La perspective d'un vaccin contre l'asthme allergique se précise

"J’ai depuis un an des accidents très graves empêchant presque qu’on me comprenne quand je parle”, écrivait Proust dans sa correspondance, à propos de son asthme. En 1822, l'écrivain s'éteignait à l'âge de 51 ans, des suites d'une bronchite, les poumons fragilisés par ce que son frère qualifiait de "crises d'étouffement".

Un siècle plus tard, l'asthme est une maladie mieux comprise, et de mieux en mieux traitée, au point que l'espoir d'un vaccin commence à se dessiner. Dans une étude récemment parue dans la revue Allergy , l'équipe de recherche du laboratoire Infinity de Toulouse, menée par Laurent Reber de l'Inserm et Pierre Bruhns de l'Institut Pasteur, raconte comment les scientifiques sont parvenus, à l'aide d'un vaccin, à diminuer la sévérité des cas d'asthme allergique chez des souris dites "humanisées". Un résultat qui devrait ouvrir la voie à des essais cliniques sur l'être humain. "Lorsqu'on entend le mot 'vaccin', on pense à des maladies infectieuses, des bactéries, des virus...", admet le directeur de recherche Laurent Reber. "Mais nous avons utilisé les mêmes technologies pour induire des anticorps protecteurs, mais cette fois-ci, appliquées à des pathologies allergiques, donc à l'asthme et à d'autres allergies."

300 millions d'asthmatiques dans le monde

Connu depuis l'Antiquité, l'asthme est une maladie du système respiratoire qui touche les bronches, en provoquant une inflammation pulmonaire, une production anormale de mucus et une hyperactivité bronchique. Elle résulte de l'association d'une prédisposition génétique et de facteurs environnementaux, et ne se guérit pas. "L'asthme est une maladie très hétérogène", précise Laurent Reber, "il y a environ 4 millions d'asthmatiques en France, et 300 millions dans le monde." Caractérisée par une forme de sifflements et de gêne respiratoire, cette maladie, dans sa forme la plus sévère est associée à plus de 60 000 hospitalisations par an et à près de 900 décès, précise l'Inserm . S'il existe de nombreuses formes d'asthme, 50 % des cas relèvent de l'allergie et sont souvent provoqués par les acariens, le pollen, certaines formes de moisissure ou encore la pollution de l'air. C'est à ces types d'asthme que s'est intéressée l'équipe de Laurent Reber, au laboratoire Infinity de Toulouse.

"L'asthme c'est quoi ? C'est une réaction exacerbée de notre système immunitaire contre ces allergènes qui, normalement, sont inoffensifs", détaille Laurent Reber. "Il y a des médicaments qui marchent contre l'asthme et qui ciblent des protéines clés dans le déclenchement d'une cascade inflammatoire. Parmi elles, il y a deux protéines de cytokine : IL-4 et IL13. Normalement, elles sont produites par le corps humain à de très faibles taux, mais chez les patients asthmatiques, et allergiques en général, elles sont fortement surexprimées".

Au départ, ces deux protéines, nommées "interleukines", ont avant tout pour objectif d'induire une immunité dite de type 2 chez l'être humain : elles le protègent notamment contre certains parasites intestinaux. "Il y a encore certains pays où ces parasites sont endémiques, mais en France et dans les pays occidentaux, il n'y a quasi plus d'infection parasitaire de ce type", poursuit le directeur de recherche scientifique. En produisant ces deux protéines de façon excessive, c'est le corps humain lui-même qui va déclencher la crise d'asthme. C'est donc en bloquant ces deux protéines que les chercheurs comptent freiner le déclenchement de l'inflammation asthmatique.

Un vaccin contre les cas graves

Il existe pourtant d'ores et déjà des traitements, dont l'efficacité n'est plus à prouver. Le bronchodilatateur qu'est la Ventoline réduit, par exemple, les symptômes en luttant contre la contraction anormale des muscles de la paroi des bronches, tandis que les corticoïdes permettent de leur côté de limiter l'inflammation. Mais ces traitements restent insuffisants dans les cas d'asthme sévères. Il faut alors recourir à des anticorps thérapeutiques, qui vont cibler les protéines IL-4 et IL-13. "Les anticorps thérapeutiques restent des médicaments très coûteux", précise Laurent Reber. "On parle d'environ 15 000 € par patient par an, et il faut réinjecter ces anticorps tous les mois. L'ambition du vaccin était donc de chercher comment réduire les prix et le nombre d'injections, pour avoir un effet plus durable".

Grâce aux nouvelles technologies vaccinales, les chercheurs du laboratoire Infinity de Toulouse ont ainsi pu, avec la société de biotechnologie française Neovacs, créer un vaccin dit "conjugué", à l'image des vaccins contre les pneumocoques. "On a couplé les protéines IL-4 et IL-13 à ce qu'on appelle une protéine porteuse, c'est-à-dire une protéine reconnue par notre système immunitaire comme du non-soi", détaille Laurent Reber. "Le système immunitaire va donc se mettre à produire des anticorps contre cette protéine et, par extension, contre les cytokines, les deux protéines qui ont été couplées. Le corps les reconnaît ensuite comme quelque chose à combattre, ce qui n'était pas le cas avant".

Mais ces protéines pourraient-elles avoir une autre utilité pour le corps humain, que le vaccin viendrait empêcher ? "Grâce aux anticorps thérapeutiques, on a pu constater qu'il n'y avait pas d'effets secondaires chez les patients lorsque ces protéines sont bloquées", rassure le directeur de recherche.

Des souris humanisées

Pour s'assurer de la capacité de leur vaccin à faire passer les deux protéines responsables des crises d'asthme dans le camp du "non-soi", les chercheurs ont procédé à des expériences sur des souris. Ils ont modifié génétiquement des souris de laboratoire pour les affubler des cytokines humaines IL-4 et IL-13, avant de les rendre asthmatiques en les exposant à des allergènes.

Grâce à ces souris dites "humanisées", l'équipe de recherche a pu prouver que le vaccin permettait, chez les rongeurs, de "réduire fortement toutes les pathologies et toutes les caractéristiques de celles-ci, c'est-à-dire l'inflammation pulmonaire, la production de mucus et l'hyperactivité bronchique", s'enthousiasme Laurent Reber. "Ce qu'on a montré au travers de deux études, dont celle que l'on vient de publier, c'est que cette réponse anticorps va durer chez la plupart des souris jusqu'à un an. On peut comparer ça avec les anticorps thérapeutiques utilisés en clinique, qu'il est nécessaire de réinjecter tous les mois. Si on pouvait traiter les patients avec un tel vaccin, on pourrait espérer avoir une réponse peut-être sur un an - ça sera déterminé lors des essais cliniques - et peut-être un rappel vaccinal tous les six mois, voire tous les ans."

Bientôt des essais cliniques

Face au succès des résultats sur les souris, les chercheurs du laboratoire Infinity de Toulouse envisagent désormais sereinement les essais cliniques sur l'être humain. "Avec nos partenaires, l'Institut Pasteur, l'Inserm et Néovacs, on discute maintenant de la mise en place du design de ces essais cliniques. On espère pouvoir l'initier dans les prochaines années".

Malgré ces premiers résultats encourageants, il faudra en effet être patient. Laurent Reber et son équipe travaillent déjà depuis plus de 7 ans sur l'aspect préclinique de leur vaccin : "Avec les vaccins contre le Covid-19, on a été habitués à tort à penser que la mise au point d'un vaccin pouvait être très rapide. Mais le développement d'un médicament classique prend une dizaine d'années. Il y a plusieurs étapes. Avant toute mise sur le marché, il faut notamment s'assurer que tous les effets secondaires potentiels sont exclus."

Il est ainsi trop tôt pour en savoir plus sur le coût d'un traitement vaccinal potentiel. Mais les données actuelles de l'étude permettent d'espérer un nombre d'injections inférieur aux traitements actuels, et donc des coûts réduits. "Le but premier, ce n'est pas d'aller vacciner la population pour essayer de prévenir l'asthme. C'est d'aller soigner les patients qui ont besoin de ces thérapies efficaces sur le long terme, puisque l'on parle d'une pathologie chronique", rappelle le directeur de recherche. "Et l'asthme ne va pas forcément disparaître chez ces patients, mais il va pouvoir être mieux contrôlé par les thérapies classiques du style Ventoline, corticosteroïdes, etc."

En ciblant les interleukines, ce vaccin offre également de nouvelles perspectives, témoigne Laurent Reber : "D'autres pathologies chroniques vont impliquer d'autres protéines, d'autres interleukines, qui pourront dans le futur être ciblées par un vaccin qui utilise la même technologie. On pense notamment que le vaccin va être efficace sur d'autres pathologies allergiques. Notre laboratoire est en train de travailler là-dessus pour faire la preuve que le concept même de ce vaccin pourrait être étendu !" Avec qui sait, en ligne de mire, des vaccins contre l'eczéma ou les allergies alimentaires.