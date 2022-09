"La Reine Margot", la fresque humaniste d'Alexandre Dumas sur le massacre de la Saint-Barthélémy

Le massacre de la Saint-Barthélémy en août 1572 incarne le paroxysme des guerres de religion en France. Pourtant, avec La Reine Margot , Alexandre Dumas a fait de ce traumatisme une épopée romanesque flamboyante et une fresque humaniste grâce à son sens de l'histoire et du drame, et à une galerie de personnages hauts en couleur.

En 1844, Alexandre Dumas a 42 ans. Il est l'auteur à succès de pièces de théâtre et de romans de cape et d’épée parmi lesquels Le Comte de Monte-Cristo ou Les Trois Mousquetaires .

Publicité

Chargé par le journal La Presse d'écrire un nouveau feuilleton sur l’histoire de France, Dumas veut raconter les coulisses de la Saint-Barthélémy, cette nuit du 24 août 1572 au cours de laquelle des milliers de protestants furent assassinés, sur fond de guerre de religion et de conspiration politique.

Laurent Angard, professeur de lettres : "Les romantiques, dont fait partie Dumas, sont très intrigués par le XVIe siècle, considéré comme un siècle de rupture avec l’obscurantisme du Moyen Âge. Progressivement, ces guerres de religion, ces guerres civiles, vont engendrer une réflexion sur le présent de ces écrivains."

Un mariage royal

Dumas raconte les prémices du massacre avec le mariage de Marguerite de Valois, catholique, et du futur Henri IV, élevé dans le protestantisme. En coulisses, apparaissent les manigances de la famille royale qui fait des protestants les boucs-émissaires des troubles du royaume.

Laurent Angard : Dumas n’est ni du côté des protestants, ni du côté des catholiques, il décide tout simplement de montrer que l’homme est un loup pour l’homme, ou pour reprendre une de ses expressions favorites qu'il est une "laide chenille."

La description du massacre intéresse moins l’écrivain que le sort de ses personnages qui tentent tous d’échapper à leur condition, à l’image de la relation entre le bourreau catholique Annibal de Coconas et sa victime protestante, Joseph Boniface de La Môle, qui se transforme en amitié homoérotique.

Laurent Angard : "Du complot, on passe à une tuerie provoquée par les ressentiments de bourgeois qui vont exciter les catholiques contre les protestants. Et ça va devenir une guerre des Français contre les Français. Dumas dépasse tous les clivages, tous les interdits de cette société bourgeoise qu’il déteste, celle de Louis Philippe... Il va montrer qu’on ne peut pas mettre les humains dans des cases."

À l’origine, c’était un roman de Balzac qui était prévu dans les colonnes du journal, mais le gérant du titre, un ami de Dumas, mise plutôt sur La Reine Margot.

Et le succès est immédiat, chaque jour des milliers de lecteurs suivent les intrigues de la reine malheureuse. La version publiée dans La Presse est censurée par rapport au manuscrit de Dumas, beaucoup plus explicite en matière d’érotisme, et d'évocation de l’inceste dans la famille royale.

La légende noire de Catherine de Médicis

Dans cette galerie de personnages, deux figures féminines opposées se démarquent : “la Reine Margot”, archétype positif de la femme en quête de liberté, et Catherine de Médicis, dont il écrit la légende noire et qu’il présente comme une sorcière, une intrigante, une meurtrière.

Dumas ne cherche pas la vérité historique absolue, il joue avec elle, mélange parfois plusieurs personnages historiques pour en inventer de nouveaux.

Laurent Angard : "Dumas est un écrivain des émotions qui se sert de l'histoire, avec une certaine philosophie de celle-ci. Pour lui, il faut que l'histoire dise quelque chose, qu’elle nous apprenne à penser et à devenir des humains. Elle n’est pas qu’un cadre où il va accrocher sa propre histoire. Dumas déclare : “J’ai le droit de violer l'histoire à partir du moment où je lui fais des beaux enfants.”

Dumas transpose son roman au théâtre en 1847, une adaptation qui va elle aussi rencontrer un grand succès populaire.

Mais l’adaptation la plus marquante de La Reine Margot reste celle de Patrice Chéreau pour le cinéma, en 1994. Œuvre baroque, très explicite en matière de violence, avec Isabelle Adjani dans le rôle-titre, le film sera multi-récompensé .

Patrice Chéreau explique que ce qui l'a intéressé dans le roman de Dumas, c'est "c’est cette sauvagerie, cette capacité à être incroyablement actuel comme peut l’être un texte de Shakespeare… C’est finalement une sorte de barbarie primitive très proche de nous."

Laurent Angard : "Patrice Chéreau a mis une puissance incroyable dans ses personnages, que ce soit la puissance masculine, à travers La Môle et Coconas, la puissance féminine à travers Catherine de Médicis - interprétée par l'actrice italienne Virna Lisi. Sans parler de la flamboyance des costumes, Chéreau a en quelque sorte rendu la Saint-Barthélémy somptueuse dans l’horreur."