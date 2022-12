"Le Grand Meaulnes", roman d'initiation à la liberté

Pourquoi ne pas se laisser aller à un peu de nostalgie le temps de se (re)plonger dans un des livres fondateurs des adolescents du XXe siècle ? Non seulement Le Grand Meaulnes a marqué plusieurs générations, mais la vie de son auteur Alain-Fournier est elle aussi digne d'un roman. C'est ce que nous raconte Ariane Charton, autrice d'une biographie sur l'écrivain (Gallimard, 2014).

LA rencontre

À 18 ans, alors qu’il se destinait à la poésie, c’est une rencontre bouleversante qui pousse Alain-Fournier vers le roman, commente Ariane Charton : "Cette histoire part d’une rencontre réelle qu’il a faite avec une jeune femme qui s’appelait Yvonne de Quièvrecourt, qu’il rencontre le jour de l’ascension en 1905, il la voit à la sortie d’une exposition au Grand Palais, et il la suit. Il est fasciné par cette jeune fille à qui il n’a même pas adressé la parole."

La jeune fille est plus âgée, déjà fiancée… Cet amour impossible le hante, pendant des années il la recherche. Cette quête est la base de son roman : une histoire d’amour impossible comme un idéal de pureté.

L'écrivain Alain-Fournier au début du XXe siècle © Getty - J-F Rollinger

"Tandis que les enfants couraient avec des cris de joie, que des groupes se formaient et s'éparpillaient à travers bois, Meaulnes s'avança dans une allée, où, dix pas devant lui, marchait la jeune fille. Il se trouva près d'elle sans avoir eu le temps de réfléchir : 'Vous êtes belle', dit-il simplement."

Extrait du Grand Meaulnes

Un personnage fascinant

Le Grand Meaulnes c’est avant tout un personnage fascinant, Augustin Meaulnes, 17 ans, vient perturber le quotidien (trop) tranquille d’une école de campagne stricte, typique de l’avant-guerre.

"Il apparaît comme par magie dans la vie de François Seurel qui est un petit garçon tout à fait ordinaire. Et on sent qu’il est porté par une sorte de grâce, par aussi une sorte de mélancolie qu’il traîne après lui, et par ce rêve de bonheur et ce désir de pureté. C'est-à-dire que quand le bonheur est assouvi, il devient impur et il faut le fuir pour repartir vers de nouvelles aventures" souligne Ariane Charton.

Augustin Meaulnes et son Yvonne dans l'adaptation cinématographique de Jean-Daniel Verhaeghe, 2005 © Getty - Etienne George/Corbis

Augustin est un jeune homme qui ose vivre et être sincère, et qui, comme l'auteur, cherche pendant des années son Yvonne, rencontrée dans une fête mystérieuse. Meaulnes est le double d’Alain-Fournier, qui a mis beaucoup de sa vie dans son œuvre.

“J'ai aimé ceux qui étaient si forts et si illuminés qu'ils paraissaient autour d'eux créer comme un monde inconnu”.

Lettre d'Alain-Fournier, 1909

Écrire juste pour transmettre l'évidence

Pendant sept ans, Alain-Fournier est obsédé par ce roman dont il cherche l’architecture, le résultat est un drame en trois actes.

- La première partie nous plonge dans l'ambiance d'une école de campagne stricte, en contraste avec une fête merveilleuse organisée par des enfants.

- Durant la deuxième partie, Meaulnes tente de retrouver la jeune fille rencontrée à la fête.

- Enfin, la troisième partie, plus autobiographique, raconte comment amour et bonheur semblent insaisissables.

Pendant ces sept années, Alain-Fournier écrit des fragments de roman dans sa correspondance, dans des carnets, sur des bouts de papier, etc. Il prend des notes partout, chacune de ses rencontres le nourrit, nous dévoile sa biographe : "C’est un travail littéraire sur des petits détails, sa sœur dit : 'la moindre virgule, il l’a pensée.' C'est vraiment un travail d’orfèvre. D’ailleurs, à la fin, quand il finit son livre, il dit : 'Il faut plus de courage et de travail pour écrire un premier livre qui soit un vrai livre, que pour un ignorant de construire lui-même sa maison'. Il a vraiment l’idée de cette construction et de cette difficulté parce qu’il a un souci de perfection."

Autoportrait d'Alain-Fournier, 1906 © Getty

Il recherche la pureté à travers le mot juste, à travers l’évidence. Son but :

"Exprimer la vie comme s'il n'y avait pas entre vous et elle les mots, l'exprimer comme aux premiers jours du monde [...] ; l'exprimer comme aux premiers étonnements extasiés de l'enfance."

Lettre d'Alain-Fournier, 1906

Une leçon de liberté

Garder notre âme d'enfant c’est peut-être justement ce que nous invite à faire Augustin Meaulnes, personnage à l’aube de sa vie d’adulte qui a fasciné des générations d’adolescents en leur offrant une certaine façon de percevoir la vie, d'après Ariane Charton. La spécialiste ajoute qu'au fond le message c'est "de ne pas se laisser emprisonner par un destin tout tracé, par le poids d’une certaine réalité sociale et professionnelle. Ce qui plaît dans 'Le Grand Meaulnes' c’est cette notion de liberté. C’est de se dire - et ça c’est quelque chose qu’il essaie de faire lui-même quand il écrit - c’est d'être lui-même, d’être sincère envers lui-même. Le message vraiment du Grand Meaulnes c’est de chercher au profond de nous-mêmes ce que nous sommes pour devenir ce que nous voulons être."

Augustin Meaulnes, quitte le village en charette dans le film de Jean-Daniel Verhaeghe. © Getty

Quant à Alain-Fournier, il restera l’écrivain d’un seul roman et un éternel jeune homme, mort à 27 ans au front, un an après la parution de son œuvre, sans savoir qu'il avait écrit un best-seller, livre de chevet de milliers d'adolescents et de jeunes adultes.