Le centième 49.3, nucléaire, Souleymane Bachir Diagne et hystérie : la Session de rattrapage

au programme de cette Session : trois chiffres qui enflamment la mobilisation contre une réforme des retraites impopulaire et l'éternel retour du débat sur le nucléaire. Mais aussi l'exploration de notre passion contemporaine pour les aveux et les confidences, d'un terme aussi trouble que stigmatisant - hystérie - et des histoires d'eau pour désaltérer nos oreilles… Bonnes écoutes 🎧 Pauline Petit

Le zoom de la semaine : 49.3, un chiffre pour dernier mot

Les membres du Parlement de la NUPES tiennent des pancartes lors du discours d'Elisabeth Borne à l'Assemblée nationale, à Paris, le 16 mars 2023. © AFP - ALAIN JOCARD

"Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement…". La formule a été répétée par Élisabeth Borne jeudi dernier, pour faire adopter la réforme des retraites sans soumettre le texte au vote. Dans la foulée, plusieurs groupes parlementaires ont annoncé vouloir déposer une motion de censure contre le gouvernement, tandis qu'avaient lieu des rassemblements spontanés dans tout le pays. Au cours de la Ve République , c'est la centième fois que le dispositif constitutionnel est employé, la onzième depuis l'entrée en fonction du gouvernement Borne il y a dix mois – ce qui fait de celui-ci son deuxième plus gros consommateur… Déni de démocratie ou contournement de l'obstruction ?

4️⃣9️⃣,3️⃣ Pourquoi avoir inventé le 49.3 ? ( Sans oser le demander, 58 min )

🗣️ Qu’attend-on aujourd’hui d’un représentant du peuple ? ( Avec philosophie, 57 min )

📜🤼 Autour du débat sur la réforme des retraites, la question du parlementarisme ( à lire )

👴🔥 Retraites au 49.3 : le gouvernement peut-il tenir ? ( L'Invité(e) des Matins )

C'est dans l'actu

La centrale nucléaire de Golfech, en Occitanie, le 9 février 2023. © AFP - Matthieu Rondel

🔋⚡Friction nucléaire. Les objectifs de réduction de la part du nucléaire dans notre production d'électricité ont été réduits et six nouveaux réacteurs EPR ont été commandés à EDF. Au nom de l'indépendance énergétique, le gouvernement entend résolument relancer la filière. Au prix de la sûreté ? ( L'Invité(e) des Matins, 58 min )

💸📉Le vice dans la Valley. Le spectre de la crise bancaire resurgit aux États-Unis. La Silicon Valley Bank (SVB), une banque très prisée par les startuppeurs, a fait faillite. Ces derniers ont cru tout perdre… avant que l’agence fédérale de garantie des dépôts bancaires s'active pour leur rendre leurs fonds. ( La Revue de presse internationale, 5 min )

🇮🇶 Irak, le silence ou l'exil. C’était le 19 mars 2003, George Bush, président des États-Unis, lançait un dernier ultimatum avant d’ordonner l’offensive en Irak. Vingt ans après l'intervention américaine, laissera-t-on les Irakiens raconter la guerre ? ( Sous les radars, 30 min )

🌿Plus d'saisons. "C'est presque comme en été et on est début mars". La sécheresse hivernale frappe les habitants de Meyrargues, dans les Bouches-du-Rhône. La boule au ventre, agriculteurs et bergers scrutent les prévisions météo. ( Le Reportage de la rédaction, 4 min )

Silence, hystériques !

Le docteur P. Pinel faisant tomber les chaînes des aliénés", Robert-Fleury Tony (1837-1912). © Getty - duncan1890

♀️‍ C'est une longue histoire de violence faite aux femmes que recouvre le concept d'hystérie. Depuis l'Antiquité, le terme a été construit et utilisé pour renvoyer les douleurs ou les émotions féminines à une maladie qui se logerait… dans l'utérus, et ainsi les disqualifier. Dans cette série, Pauline Chanu part à la recherche des racines de ce trouble et de ses survivances dans les diagnostics médicaux, les nomenclatures psychiatriques, les rapports de justice et, plus largement, dans les discours antiféministes et masculinistes.

Les fantômes de l’hystérie - Histoire d’une parole confisquée (LSD, La Série documentaire, 4 x 1h)

Il est temps

Des bouteilles d'eau minérale, les plus grands crus du XXe siècle... © Getty - Fairfax Media Archives

Vous avez juste 2️⃣ minutes

👨‍🏫 Zemmour, l'autre. Économiste et maître de conférence, Michael Zemmour occupe l’espace médiatique dévolu à la réforme des retraites. Le fait d’armes du spécialiste ? Avoir terrassé le mythe de la pension de retraite à 1200 euros minimum. ( L'Humeur du matin par Guillaume Erner )

Vous avez 6️⃣ minutes

👨🏽‍🎨Levée de pinceaux. Baisse des moyens, dettes, postes non renouvelés… La situation des écoles d'art territoriales se dégrade. Les établissements se mobilisent depuis plusieurs semaines pour ne pas disparaître. ( Affaires en cours )

Vous avez précisément 5️⃣8️⃣ minutes

🤫 Confidence pour confidence. Elle s'extorque sous la torture, s'échappe sur le divan, ou se livre par une nuit d'ivresse entre amis. Si la confidence soulage, pourquoi est-elle si difficile à faire ? On passe aux aveux. ( Avec philosophie, 58 min )

Vous avez 3️⃣heures

💦La route de la soif. Bien public ou propriété privée : à qui appartient l'eau ? Des aqueducs romains au robinet en inox, une histoire qui ne coule pas de source. ( Le Cours de l'histoire )

Vous avez 5️⃣ fois 1️⃣ heure

👅 Souleymane Bachir Diagne : 3 continents, 7 langues. Né au Sénégal, Souleymane Bachir Diagne a fait ses études à Paris, avant de devenir professeur d'université aux États-Unis… Au terme de ce parcours entre les continents et les langues, le philosophe a été convaincu d'une chose : l'humanisme se loge au cœur de la traduction. ( À voix nue )

Cette session s'achève ici. Vous avez vu ces vidéos d'une Assemblée nationale qui s'agite, claque les pupitres, brandit des pancartes (ou des doigts d'honneur…). Trop de brouhaha pour vous ? Sachez que ces images, vous pouvez aussi les avoir sans le son. Les bancs du palais Bourbon accueillent désormais des dessinatrices et dessinateurs . Et si ces croquis font encore trop de bruit à votre goût, on vous propose, en ultime recours, un peu de poésie ... Bon week-end et à la semaine prochaine 👋