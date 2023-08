“Le jardin des délices” de Philippe Quesne : une fable rétro-futuriste

À la tête de la compagnie Vivarium studio depuis 20 ans, Philippe Quesne puise souvent son inspiration dans l’histoire de l’art, “il n’est pas rare que se glissent dans mes spectacles* des références directes ou cachées d'artistes d’il y a quelques centaines d’années”*, confie le metteur en scène, également directeur artistique de la Ménagerie de verre depuis l'été 2022.

"Le Jardin des délices", peint vers 1500 par le peintre néerlandais Jérôme Bosch © Getty

Dans le triptyque “Le Jardin des délices” , le peintre néerlandais montre le moment de bascule entre le Moyen Âge et la Renaissance. Philippe Quesne fait ici un parallèle entre cette période troublée de l’histoire et nos préoccupations contemporaines. “Cette peinture est hallucinante. Jérôme Bosch pose encore des énigmes aujourd’hui, assure le metteur en scène*. Est-ce qu’on est dans un nouveau monde ? Est-ce qu’on a une chance de voir des nouvelles réconciliations entre les espèces ou au contraire, une sorte de cabinet de curiosités de ce qui est amené à disparaître ?”*

Dans cette lecture version 2023 du tableau, il traite de thèmes comme le rapport à la nature, à l’inquiétude, “c’est une sorte d’ arche de Noé formidable”, appuie-t-il. Sur scène, l’arche en question prend la forme d’un bus, d’où débarquent des personnages avec des stetson, ces chapeaux emblématiques, vissés sur la tête. On découvre une bande de cow-boys munis de flûtes jouant autour d’un œuf géant dans un endroit désert.

"Le Jardin des délices", de Philippe Quesne à Avignon en 2023 © AFP

Comme dans l'œuvre de Jérôme Bosch, plusieurs micro-scènes se jouent en même temps, mêlant entre autres la chanson, la poésie et des dialogues absurdes. "Je fais un théâtre qui ne s’adresse pas par le regard et par des textes directement au spectateur, détaille Philippe Quesne*. J’essaye de plonger le public dans une qualité d’observation, de faire ses propres correspondances.”*

En plus de l’histoire de l’art, Philippe Quesne emmène les comédiens dans une atmosphère cinématographique. Parmi les réalisateurs dont il se réclame, “ David Lynch revient souvent, je ne sais pas si c’est l’esthétique de cet autobus étrange au milieu du désert, de ces personnages féminins sortis d’un certain cinéma lynchien si on peut dire”.

Histoire de l'art et interprétations plurielles

Pour préparer son spectacle, Philippe Quesne et les comédiens se sont rendus au musée du Prado, à Madrid, où est exposé le tableau. Ils y ont rencontré des curateurs, des historiens de l’art, ainsi que le chef opérateur du cinéaste Pédro Almodovar , grand fan du tableau. “C’est dans le processus de travail très souvent que j’aime aussi mener un travail d’enquête, qui parfois, de manière directe ou cachée, se retrouve dans le spectacle”, confie-t-il.

“Et je retiens surtout la manière dont les historiens s’emparent même 500 ans plus tard de débats extrêmement contradictoires d’un peintre qui est l’objet de mystères incroyables et qui fait en quelque sorte discuter les historiens d’autant de points de vue qu’il y aurait de façon d’observer sa peinture, ce qui est très passionnant pour des gens de spectacle. C’est un tableau je pense qui peut encore nourrir des centaines d’années l’histoire des hommes et des créations qui peuvent s’en inspirer.”