Le monde vivant de Bruno David et Guillaume Lecointre

Avec le regard scientifique et la plume de Bruno David, président du Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN), et de son complice Guillaume Lecointre, professeur du Muséum, plongeons dans cette brève encyclopédie, malicieuse et profonde de l'histoire de nos rapports avec les autres espèces. Fantasmés, détestés ou adorés, sources de symboles et objet de rumeurs, animaux et végétaux hantent notre culture d'une manière souvent insoupçonnée.

Éléphants arrivés d’Asie pendant la révolution française. Salamandre dont Maupertuis expérimenta la légende « à l’épreuve du feu ». Pauvre Dodo à mauvaise chair. Blob qui double de taille tous les jours, et qui s’endort pour échapper à la lumière ou la sécheresse. Rose de quarante millions d’années. Escargots aimés du Tsar mais cachés sous la mousse. Espadon belliqueux et à température si variable. Sans oublier le chat, « potté » ou « philosophe de comptoir », ou encore le gui, la mandragore, le pommier, le pistachier, une végétation proche et inconnue, que nous pouvons enfin comprendre et aimer.

Reprenant ses chroniques de France Culture, Bruno David nous alerte : une partie de cette magnifique diversité vivante est menacée. En compagnie de Guillaume Lecointre, il nous parle de son évolution, et des histoires passionnantes qui ponctuent notre compagnonnage avec ce vivant : des femmes et des hommes, pacha d’Égypte ou roi inspiré, naturaliste célèbre ou aventurier de génie. C’est l’histoire du monde et la nôtre, qui devrait être connue et aimée de tout citoyen-lecteur.

Président du MNHN, Bruno David a été chercheur au CNRS et directeur de l’unité Biogéosciences. Paléontologue et biologiste, il tient depuis septembre 2020 une chronique sur France Culture, Le Monde vivant devenu Le pourquoi du comment : science. Il a publié chez Grasset, A l'aube de la 6ème extinction en 2021 qui a été un succès en presse et librairie.

Guillaume Lecointre est enseignant-chercheur, zoologiste, professeur du MNHN. Double Lauréat de la Société Zoologique de France, il a tenu pendant dix ans la rubrique scientifique hebdomadaire de Charlie Hebdo, et aujourd'hui dans Espèces.

