Le Festival du Livre, des casseroles, Harry Potter et le premier vin : la Session de rattrapage

Au programme de cette Session : le Festival du Livre de Paris dans un contexte où le papier n'a plus la cote, les concerts de casseroles qui ont rythmé les déplacements d'Emmanuel Macron cette semaine, les interprétations philosophiques du monde d'Harry Potter, la domestication de la vigne et la réponse à une question essentielle : où finissent les lettres postées qui ne trouvent pas leurs destinataires ? Bonnes écoutes 🎧 ! Pierre Kron

Le zoom de la semaine : au chevet du livre

Comment encore attirer des lecteurs dans une société de l’écran ? © Getty - Atlantide Phototravel

Un sur cinq. C'est le nombre de jeunes (entre 15 et 24 ans) qui ne liraient pas du tout selon un sondage du Centre national du Livre, commandé à Ipsos en avril. Les coupables sont tout désignés : les écrans. Si les Français lisent en moyenne 41 minutes par jour, 3h14 sont consacrées à la consultation de téléphone, télévision et autres concurrents numériques. Pourtant, toujours selon cette étude, presque 100% des Français associent la lecture à des émotions ou des valeurs positives. Alors que se tient à Paris du 21 au 23 avril son salon annuel, le livre se livre sur notre antenne.

📺 Festival du Livre de Paris : l’art de vendre des romans à l’ère Netflix (L'Invité(e) des Matins, 45 min )

👧👦 Qu'est-ce qui fait lire les ados ? (Grand Reportage, 58 min)

🇮🇹 Hommage à Italo Calvino, avec Hervé Le Tellier et Martin Rueff (Le Book Club, 37 min)

📚 Jugez-vous un livre d'après sa couverture ? (Sans oser le demander, 58 min)

✒️ Histoires d'écriture (Le Cours de l'histoire, 4 X 58 min)

C'est dans l'actu

Un concert de casseroles pour protester lors du discours télévision d'Emmanuel Macron, devant la mairie du 10e arrondissement de Paris, le 17 avril 2023. © AFP - Geoffroy Van Der Hasselt

🍳 Démocratie à la casserole. Depuis la validation du texte par le Conseil constitutionnel ce 14 avril et la promulgation de la loi sur la réforme des retraites, les manifestations ponctuées de concerts de poêles et autres ustensiles se multiplient sur le passage du chef de l'Etat. Notre démocratie traverse-t-elle une crise durable ? ( L'Esprit public, 58 min )

⚠️ Khartoum sous les bombes. Deux généraux en guerre. Presque 300 civils tués selon l'ONU. Deux cessez-le-feu ignorés. Depuis le 15 avril, des affrontements entre soldats de l'armée régulière et forces paramilitaires ravagent le Soudan, et l'ombre d'une guerre civile couvre graduellement l'horizon. ( La Question du jour, 7 min )

💦 Chasses d'eau. Réchauffement climatique, croissance démographique, mauvaise adaptation de l'agriculture… Publié en mars 2023, un rapport onusien dresse un constat alarmant : la demande en eau potable devrait dépasser l’offre de 40 % d’ici à 2030. Quelles solutions pour répondre à la forte pression sur cette ressource vitale ? ( Cultures monde, 4 x 57 min )

🥕 C'était trop bio ? Agriculteurs, magasins, grandes enseignes… Après avoir atteint un pic en 2020, les ventes de produits alimentaires biologiques sont à la baisse depuis 2021 : comment expliquer la fin de cette euphorie après une phrase de croissance continue ? ( Les Bonnes Choses, 28 min )

Harry à tout prix ?

Comment la fiction produit-elle de la pensée philosophique ? © Getty - Long Visual Press

Après sept livres, une pièce de théâtre, huit films à succès (voire onze avec "Les Animaux fantastiques"), un jeu vidéo sur tous les écrans et même une série en préparation pour HBO : comment Harry Potter fait-il pour renaître de ses cendres ? L'explication est peut-être à chercher du côté des sources philosophiques qui nourrissent l'œuvre de J. K. Rowling, et la façon dont sont traités par la romancière britannique les thèmes du Mal, du pouvoir et de la dépression adolescente.

➡️ Harry Potter, tout un monde de questions philosophiques ( Avec philosophie, 4 X 58 min )

Il est temps

Mais comment est né le vin ? © Getty - Gonzalo Azumendi

Vous avez 1️⃣7️⃣ minutes

🤣 Mort, le rire ? À mi-chemin entre l’essai et le pamphlet, Nik ta race est un livre sur le rire, sa portée politique et sociale. Adrien Dénouette, son auteur, s’y emploie à comprendre les paradoxes du rire populaire, apprécié mais pas reconnu. Il explique pourquoi, selon lui, l’humour en France perdrait de son insolence et de son irrévérence : à cause d'une “emprise bourgeoise”. ( Et maintenant ? L'Invité(e) des Matins du samedi )

Vous avez 2️⃣8️⃣ minutes

💌 La légèreté de lettres. Défaut d'accès ou adresse erronée, chaque jour des centaines de courriers ne trouvent pas leur destinataire et restent suspendus entre deux rives... Où finissent-ils ? Pour les plus chanceux, dans l'œuvre de la plasticienne Adrianna Wallis. ( Poésie et ainsi de suite )

Vous avez 5️⃣7️⃣ minutes

🍷 La vigne d'avant. Des plus grandes tables aux caves les plus profondes, du Médoc à l'Australie, le vin est partout. Aujourd'hui, la moitié des pays du globe en produit. Mais auparavant, il a fallu apprendre à domestiquer la vigne. Selon l'ADN, cette révolution aurait eu lieu beaucoup plus tôt qu'on ne l'imaginait. Il y a environ 11 000 ans. ( La Science, CQFD )

Vous avez 4️⃣ x 5️⃣7️⃣ minutes

🧬 Remise de gène. Et si notre environnement, notre alimentation, notre passé, ou même celui de nos ancêtres pouvaient influer sur nos gènes ? Le tout sans modifier notre génome. Voilà ce que cherche à prouver une discipline prometteuse pour des dizaines de labos, d’instituts, d’universités dans le monde : l'épigénétique. Enquête. ( LSD, La Série Documentaire )

Après cette sélection à forte connotation livresque, l'envie de tourner frénétiquement les pages du premier ouvrage venu vous pique déjà ? Maintenez vos oreilles entrouvertes quelques instants encore pour deux propositions en bonus : balade dans une nature positive, en emboîtant le pas à deux semeurs en herbe ; voyage au bout de la nuit des dormeurs d'en bas, avec sept récits de maraudes d'agents de la RATP .