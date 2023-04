La vie mesurée, comment on a peint les âges de l'existence

Ces derniers temps, il a beaucoup été question d'âge. De celui auquel on pourrait prendre sa retraite et profiter, tant bien que mal, de ses vieux jours. Les tenants du recul de l'âge légal de départ avancent que, puisque la population vieillit, il serait logique qu'elle travaille plus longtemps (encore faut-il que les populations les plus riches, lesquelles ont une espérance plus longue, soient celles qui sont davantage mises à contribution, répond l'économiste Anaïs Henneguelle sur France Culture ). Autre recul, l'âge moyen des mariages, qui frôle les 40 ans en 2022 . Mais pourquoi ne pas prendre sa retraite à 40 ans et se marier à 64 ? Plus ou moins consciemment, on se dit qu'il existe des étapes de la vie en fonction des âges. À chaque période - l'enfance, l'adolescence, la vieillesse… -, son lot de possibilités et d'injonctions.

"L'âge, c'est la vie mesurée", écrit l'historien de l'antiquité Michel Sève . Mais dès l'Antiquité, la notion d'âge dépasse le simple calcul du nombre de printemps vécus par un individu. On traite de différentes périodes de l'existence et de leurs caractéristiques, en se référant par exemple à des classes d'âges, des "krisis", généralement déterminées en fonction de l’apparence physique. Si l'on s'interroge encore au sujet de ce qui fonde les générations (de la gen Z aux boomers ), "nous n’avons plus idée aujourd’hui de l’importance de la notion d’âge dans les représentations anciennes du monde, souligne l'historien Philippe Ariès dans L’enfant et la vie familiale sous l’Ancien Régime (Plon, 1960). Elle appartenait à un système de description et d’explication physique qui remonte aux philosophes ioniens du VIe siècle avant J.-C.", lequel a longtemps perduré. Plus particulièrement, ce sont les arts visuels qui ont grandement contribué à populariser le motif spécifique des âges de la vie. Une imagerie qui a aussi été le vecteur de discours moralisateurs… et satiriques.

Publicité

À réécouter : La retraite est-elle une question d'âge ? Le Temps du débat Écouter plus tard écouter 37 min

La vie est un escalier

L'enfance comme vestibule de vie et la vieillesse comme antichambre de la mort avec, entre les deux, l'âge adulte comme seul moment d'existence authentique, marqué par la fondation d'une famille et le travail… Le tout, incarné par de petits personnages à la file indienne. Peut-être avez-vous déjà vu cette image d'Épinal en illustration d'un calendrier "vintage" chez vos grands-parents, dans les salles hollandaises d'un musée, ou dans un manuel d'histoire. C'est que le propos a quelque chose de désuet. Aujourd'hui, la jeunesse et le "troisième âge" occuperaient sûrement plus de place sur cette frise de l'existence. Et la vie d'adulte, âge des responsabilités et des doutes, serait peut-être moins glorieusement représentée.

L'idée que la vie d'un être humain peut être divisée en étapes distinctes existe depuis des millénaires, et constitue un thème à part dans les arts. Cette tradition de la figuration des âges de la vie a connu un succès considérable entre le XVIe et le XVIIIe siècle, sous forme de gravure, peinture, ou chromolithographie. En France, il culmine au XIXe, et participe du succès des images d’Épinal , des feuillets colorés et bon marché. Le thème est d'abord teinté de religion, avant d'exposer davantage de scènes de la vie quotidienne, où les deux sexes sont représentés. En peinture, le motif prend souvent la forme d'un escalier pyramidal, les personnages incarnant les différents âges montant et descendant les marches, selon un mouvement d'ascension vers l'âge adulte culminant et de déclin vers… la mort. Ce type d'escalier des âges de la vie est particulièrement populaire entre le XVe et XIXe siècle en Europe, notamment dans la peinture allemande sous le nom de "Lebenstreppe" ou "Stufenalter", c'est-à-dire "les marches des âges" ou "l'escalier de la vie".

À réécouter : Une image d'Epinal Les Nuits de France Culture Écouter plus tard écouter 24 min

Combien d'âges a-t-on dans la vie ?

Les âges de la vie, gravure finlandaise de Gustav Otto Wasenius, (1831). - Wikimedia Commons

Le nombre de marches de cette pyramide des âges se fonde généralement sur une antique classification des âges établie par le législateur et poète Solon, qui dénombrait dix seuils d'environ sept ans. Mais on trouve aussi celle d'Hippocrate qui compte sept périodes de l'existence, ou encore celle d'Aristote et sa triade au minimalisme efficace : la jeunesse, la force de l'âge et la vieillesse. Celle-ci n'est d'ailleurs pas sans évoquer l'énigme de la sphinge à Œdipe : "Quel est cet être qui, d’abord, marche sur quatre pieds, puis sur deux et enfin sur trois ?". ..

Chez les Romains, la distinction entre quatre âges était la plus répandue. On la trouve ainsi chez Horace qui, dans son Art poétique évoque l'enfant ("puer"), l'adulte mature ("vir") et le vieux ("senex"), mais aussi le jeune adulte : "juvenis". Aujourd'hui encore, cette division est la plus commune. Un succès que l'on doit peut-être aux résonances métaphoriques qu'offre le chiffre quatre, des quatre saisons aux quatre moments de la journée, lesquels ont, qui plus est, le bon goût d'avoir une structure cyclique… De quoi renforcer l'image d'une roue où se succèdent les naissances et les morts dans un mouvement infini.

On trouve aussi des divisions en six âges, celle qu'expose Isidore de Séville dans ses Etymologiarum libri viginti, par exemple. Il y distingue la petite enfance ("infanti" qui, étymologiquement, renvoie à celui qui ne parle pas) ; l'enfance ("pueritia") ; l'adolescence ("adulescentia") ; la jeunesse ("juventus") ; l'âge avancé ("aetas seniori") et la vieillesse véritable ("senectus"). Une classification très populaire du Moyen Âge à la Renaissance. Là encore, on peut trouver des échos symboliques avec les six jours de la Création ou les six âges du monde évoqués par des théologiens comme Origène ou saint Augustin .

À réécouter : Comment faire l’éloge de l’âge adulte ? Être et savoir Écouter plus tard écouter 58 min

Combien d'âges a-t-on dans la vie ?

D'autres, suivant le modèle d'Hippocrate, ajoutent un septième âge : le "decrepita aetas", la décrépitude qui suit la vieillesse… "C’est le plus complexe de tous les systèmes des âges" souligne le philosophe Jean-Marie Schaeffer dans la revue Communications . Il renvoie notamment à des croyances numérologiques, dotant les années multiples de ce nombre d’une aura particulière : "Ce sont les années 'climactériques', années de transformations mais aussi de danger, poursuit-il. Certaines sont réputées être particulièrement critiques. C’est le cas de la 49e année (sept fois sept), mais aussi de la 63e, parce qu’elle résulte de la multiplication de sept par neuf, ce dernier nombre étant lui-même très important dans la numérologie ésotérique...".

Reste le système à dix âges, dans lequel chaque âge dure un palier de dix années, le plus répandu sous la forme visuelle de l’"escalier des âges". Pour les peintres qui s'inspiraient de ce découpage, le sommet de l'escalier correspondait à la cinquième décennie, l'âge de perfection. Si l'image de l'escalier est parlante, les artistes ont aussi figuré les étapes du cours de la vie sous forme d'arbres, de roues ou de graphiques linéaires - des pionniers de la data visualisation , en quelque sorte…

La ronde des âges : de la puérilité à l'imbécilité

Regardons cette planche bien connue des degré des âges : "Le cours de la vie de la vie de l'homme ou l'homme dans ses différents âges" (image en tête d'article). D'un auteur inconnu et réalisée vers 1817, elle traite de façon didactique de l'existence humaine, ses phases et règles de conduite. On y retrouve les rôles qui incombent à des classes d'âges alors très structurées dans la société, mais également très stéréotypées.

L'escalier est ici un pont en maçonnerie constitué de neuf marches qui correspondent à une tranche d'âge de dix ans, les "enfances". Celles du lendemain de la naissance et de la veille de la mort se trouvent quant à elles au pied de l'escalier, figurées par deux enfants au berceau et deux mourants au chevet desquels se tient un ange. À chaque marche se tient un couple dont l'apparence physique, les habits et les traits varient en fonction de l'âge : à quarante ans à la mode Empire et l'air content (on est loin de la crise de la quarantaine ), à soixante-dix ans avec des vêtements de l’Ancien Régime et la mine plus circonspecte. Sous l'arche figure le Jugement dernier et, en-dessous, un squelette dans une fosse qui brandit un sablier et une faux, symbolisant le temps qui s'écoule.

Le sommet de la pyramide équivaut à la position sociale la plus enviable d'un individu, soit ici cinquante ans (et sans grosse montre...). On retrouve dans ce type d'imageries la double dimension individuelle et sociale propre aux âges, lesquels rythment l'évolution psychologique et cognitive d'une personne, et guident des comportements que l'on tient en société. Aujourd'hui, certains noms de catégories d'âges interpellent. Cet "âge de la discrétion" autour de 40 ans, par exemple, qui survient après "l’âge viril" (celui de l'homme comme de la femme ?) de la trentaine où le couple enfante. "Dans certaines représentations des âges du couple, l’épouse disparaît après la fin de la trentaine comme si, ayant assuré la reproduction des générations, elle ne comptait plus, remarque Jean-Marie Schaeffer. Dans d’autres cas, les étapes de la vieillesse ne montrent plus que la femme, comme si elle seule vieillissait…". On trouve aussi cet âge caduc à 80 ans, dont l’étymologie latine ("caducus", qui signifie en train de choir), nous rappelle que les racines du déclin émergent dès 60 ans…

Reste que d'après cette planche, c’est à 100 ans que l’on est véritablement mourant (quelle part de la population représentait les centenaires en 1817 ?), ayant atteint "l’âge d’imbécilité ou d’enfance"… La boucle est bouclée : les enfants prendront le relais. Maigre consolation devant cette illustration qui présente tout de même la moitié de la vie comme un désolant déclin. "Il a dû falloir aux rédacteurs des légendes un peu d’imagination pour trouver les qualificatifs successifs des cinq décennies de sénescence", commente l'historienne de l'art Nadeije Laneyrie-Dagen . Au XVIIe siècle, Henri Noblin le Jeune, qui titre sa gravure des degrés des âges intitulée Misère humaine ou les Passions de l’homme , a tout bonnement choisi d'écrire de légender ces âges tardifs des maux qui leur sont associés : les maladies qui "prennent séance" chez le sexagénaire, l’"humeur chagrine" du septuagénaire, le "bâton marchant" de l’octogénaire, le dos "tout courbé" du nonagénaire) et, de nouveau, l’"imbécillité" des centenaires.

À réécouter : Enfance, Renaissance ? Le Cours de l'histoire Écouter plus tard écouter 53 min

Choisir la bonne voie : morale et satire

"Les Âges de la Femme" D'après l'estampe de Fridolin Leiber. - Photo (C) RMN-Grand Palais (MuCEM) / Franck Raux

Finalement, à quoi servaient donc ces images ? À nous guider, inspirer ou déprimer ? Un peu tout ça. On y trouve bien sûr une dimension didactique et moralisatrice. Mais au cours du XIXe siècle, le thème a également été employé sous forme de satire.

Sur cette estampe du XIXe réalisée par le peintre allemand Fridolin Leiber, Les deux chemins (Die Zwei Wege) , le propos est clairement édifiant voire sermonnant. Suivant un système de lecture par cases proche de celui de la bande dessinée, on voit, d'un côté, la vie du "jeune garçon qui ne s’adonne pas aux boissons alcooliques" : un écolier vêtu de bleu, avec une église en arrière-plan et un ange sur le point de le couronner d'une auréole dorée. Il devient "studieux et vertueux" puis, à l'âge adulte, "laborieux", faisant "la joie de sa famille", assurément promis de "jouir d’une heureuse vieillesse". De l'autre, le destin du "jeune garçon qui s’adonnera aux boissons alcooliques", en (mauvaise) compagnie de trois garçons qui boivent et fument alors qu'un diable squelettique verse une bouteille enflammée au-dessus d'un garçon qui boit une bouteille. "Paresseux et vicieux", il causera "le désespoir de sa famille. Et finira au bagne". Portrait binaire, image de deux vies alternatives et des répercussions d'un comportement condamné à différents stades de la vie…

Le peintre prédicateur a également réalisé une chromolithographie des âges de la femme (une version en français est exposée au Musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée , à Marseille). Sous le haut patronage d'Adam et Eve au centre de l'image, elle donne à voir une jeune enfant "jouir de la béatitude et de l'innocence" à l'âge de dix ans, rapidement rattrapée par "l'amour pur" et "les joies du maternage" par lesquels la femme "s'épanouit"... De ses trente à quatre-vingts ans, enfants et petits-enfants sont auprès d'elle (le conjoint a disparu au palier des 40 ans !). "A quatre-vingt-dix ans, blanche comme neige depuis longtemps", elle se prépare au "dernier voyage", cette fois seule, sans enfant ou conjoint.

Edward Williams Clay & John Childs, vers 1852. Impression lithographique en chamois noir et jaune. Satire de la vie et de la carrière d'un candidat politique. © Getty - Universal History Archive/Universal Images Group

La dimension moralisatrice de ce thème figuratif, et le propos pour le moins stéréotypé qu'il était à même de transmettre, ne pouvait qu'inspirer les pinceaux taquins. Le récit des âges de l'existence se prête parfaitement à la satire ! C'est par exemple cette caricature politique du dessinateur allemand Johann Michael Voltz, dépeignant L'Ascension et la chute de Napoléon (1814 ). Mais aussi cette estampe satirique représentant les sept étapes de la vie du petit politicien qui cherche à se faire élire (image ci-dessus). Réalisée vers 1852, elle illustre la corruption progressive et inévitable du système de favoritisme des partis, caractéristique de la politique new-yorkaise dans la période d'avant-guerre. Le verre offert aux électeurs du premier stade semble bien innocent, mais il n'est ici que le premier pas d'une série de tentatives suspectes pour gagner le vote autrement que par des idées politiques.

On trouve encore cette planche pathétique montrant L'Évolution d'un ivrogne (1846) du lithographe américain Nathaniel Currier. Si le dessin est "cartoonesque", on retrouve bien le propos donneur de leçons. Le thème de l'escalier des degrés des âges, son efficacité graphique, sert presque ici les intentions d'une campagne de prévention.