ? Percuter de plein fouet une cible mouvante située à plus de 11 millions de kilomètres, le petit astéroïde Dimorphos, de 160 m de diamètre, orbitant lui-même autour d'un satellite un peu plus grand nommé Didymos, perdu dans l'immensité de l'espace.

L'astéroïde qui va faire les frais des expériences de la NASA ne constitue pas pourtant une menace pour la planète bleue. Mais c'est justement parce que sa trajectoire est très éloignée de la Terre que les scientifiques ont choisi Dimorphos pour procéder à leurs tests. Le but des chercheurs est de vérifier si, en écrasant la sonde spatiale DART sur ce corps céleste, ils peuvent influer sur son orbite.

Publicité

Le satellite DART doit percuter l'astéroïde Dimorphos le 27 septembre prochain. - NASA/Johns Hopkins APL

Cette expérience, une première dans l'histoire de l'exploration spatiale, vise à étudier la possibilité de dévier la trajectoire des astéroïdes géocroiseurs - c'est-à-dire les astéroïdes évoluant à proximité de la Terre. De l'avis de la communauté scientifique, il est extrêmement improbable, de nos jours, qu'un astéroïde d'une taille équivalente (12 kilomètres) à celui qui a rayé les dinosaures de la carte vienne frapper notre planète dans les décennies à venir. Mais concernant les corps célestes bien plus petits, de la taille d'un terrain de football, le risque est plus élevé et pourrait causer des dégâts majeurs.

A titre de comparaison, le 30 juin 1908, un météore s’est abattu en Sibérie centrale, une région heureusement désertique. En explosant à 5 ou 10 km du sol, il avait libéré une énergie équivalente à 1000 fois celle de la bombe d’Hiroshima, soufflant instantanément 2 000 kilomètres carrés de forêt et faisant des dégâts jusqu’à 100 kilomètres de distance. La taille de l’astéroïde ? A en croire les scientifiques, entre 50 et 200 mètres de diamètre, pour une masse de 62 millions de tonnes.

Les arbres soufflés par l'impact de l'astéroïde de Tunguska, en Sibérie, photographiés en 1938. -

A proximité de la Terre, ce genre d'astéroïdes n'est pas si rare : en septembre 2019, les astronomes avaient déjà identifié 21 000 objets géocroiseurs d'une taille inférieure à 1 km. Parmi ceux-ci, ils estiment qu'ils n'ont identifié que 31 % des géocroiseurs de plus de 140 mètres de diamètre (soit environ 5 000 d'entre eux sur un chiffre estimé à 16 000). De quoi rendre légèrement paranoïaque.

Les prémices d'un système de défense planétaire

C'est donc à ces astéroïdes géocroiseurs que la NASA compte s'attaquer. Et, un peu moins d'un an après son lancement, la "fléchette" DART s'apprête désormais à tenter un "bullseye", c'est-à-dire à atteindre le centre de sa cible. Le 27 septembre 2022, aux alentours d'une heure du matin, la sonde spatiale kamikaze devrait ainsi venir s'écraser à la surface de l'astéroïde... et conformément aux plans de l'agence spatiale américaine, modifier et ralentir l'orbite de Dimorphos autour de Didymos.

La taille du satellite humain (un cube d'à peine un mètre de côté pesant 600 kg) paraît pourtant dérisoire face à celle du satellite Dimorphos, avec ses 163 mètres de diamètre et un poids évalué à plusieurs millions de tonnes. Pourtant, l'énergie cinétique délivrée au moment de l'impact devrait provoquer un explosion susceptible d'éjecter entre 10 et 100 tonnes de poussière, avant de modifier légèrement la course de l'astéroïde double.

Le mini-satellite italien LICIACube observera le résultat de la mission et la nouvelle orbite 3 jours après l'impact. - NASA/Johns Hopkins APL

Les données de la collision seront observées par le nano-satellite LiciaCube, éjecté de DART 10 jours avant le choc, et qui survolera l'astéroïde 3 jours après l'impact. Ses observations seront complétées grâce à des observatoires terrestres et aux satellites Hubble et James Webb : ces observations permettront de mesurer la différence de période orbitale de Dimorphos autour de Didymos après l'impact.

De son côté l'ESA, l'agence spatiale européenne, lancera dès 2023 la sonde Hera afin de s’approcher de l’astéroïde binaire Didymos. Elle arrivera près de 4 ans après l'impact afin de mesurer la modification de l'orbite de Dimorphos, mais aussi pour calculer la taille du cratère post-impact et analyser la composition du satellite sous la surface. Des éléments essentiels pour mieux comprendre la structure des astéroïdes.

La composition de Dimorphos : une inconnue de taille

Car la composition de l'astéroïde reste jusqu'ici mystérieuse. Si les premières simulations ont permis d'estimer les conséquences de l'impact de DART, les astronomes ont réalisé depuis quelques années que ces corps célestes n'ont pas toujours une consistance solide. Selon que l'astéroïde est constitué d'un solide bloc de roche, ou à l'inverse d'un agrégat de roches et de poussières, l'impact de DART pourrait avoir des conséquences totalement différentes, voire modifier en profondeur la structure de Dimorphos.

Pour connaître les résultats de la mission, il faudra attendre fin septembre, à condition que la fléchette DART trouve sa cible. En attendant, le seul astéroïde identifié comme risque potentiel, Bénou, ne devrait pas poser de problème avant un moment : l’impact le plus probable, calculé l'après-midi du 24 septembre 2182, n’a qu’une chance sur 2700 de se produire. De quoi laisser le temps aux agences spatiales de peaufiner leur technique.