Le gribouillage, pratique essentielle aux artistes depuis la Renaissance

Léonard de Vinci, Michel-Ange, les Carrache… les plus grands artistes de la Renaissance s’adonnaient au gribouillage : c'est ce que nous dévoile l'exposition Gribouillage/Scarabocchio qui vient de s'ouvrir au palais des Beaux-Arts de Paris, sous la direction de Francesca Alberti et Diane H. Bodart. Cette dernière, professeure d’histoire de l’art à Columbia University, nous raconte comment le gribouillage s'est imposé dans l'histoire de l'art.

Le gribouillage à l'encontre de la théorie de l'art noble

Léonard de Vinci compare ce qu’il appelle des "compositions incultes" aux ratures sur les feuilles des écrivains. Il les considère comme utiles à la créativité. "Il y a une fonction du point de vue de la recherche des idées, analyse Diane H. Bodart, de voir comment, d’un trait fait sans vraiment y penser, peut surgir une forme, une figure. Et ça, c’était une idée de Léonard, et qui à l’époque contrevenait au discours officiel sur le dessin. Affirmer que c’est la forme qui surgit du geste de la main, et qui en se dissociant de l’esprit, permet de faire resurgir ces images latentes de la mémoire."

Ce dessin libre était pratiqué de manière officieuse, en cachette : derrière un tableau, sur des carnets, sur les murs des ateliers. En particulier au début de la Renaissance, alors que le dessin, jusque là, lié aux arts mécaniques, devient un art noble, grâce à l’idée du dessin théorisé, intellectualisé, explique l'historienne : "C’est l’idée d’un dessin qui apparaît d’abord comme conception, qui se forme d’abord dans le monde des idées, dans l’esprit de l’artiste de façon parfaite, et qui, ensuite, est traduit par le geste d’une main talentueuse et sûre, sur le papier.

Giovanni Francesco Caroto, "Portrait d’enfant montrant un dessin", 1515-1520 Huile sur toile, Vérone, Museo di Castelvecchio - © Archivio Fotografico dei Musei Civici, Verona (Gardaphoto, Salò)

Mais à l’instar de de Vinci, les artistes questionnent cette forme de dessin libre non pas dans des traités mais dans les œuvres elles-mêmes. Comme dans l'image ci-dessus, Portrait d’enfant montrant son dessin de Giovanni Francesco Caroto, qui place le gribouillage au centre de l’œuvre.

Le gribouillage institutionalisé grâce aux Carrache

Ces moments de liberté artistique vont finalement être promus à la fin du XVIe siècle grâce aux Carrache, trois artistes d’une même famille, qui ont renouvelé l’art de la Renaissance. "Les Carrache finiront par instituer cette pratique de récréation dans la formation des membres de leur académie, ils y voyaient un moment important pour se ressourcer, pour régénérer leurs idées" détaille l'historienne.

Au dos de cette gravure d’Annibal Carrache, on observe des gribouillages qui confirment la recherche de liberté du geste au travers de cette pratique.

Annibal Carrache, matrice de cuivre de l’estampe de "La Vierge allaitant l’Enfant" ; au verso : Hachures et une tête voilée, c. 1587 - © Roma, Instituto centrale per la gafica ; avec l’aimable concession du Ministero della cultura

Diane H. Bodart évoque la fonction pratique du gribouillage, "par rapport à la souplesse de la main, du geste. Là on a presque quelque chose qui est lié au moteur des articulations de la main. Donc le gribouillage c'est à la fois la recherche créative mais aussi celle d’un trait particulier, précis."

Le gribouillage comme geste social

Pour les artistes, c’est aussi un geste social : dans les ateliers, on joue à faire des caricatures des personnes que l’on connaît, d'autres peintres, etc. On les retrouve ainsi jusque sur les murs des ateliers.

"Jeune peintre dans son atelier", 1655 - 1660, huile sur bois 72 × 54 cm, Musée du Louvre, Paris - Barent Fabritius

Cette peinture de Barent Fabritius dresse un inventaire des instruments de l’artiste : toiles, chevalet, palette, baguette, accessoires pour les modèles… et gribouillages. "Ici, le gribouillage est partie intégrante du travail de l’atelier, commente la professeure. Barent Fabritius en a disposé au-dessus de la tête du jeune peintre : on a vraiment l’impression que ces gribouillages sont les projections des pensées du peintre au moment où il est très concentré sur son travail."

Mais malgré sa présence ancienne dans l’histoire de l’art, ce n’est qu’au XXe siècle que l’avant-garde artistique fera du gribouillage une œuvre à part entière, et contribuera ainsi à libérer définitivement l’art de son carcan normatif.