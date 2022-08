La Session de rattrapage : Marcel Proust, prisons, Gaston Lagaffe et Marceline Loridan-Ivens

📧 Pour s'abonner à la newsletter, et la recevoir chaque semaine gratuitement par email.

Bonjour à toutes et tous,

Publicité

Au menu de cette Session de rattrapage estivale, la dernière de l'année, nos grands rendez-vous de l'été : une grande traversée entre les (longues) lignes de Marcel Proust , une série musicale aux notes toutes personnelles de Françoise Hardy , et des œuvres d'art qui ont changé le monde , presque sans qu'on les voit… Cette semaine, on s'est aussi intéressé aux politiques de réinsertion en prison, à la façon d'éviter les attaques de frelons ou aux raisons de s'inspirer de Gaston. Bonnes écoutes ! Pauline Petit 🎧

🎧 Ecoutez les émissions de cette sélection dans l'application Radio France

Les séries d'été

Marcel Proust, cousu main © Radio France

🥟✍🏼 Recherche : Marcel. Fervents proustiens, artistes inspirés et chercheurs sans entrave vont guident dans les plis et replis de cette œuvre-cathédrale que son auteur comparait aussi, plus modestement, à une "robe". Une grande traversée proustienne cousue main. (Grande Traversée : Marcel Proust, cousu main , 4 x 58 min)

👩🏻‍🎤🎤 Spleen au temps des yéyés. Comment exprimer des émotions intimes dans la musique de son temps ? Voilà une question qui habite Françoise Hardy, dont la voix douce et mélancolique a conquis les Français des années 1960. En cinq moments clé, voici l'histoire musicale d'une timide qui a inventé la "pop d'ici". (La Série musicale : Françoise Hardy, messages personnels, 5 x 29 min)

🖼️🖌️Chefs-d'œuvre invisibles. Des "raisins de Zeuxis" à "Erased de Kooning Drawing", voici comme cinq œuvres disparues ou longtemps dérobées aux regards sont devenues des légendes de l’histoire de l’art. (Les œuvres d'art qui ont changé le monde, 5 x 58 min)

Pendant que vous n'écoutiez pas

Un détenu et un gardien de prison dans un couloir du centre de détention de Toulouse-Seysses à Seysses le 10 mai 2022. © AFP - LIONEL BONAVENTURE

⛓️ Délit de prison. La polémique autour de l'organisation d'olympiades entre des détenus et surveillants de la prison de Fresnes a relancé le débat sur la façon dont sont menées les politiques de réinsertion en milieu carcéral. (Le Temps du débat d'été, 43 min)

⛈️Avis de tempête. Après les violents orages qui ont frappé la Corse la semaine dernière, Météo-France est sous le feu des critiques. Comment les météorologistes travaillent-ils ? Faut-il moderniser cette institution pour mieux faire face aux changements climatiques ? (L'Invité(e) des Matins d'été, 29 min)

📙 Temps Nouveau Roman. “Le seul engagement possible pour l'écrivain, c'est la littérature", disait Alain Robbe-Grillet. Mais le chantre du Nouveau Roman, dont nous aurions ce mois-ci fêté les 100 ans, a aussi été scénariste, professeur aux États-Unis, adepte du sado-masochisme et ingénieur agronome… Redécouvrez-le. (La Grande table d'été, 43 min)

💂‍♂️🍃(Non)-violence in the UK. Face à l'urgence climatique, le Royaume-Uni avait vu émerger le mouvement Extinction Rebellion. Dans son sillage, d'autres groupes sont nés. Leur méthode commune : des actions spectaculaires, risquées, mais non-violentes. (Le Reportage de la rédaction, 4 min)

🐝Bzzzzz. Cet été, ils se sont peut-être invités à votre table : les frelons. Dimanche dernier, ils ont attaqué un groupe de cyclistes. Parmi eux, deux ont été hospitalisés en urgence absolue. Les frelons sont-ils plus dangereux qu'autrefois ? (La Question du jour, 8 min)

Gaston Lagaffe, employé modèle ?

Qui n'a jamais rêvé de faire de la balançoire au bureau comme Gaston ? - Franquin / Dupuis 2022

C'est bientôt la rentrée et sur vos réseaux sociaux, vous voyez défiler ces publications qui vous invitent à prendre de bonnes résolutions pour devenir "plus compétent" ou pour "booster votre carrière". Arrêtez tout ! Et si votre influenceur LinkedIn cette année était… Gaston Lagaffe ? Étourdi, indolent et farceur, le héros de Franquin est plus ingénieux qu'on ne le pense. Une sorte de Léonard de Vinci de bureau qui nous enseigne les vertus pratiques de la paresse.

🥱 Gaston Lagaffe, un anti-héros de génie (Culture BD, 58 min)

💡 Gaston Lagaffe, un génie incompris (vidéo)

🛏️ Cherchons F/H paresseux pour un poste de directeur (Une histoire particulière, un récit documentaire en deux parties, 28 min)

Pré-rentrée littéraire

La littérature peut-elle nous aider à vivre ? © Getty - Christian Lizarazo / EyeEm

Et si on anticipait la rentrée littéraire en s'interrogeant sur la place de la littérature dans nos vies ? En se remémorant combien les livres peuvent nous bouleverser, voire changer nos existences ? En étudiant la manière dont le style littéraire des auteurs reflète ou non leurs idées politiques ? En cherchant les lieux où la littérature se réinvente ? Ou en écoutant le témoignage de Jean-René, qui n'a jamais appris à lire…

📚 Quand la littérature bouleverse nos vies (L'Invité(e) des Matins, 14 min)

🖋️ Littérature : quand les réactionnaires s'emparent du style (L'Invité(e) des Matins, 15 min)

👩‍💻 La fanfiction, une littérature à soi (à lire)

🔠 Je n'ai jamais appris (Les Pieds sur terre, 29 min)

La citation : Marceline Loridan-Ivens

Marceline Loridan-Ivens le 15 janvier 2015, à Paris. © AFP - Dominique Faget

Dans ce premier épisode d'A Voix nue , la cinéaste Marceline Loridan-Ivens, résistante et survivante de la Shoah, revient sur ses origines familiales juives polonaises, son expérience de la guerre et de la déportation. Elle se souvient des masques à gaz, des premiers bombardements et de l'exode :

"L'élan vital, évidemment, tout le monde ne le possède pas de la même manière. Mais il est en chacun de nous. Avec cette seule différence : il y a ceux qui le connaissent et l'ont éprouvé parce qu'ils y ont été forcés, et les autres. Moi, j'ai été obligée de l'éprouver presque toute ma vie. C'est une sorte d'instinct, pas toujours conscient, qui me vient comme ça, dans la rapidité de l'esprit." Marceline Loridan-Ivens

🎙️ Marceline Loridan-Ivens, en cinq entretiens

Cette (dernière) session de rattrapage d'été s'achève ici. Mais ne soyons pas tristes, on vous propose, en ce 27 août, d'aller faire la fête… à la gare de Perpignan ! Oui, oui, parce que Salvador Dalí a décrété que le "centre du monde” s'y trouvait , et que depuis 1984, tous les 27 août à 16h21 précises, les "Amis du Centre du Monde" s'y rassemblent pour célébrer l'étonnante découverte de l'artiste moustachu.

Très bon week-end, à la semaine prochaine ! 👋