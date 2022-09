Le Monténégro, l’autre front de la guerre d’influence russe

Les 22 et le 26 août 2022, le Monténégro subit deux attaques informatiques très importantes. L'administration, les transports, le système électrique, les aéroports, les télécommunications, les douanes… la plupart des services et infrastructures du pays sont touchés. Et pour les responsables officiels, le ministre de la Défense Rasko Kunjević et l’Agence de sécurité nationale (ANB) notamment, pas de doute : la Russie est à la manœuvre.

Il faut dire que Moscou peine encore à accepter l’éloignement de ce petit allié balkanique, orthodoxe et ancré à l’est depuis l’époque de la Russie impériale. De la chute de l’URSS en 1991 à son indépendance en 2006, le Monténégro ne fait pas de vagues. Milo Djukanović, aux commandes, incarne une forme de stabilité, face aux dérèglements géopolitiques régionaux.

Il résistera même, le 16 octobre 2016, jour des élections législatives, à une tentative de coup d’État. Au moment-même où le pays rejoint l’Otan, les affinités pro-serbes et pro-russes de ses auteurs ne laissent aucun doute sur le motif de l’opération : une ultime tentative d'empêcher l’amarrage du Monténégro à l’Ouest, entamée notamment avec l’ouverture de négociations d’adhésion à l’Union européenne fin 2010.

Barrage

Plus que jamais, Milo Djukanovic se présente comme un barrage face à l’appétit russe. Mais le petit pays de 600 000 habitants est entré dans une zone de turbulences, qui culmine en 2020, avec la défaite du Parti démocratique des socialistes (DPS) de Djukanovic aux élections législatives.

L’ex-homme fort du Monténégro conserve sa fonction de Président de la République, mais le pays passe aux mains d’une coalition hétérogène : « Pour le futur du Monténégro » (ZBCG), une coalition de partis serbes, de conservateurs mais aussi d’europhiles, « La paix est notre nation » (MNN), formée de centristes et de libéraux et « Action réformée Unie ! » (URA : Houra !), le mouvement social-libéral de Dritan Abazović.

Très vite, la coalition gouvernementale se fissure. Au cœur des divisions, l’Église orthodoxe serbe (SPC), majoritaire au Monténégro, qui revendique la propriété de certains monastères.

La participation de l’évêque serbe, le 4 septembre 2021, à l’intronisation de son homologue de Cetinje, l’ancienne capitale des rois du Monténégro déclenche de violentes manifestations. Des militants du DPS et des fidèles de l'Église orthodoxe monténégrine, minoritaire, défilent en déclamant : « Ici, ce n’est pas la Serbie » et « Vive le Monténégro ».

Appel au secours

Une résurgence nationaliste entretenue par Milo Djukanović, qui estime que « l’Église orthodoxe serbe sert les intérêts de Belgrade et non les intérêts nationaux du Monténégro ». Et derrière la Serbie, le leader socialiste dénonce la mainmise de Moscou.

Pour Dritan Abazović, qui était prêt à conclure un accord avec l’Église orthodoxe serbe, les cyberattaques massives de la fin août, menées, selon l’ANB, par « plusieurs services russes », il n’est plus question de transiger. La priorité du Premier ministre, albanophone de 36 ans, est désormais de rassurer une population profondément choquée par les opérations attribuées au Kremlin.

Et quelle meilleure direction, pour le faire, que celle de l’Ouest ? La France s’est déjà engagée à apporter son expertise en matière de cybersécurité aux institutions gouvernementales du Monténégro. Et les États-Unis ont assuré être aux côtés du gouvernement de Podgorica.