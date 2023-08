Le "corridor de Suwałki", le dernier "mur de Berlin" d’Europe ?

Le 3 août 2023, le Premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki, et le Président lituanien, Gitanas Nausėda, ont visité le 14e régiment anti-char polonais de Suwałki, à la frontière biélorusse. Objectif : faire le point sur la tension causée par la Russie dans cette région de l’Europe orientale proche de l’Ukraine.

En effet, la Russie et son vassal la Biélorussie testent la défense militaire des Polonais et des Lituaniens dans le “couloir de Suwałki”. Un couloir polonais de 65 kilomètres de long entre l'exclave russe de Kaliningrad, enclave stratégique et militarisée, siège de la flotte russe en mer Baltique, et la frontière biélorusse. Si la Russie envahissait ce couloir, les Pays baltes seraient coupés du reste de l'Union européenne et de la Pologne. La Pologne et la Lituanie rappellent que Suwałki est un territoire de l’OTAN, et que les Occidentaux ne doivent pas penser à autre chose et ne pas regarder ailleurs.

Suwałki est une petite ville (70 000 habitants) dans le nord-est de la Pologne, plus précisément dans la région de Podlachie, un territoire à cheval entre la Pologne, la Lituanie et la Biélorussie. Une région très ancienne de la République des Deux Nations (1569-1795). C’est là que la Russie aux tendances impériales, tente de souffler sur un incendie nationaliste.

C’est pour se méfier de cette tension russe, que le Premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki, a invité le président lituanien, Gitanas Nausėda, dans le 14e régiment anti-char à Suwałki début août. Le chef du gouvernement polonais a expliqué que “les deux pays [allaient] défendre fermement les frontières polonaises contre les provocations de Loukachenko (le président biélorusse) dont il est certain qu’elles se poursuivront”.

La présence de Wagner augmente l’insécurité

Cette visite a eu lieu deux jours après la violation de l’espace aérien polonais. Deux hélicoptères biélorusses sont entrés le 1er août, selon Varsovie, dans la région de Bialowieza à quelques kilomètres des frontières de la Pologne et de la Biélorussie. Mateusz Morawiecki a dénoncé une “opération consistant à déstabiliser, à semer le doute, le chaos, l'incertitude et, même temps, à démontrer la faiblesse du flanc oriental de l’OTAN à tous nos partenaires”. Le Premier ministre polonais a également mentionné le récent rapport de la Commission spéciale du parlement britannique sur les affaires étrangères confirmant que la milice russe Wagner a été sous-estimée.

Le Président lituanien, Gitanas Nauseda, n’a pas exclu de fermer les frontières avec la Biélorussie si la situation l’impose : “La présence de la milice russe Wagner est l’un des facteurs d’escalade. Nous pouvons constater que la Biélorussie continue de mettre en œuvre des plans évident de déploiement d’armes nucléaires sur son territoire, qu’il utilise une rhétorique agressive à l'égard de ses voisins, qu’il a ouvert un deuxième bloc de centrale nucléaire et qu’il autorise la présence de forces russes sur son territoire”. La Pologne dénonce, elle, le risque accru “de provocations” russes et biélorusses à sa frontière polonaise orientale et annonce un renforcement de ses capacités de surveillance dans le “corridor de Suwałki”. Et comme le résume le ministre polonais de la Défense, Mariusz Błaszczak : “Si c’est justifié, les soldats polonais vont utiliser leurs armes”.

"Le corridor de Suwałki" est-il le talon d’Achille de l’OTAN ?

65 km, est-ce facile à conquérir pour l’armée russe ? Ou est-ce un vieux fantasme du ministère de la Défense russe, le long de la Moskova, à Moscou ? Si la Russie s’emparait du corridor, l'exclave de Kaliningrad serait alors rattachée à la Biélorussie et les Pays baltes entièrement coupés de l’Union européenne. Pour comprendre l’importance de ce corridor, il faut remonter à l’époque des jeunes années des républiques polonaises et lituaniennes.

En 1920, la SDN (la Société des Nations) avait imposé la paix entre la Pologne et la Lituanie. Le 7 octobre 1920, le Traité de Suwałki, a mis un terme à la guerre entre la Pologne et la Lituanie. Cet accord détermine la ligne de démarcation entre les deux pays sous le contrôle de la SDN. A l'époque pas encore d'exclave de Kaliningrad, mais une région de Königsberg en Prusse orientale. Désormais, c’est une région très sensible pour l’UE, avec la Via Baltica (autoroute et train). Une artère stratégique pour l’Europe. Un véritable corridor entre la mer Baltique et la mer Noire.

Pour l’OTAN aussi, c’est décisif. La Pologne est entrée dans l’OTAN en 1999 et la Lituanie en 2004. L’OTAN multiplie des opérations pour “rassurer” l’Europe centrale qui craint toujours l’ours russe. Au printemps 2022, 900 soldats de l’Atlantique Nord (Allemands essentiellement, mais aussi des Norvégiens, des Néerlandais) sont venus renforcer les rangs déjà présents en Lituanie, soit 1 600 soldats à Rukla. Idem de l’autre côté de la frontière polonaise, à Orzysk, un bataillon américain de 800 soldats et 400 soldats britanniques et sans oublier des Roumains et des Croates. En tout, l’Alliance pourrait mobiliser 300 000 hommes dans cette région entre la Lituanie et la Pologne.

Mais la Russie semble faire comme si l’Occident était un tigre de papier. Comme si l’Ouest n’allait pas oser aller à la guerre pour un petit corridor, et “mourir pour Suwałki”. En 2016, un ancien général britannique pensait que cela serait facile pour les Russes d’enfoncer le corridor de Suwałki. Et en 2017, un auteur allemand de policiers avait appelé son roman : “Le corridor de Suwałki”. Fiction ? Les Polonais craignent la faiblesse de l’attitude des Occidentaux. Oseront-ils agir à Suwałki en cas d’attaque russe ? La Pologne rappelle simplement que l’OTAN doit défendre ses membres s’ils sont attaqués par des pays agressifs, en l’occurrence, la Russie. Si il y a attaque, bien-sûr.