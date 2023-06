Le bruit de fond gravitationnel des trous noirs entendu pour la première fois

Il y avait le fond diffus cosmologique, il y aura dorénavant le “bruit de fond gravitationnel”. Jeudi 29 juin, après plus de 25 années d’observation, le bruit de fond émis par de gigantesques trous noirs a été identifié pour la première fois par des astronomes grâce à une technique de détection des ondes gravitationnelles.

En 2016, l’annonce de la détection des ondes gravitationnelles avait fait grand bruit. Ces ondulations de l’espace temps avaient été théorisées par Albert Einstein , dans sa théorie de la relativité générale, rappelle Gilles Theureau, chercheur au laboratoire de physique et de chimie de l'environnement et de l'espace (LPC2E, CNRS-Orléans) et à la station de radioastronomie de Nançay : “Cela découle du concept de gravitation dans la relativité générale. A chaque fois que l’on a une masse, on a également une déformation de l'espace. Imaginons que l’on déplace, que l'on agite cette masse, eh bien cette déformation va elle aussi s'agiter. Et donc cette perturbation va se propager à la vitesse de la lumière, comme une onde qu'on appelle gravitationnelle.”

Publicité

À réécouter : Le télescope Euclid part explorer l'Univers sombre Le Journal des sciences Écouter plus tard écouter 6 min

Plus la masse est imposante, plus l’onde gravitationnelle va être importante. Elle se déplace alors sur la courbure de l’espace-temps, à la manière de l’onde à la surface de l’eau, lorsqu’on y jette un caillou. En 2016, c’était un événement particulièrement violent qui avait permis aux scientifiques de détecter une première onde gravitationnelle : la fusion de deux trous noirs. “La première fusion a été détectée en 2015, et depuis on en a observé plus d'une centaine”, précise Gilles Theureau.

Depuis, les astronomes ont poussé leurs recherches grâce à des instruments de plus en plus précis. Deux équipes d’astronomes viennent donc de publier une série d’articles scientifiques, dans deux revues différentes. Dans la revue Astronomy and Astrophysics , ce sont les résultats d’une collaboration entre astronomes européens, indiens et japonais, réalisée grâce au réseau de radiotélescopes de l’European Pulsar Timing Array (EPTA). L’équipe américaine a de son côté publié ses conclusions dans la revue The Astrophysical Journal Letters. Les deux équipes d’astronomes sont parvenues aux mêmes conclusions : il est possible de détecter un fond diffus permanent d’ondes gravitationnelles, bien plus faibles que celles qui avaient été détectées en 2016. Une annonce qui ouvre de nouvelles perspectives sur l’étude de l’univers.

Un instrument de détection de la taille de la voie lactée

Le réseau de pulsars utilisé par l'International Pulsar Timing Array pour détecter les ondes gravitationnelles. - NANOGrav

“Ce qu'on observe là, c'est quelque chose d'un peu équivalent, mais à une échelle complètement différente”, assure Gilles Theureau. En 2015, la détection des premières ondes gravitationnelles avait été réalisée grâce à aux observatoires LIGO et Virgo , en observant des fréquences situées entre quelques dizaines et quelques milliers de hertz pour les ondes gravitationnelles, les nouvelles mesures se font “entre le nanohertz et le microhertz, donc entre le milliardième et le millionième de hertz”, poursuit l’astronome. “Ce sont des fréquences très très basses et des longueurs d'onde très très grandes, qui ne peuvent être mesurables qu'avec un instrument qui fait la taille d'une galaxie. Et un instrument comme ça n'existe évidemment pas”.

Les scientifiques se sont cette fois appuyés sur les pulsars, des étoiles compactes qui ont pour particularité de tourner extrêmement rapidement sur elles-mêmes, en envoyant, telles un phare, un signal régulier vers la Terre. “Ce sont des horloges naturelles très précises”, raconte Gilles Theureau. “Une fois qu’on a caractérisé ces pulsars, on cherche un signal, une perturbation qui va être commune à l'ensemble des pulsars. Il faut imaginer que l'onde gravitationnelle, qui peut venir de sources différentes, perturbe l'espace-temps, elle perturbe les longueurs et les temps, localement”.

En traversant l’espace-temps, l’onde gravitationnelle va donc déformer l’espace-temps, et modifier la distance entre nous et le pulsar. Ce sont ces infimes changements, ces infimes variations du temps, que les scientifiques se sont employés à détecter sur des ensembles de pulsars, pendant plusieurs années. Côté européen, indien, et japonais, les astronomes se sont appuyés sur un réseau de 25 pulsars, tandis que, côté américain, pas moins de 68 pulsars ont été observés.

Un bruit de fond gravitationnel

Grâce à cette observation et à une accumulation de données sur plus de 25 ans, les astronomes ont pu écouter non pas un événement issu d’une source unique, comme en 2016, mais un véritable bruit de fond gravitationnel. “Ce signal, ce ne sont pas des événements”, détaille Gilles Theureau. “C'est avant ça, c'est la période à laquelle les deux trous noirs sont proches l'un de l'autre, suffisamment pour que la principale perte d'énergie se fasse sous forme d'ondes gravitationnelles, sans que l’on soit parvenu à la fusion. C’est un bruit de fond, c'est-à-dire que c'est toute la population de toutes les paires de trous noirs qu'il y a autour de nous dans toutes les galaxies qui nous entourent et qui vont se superposer et créer une sorte de bruit de fond.”

L’enjeu, pour les scientifiques, est dorénavant de détecter de potentielles paires de trous noirs qui vont dominer le bruit de fond et qu’il sera possible de mieux caractériser afin de les étudier.

Vers une preuve directe de l’inflation de l’univers ?

Pour les cosmologistes, la clé de plusieurs théories pourrait bien résider dans ces nouvelles données également, car dans l’univers primordial, moins de quelques secondes après le big bang, de nombreux phénomènes cosmologiques ont produit des ondes gravitationnelles.

Parmi ces théories, celle de l’inflation cosmique, qui veut qu’à ses origines l’univers se soit étendu lors d’une phase d’expansion extrêmement rapide. “Dans cette phase-là, il y a ce que l’on appelle des fluctuations quantiques qui vont produire des ondes gravitationnelles, semblables au bruit de fond que l’on observe éventuellement avec les paires de trous noirs”, précise Gilles Theureau. “Ce serait une des rares preuves possibles de la théorie de l'inflation”. Une autre théorie, celle des cordes cosmiques , pourrait bien être confirmée grâce à ces observations.

Fusionner les données

“On n'a pas encore de véritable détection”, tempère néanmoins Gilles Theureau. “Pour cela, il faut que l’on ait un seuil de 5 sigmas, c’est-à-dire 5 fois le niveau du bruit de fond. Pour le moment, on est à 3 ou 4 sigmas. Mais les résultats publiés jeudi 29 juin 2023 sont des résultats indépendants, trouvés par des groupes différents qui ont utilisé des télescopes différents, des données différentes Et pourtant, tous ces résultats-là sont cohérents et montrent la même chose. Ils se confortent les uns les autres et nous donnent vraiment confiance qu'on a bien ce qu'on cherche. Même si stricto sensu*, du point de vue de la significativité du signal, on n'est pas encore au cinq sigma."*

L’étape d’après consistera à mettre les données en commun. “On sait qu’on va passer la barre des 5 sigmas dans l’année qui vient et qu’on va être beaucoup plus précis dès qu'on aura mis en commun. Revenez dans quelques mois pour des résultats encore plus jolis !" conclut Gilles Theureau.