La motion de censure, verrou démocratique ou vol des électeurs ? 1962, cas unique et cas d'école

Avec le déclenchement du 49.3 sur la loi embarquant la réforme des retraites, puis l’échec, lundi 20 avril, de la motion de censure déposée par le groupe LIOT, un unique précédent historique a refait surface : le 4 octobre 1962, date de la seule motion de censure qui, dans l’histoire de la Ve République, ait jamais permis à des parlementaires de renverser un gouvernement. À vrai dire, le vote en question date plutôt du 5 octobre : c’est au terme d’une âpre nuit de débats à l’Assemblée nationale que le texte qui allait défaire le gouvernement Pompidou était voté, avec 39 voix d’avance, sur le coup de 4 h 45 du matin.

Les deux cas de figure ne sont pas identiques. Non seulement parce que le gouvernement Borne s’en est sorti - à neuf voix près - mais aussi parce que, contrairement à la censure sur la réforme des retraites, le 49.3 n’avait pas été enclenché par l’exécutif en 1962. C’est plutôt auprès des électeurs, directement, qu’entendait chercher un surcroît de légitimité le président Charles de Gaulle , qui à cette époque venait de réchapper de l’attentat du Petit Clamart . Or ça n’en était pas moins un passage en force démocratique, et l’occasion d’une discussion à la fois polémique et profondément politique sur le sens de la souveraineté républicaine.

Début octobre 1962, cette motion de censure avait en effet été déposée en réaction à ce que les parlementaires considéraient alors comme un coup de force constitutionnel du général de Gaulle. Le 20 septembre 1962, le chef de l’Etat avait annoncé à la télévision son intention de soumettre l’élection présidentielle du président de la République au suffrage universel direct - quitte à l’imposer au bénéfice d’un référendum. Se sachant perdant d’avance du côté du Sénat, l’exécutif avait alors passé outre l’ordre constitutionnel en vigueur, qui empêchait de modifier la loi fondamentale sans un vote identique, et à la virgule près, du même texte par les deux chambres du Parlement. C’est donc un raccourci et en même temps un déni de démocratie que les parlementaires dénonçaient, ce mois d’octobre 1962, en mettant sur la sellette le gouvernement Pompidou.

Alors qu’Emmanuel Macron a fait valoir son souhait que la réforme des retraites aille au bout de ce qu’il a appelé son “processus démocratique” , replonger dans les débats parlementaires de l’automne 1962 est éloquent. Par exemple parce qu’on y découvre que ce jour-là, à quelques minutes de se faire renverser par le Parlement, Georges Pompidou mettait en garde contre “le risque de déséquilibre des pouvoirs” - mais “dans le sens de l’affaiblissement des pouvoirs de l’éxécutif” précisait le Premier ministre qui, pourtant, reviendra à Matignon sitôt le gouvernement défait et de nouvelles élections organisées dans la foulée. Dans son ultime intervention, à quelques minutes du vote de la censure, et à une heure déjà matinale, Pompidou affirmait qu’il allait de “l’avenir de la démocratie” de faire passer cette réforme avec l’imprimatur d’un referendum.

Défendant cette modification substantielle qui marquera de son empreinte l’esprit de la Ve République, Pompidou convoquait à la fois le bon sens - une tête présidentielle rehaussée de l’onction universelle - et bien des mauvais souvenirs - à l’instar de ceux que Raymond Poincaré , président dépité et bancal de la Troisième République , avait pu consigner dans ses Mémoires, que Pompidou cite au perchoir.

Face aux "périls modernes", la balle au centre ?

À Pompidou qui arguait du “maintien des institutions démocratiques” face aux “périls modernes” et autres “coups de force”, plusieurs députés répondront dans l’hémicyle par des sifflets... et aussi quelques accusations de “coup de force”. Mais c’est Paul Reynaud qui restera le pourfendeur le plus célèbre de ce débat historique à plusieurs titres. Parmi les premiers signataires de la motion de censure déposée, Reynaud, sous l’étiquette des Indépendants, était pourtant de ceux qui avaient fait beaucoup dans la trajectoire de de Gaulle. Et qui même avaient contribué à lui tailler ce costume d’homme providentiel. Président du Conseil, c’est lui qui avait en effet appelé de Gaulle au gouvernement. Il n’en sera pas moins le plus farouche adversaire de Pompidou, dans cette joute nocturne du 4 au 5 octobre 1962. Justement au nom de vertu républicaine.

La question que Paul Reynaud, octogénaire, renvoie à Georges Pompidou cette nuit-là tient en une phrase : à qui la légitimité démocratique en France ? C’est cette question qui irrigue tout le débat sur la motion de censure de 1962, et son discours à la tribune, d’où Paul Reynaud commence par lancer : “Et maintenant une question se pose : comment avons-nous pu glisser vers un pareil désordre intellectuel ? Voici la réponse : le général de Gaulle a voulu cumuler les honneurs dus au chef de l'État et les pouvoirs du Premier ministre. Il a voulu être à la fois Churchill et le roi Georges VI, le chancelier Adenauer et le président Luebke. Dès lors, la Constitution de 1958 était condamnée.”

Et cette question encore qui résonne à la fin de son discours lorsque le même Reynaud déclare : “Dans tous les pays civilisés, le parlement est considéré comme représentatif de la nation, avec ses qualités et ses défauts, avec ses diversités, ses contradictions même. Mais lorsque les élus assemblés délibèrent et votent, ils sont investis de cette qualité éminente de représentants de la nation. Pour nous, républicains, la France est ici et non ailleurs.”

"L'honneur parlementaire"

Les députés, une petite oligarchie ? C’est ce que lui renverra dans la foulée Raymond Schmittlheim, député UNR de Belfort et futur vice-président de l’Assemblée nationale. En appelant ses coreligionnaires à “l’honneur”, Reynaud répondra : “La question, la seule question, la question précise qui vous est posée par la motion de censure est celle-ci : la Constitution est violée, le Parlement dépouillé. Je vous demande alors : Allez-vous courber la tête et, fuyant le scrutin, allez-vous dire à voix basse : « Oui, je l'accepte » ? Nous, nous disons « Non ! »”

La motion de censure, défi à la démocratie ou ultime verrou républicain ? Soixante ans avant cette dernière motion de censure qui allait échouer à neuf voix près à mettre hors jeu la réforme des retraites, ce 20 mars 2023, cette passe d’armes en 1962 était irriguée de part en part d’une certaine idée de la démocratie, et donc de la souveraineté. Et Reynaud, l’homme de la fin du XIXe siècle, qui était né en 1878 et avait connu la Troisième puis la Quatrième République et leurs tourments, en appellera à l’esprit de 1789 pour finir sa tribune en lançant à Pompidou : “Monsieur le Premier ministre, allez dire à l'Élysée que notre admiration pour le passé reste intacte mais que cette Assemblée n'est pas assez dégénérée pour renier la République.”

Au référendum du 28 octobre 1962, 62,25 % des suffrages valideront l'élection présidentielle au suffrage universel direct. Un mois plus tard, Paul Reynaud avait perdu son siège, battu au premier tour, et Georges Pompidou restait à Matignon.