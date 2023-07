La recherche française distinguée pour une solution de stockage de l’hydrogène sous forme solide

Matière première, carburant, vecteur d’énergie ou solution de stockage, la Commission européenne estime que l’hydrogène que l’on dit vert pourrait répondre à 24% de la demande énergétique mondiale d’ici 2050, et aux objectifs fixés en termes de neutralité carbone.

Grâce aux progrès technologiques, l’hydrogène produit par électrolyse de l’eau à partir d’électricité décarbonée ou renouvelable offre en effet un intérêt énergétique majeur et durable car ni sa production ni son utilisation n’émet de CO2.

Publicité

Mais pour que l’hydrogène vert se déploie réellement dans nos usages de nombreux verrous technologiques restent à lever.

Selon la nouvelle étude conjointe de l'Office européen des brevets (OEB) et de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), l'Union européenne (28 %) et le Japon (24 %) dominent les dépôts de brevets internationaux en lien avec l'hydrogène ; tandis que les États-Unis (20 %) sont le seul grand pôle d'innovation à avoir perdu du terrain au cours de la dernière décennie.

L'Allemagne (11 %), la France (6 %) et les Pays-Bas (3 %) sont les leaders du brevetage des technologies de l'hydrogène dans l'UE et l'Europe prend de l'avance en matière de capacité de fabrication d'électrolyseurs.

L'activité internationale de brevetage des technologies de l'hydrogène est restée modeste en Corée du Sud et en Chine, mais elle progresse. Outre ces cinq grands foyers d'innovation, les autres pays générant des volumes importants de brevets sur l'hydrogène sont le Royaume-Uni, la Suisse et le Canada.

Parmi les applications finales, l'automobile reste le principal domaine d'activité des innovateurs ; l'innovation doit encore décoller dans d'autres domaines tels le transport longue distance, la production d'électricité et l'industrie lourde.

L’hydrogène sous forme solide

Si l’hydrogène produit jusqu’à trois fois plus d’énergie que les combustibles fossiles, il est nettement plus délicat à transporter et à stocker.

Très léger, ce gaz inodore et incolore occupe à masse égale beaucoup plus de volume que tout autre gaz.

La première solution consiste à le rendre liquide mais il faut le réfrigérer à moins 250 degrés, on peut aussi le rendre gazeux mais sous des pressions à 350 ou 700 bars. Autre handicap : la molécule d’hydrogène est tellement fine qu’elle passe à travers la plupart des matériaux classiques utilisés pour les réservoirs. Ce qui rajoute aux risques et aux coûts des infrastructures nécessaires pour le transporter.

Stocker l’hydrogène sous forme solide pourrait s’avérer la solution la plus sûre.

Après plus de vingt ans de recherche, l’équipe française a mis au point une structure atomique à base d'hydrure de magnésium et un procédé permettant de stocker l'hydrogène sous forme d'un disque. Selon les chercheurs, ce système est plus sécurisé, plus stable et ne s'enflamme pas sous l'effet de la chaleur. Daniel Fruchart, aujourd’hui retraité du CNRS, avait développé la méthode en s’associant avec un industriel de la Drôme, Michel Jehan, spécialiste dans la fabrication de granules de magnésium et poudres microscopiques à travers Mc Phy, sa première entreprise.

Mais l’hydrogène n’est pas encore sous les feux des projecteurs. L’innovation ne trouvera pas de développement et l’entreprise sera vendue, se concentrant désormais sur la fabrication d’électrolyseur et de station d’hydrogène.

Quelques années plus tard, l’hydrogène est considérée comme une source d’énergie d’avenir et bénéficie de nombreux programmes d’investissements, notamment à travers le plan hydrogène de la France qui ambitionne la création d’une filière tricolore d’hydrogène décarboné et a prévu d’y consacrer une enveloppe de 7,2 milliards d’euros jusqu’en 2030.

Les travaux de recherche au CNRS de Grenoble se poursuivent sous la direction de Patricia de Rango, avec son équipe de jeunes chercheurs qui ont mené à la mise au point de réservoirs efficaces et réversibles.

Albin Chaise et Patricia de Rango, directrice de recherche à l’Institut Néel à Grenoble, Michel Jehan, Nataliya Skryabina, et Daniel Fruchart - OEB

En ajoutant du graphite expansé à l’hydrure de magnésium, ils règlent ainsi un autre défi, celui de gérer la chaleur de la réaction, très exothermique lors de l’hydruration (autour de 300°C). Un réservoir isolé avec un matériau à changement de phase permet alors de conserver cette chaleur pendant 6 à 8 heures et de la restituer au moment du déstockage de l’hydrogène qui est une réaction endothermique. Avant stockage, l’hydrogène peut être récupéré directement à la sortie des électrolyseurs, à 15 bars, sans besoin de compression, puis il est restitué sous 2 bars pour un usage direct.

"À l’image d’une éponge, nous pouvons absorber l’hydrogène sans besoin d’une grande énergie et le restituer de la même manière" résume Nataliya Skryabina, chercheuse membre de l’équipe grenobloise venue dans le cadre de projets européens.

Le prix décerné à cette équipe pluridisciplinaire et intergénérationnelle vient donc couronner le travail de la recherche française et de l’entreprenariat.

L’innovation désormais reprise par l’entreprise Jomi-Leman fondée par Michel Jehan a débuté une commercialisation en Italie et au Japon et n’attendait que ce coup de projecteur pour accélérer son développement. Plusieurs projets sont en cours d’étude au Maroc pour le stockage de masse pour une usine d’ammoniaque; en Norvège, pour du transport maritime, et des discussions sont également en cours au Canada et en Australie.