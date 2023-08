Le Musée du Quai Branly ou la fabrique d’une mémoire renouvelée avec l’Afrique

Créer un nouvel imaginaire entre l’Afrique et la France. L’ambition n’est pas mince ! Dès le début de son premier quinquennat et son discours à l’université Ki-Zerbo de Ouagadougou en novembre 2017, Emmanuel Macron a souhaité recréer des liens humains renouvelés entre le continent africain et la France. Concrètement, ce chantier passe notamment par le patrimoine culturel et la restitution, temporaires ou définitive, d’œuvres africaines.

Au Bénin, 26 pièces historiques restituées par la France, seront exposées dans le nouveau Musée des amazones et des rois du Dahomey, dont la construction est soutenue par l’Agence française de développement (AFD). Dans le même esprit, le Sénégal a obtenu un prêt de longue durée du Musée de l’armée, du sabre dit d’El Hadj Oumar Tall et de son fourreau aujourd’hui exposés au Musée des civilisations noires de Dakar.

Outre le Bénin et le Sénégal, cinq autres pays africains (Madagascar, Côte d’Ivoire, Éthiopie, Mali et Tchad) ont formulé des demandes officielles de restitutions. Des demandes, qui ont émergé à partir des années 98-99, et sont étudiées au cas par cas par la France. Car chaque œuvre a son histoire propre et sa spécificité, notamment sur leurs provenances.

La restitution d’œuvres, un dossier sensible

Emmanuel Kasarhérou, président du Musée du Quai Branly-Jacques Chirac depuis mai 2021, est le témoin privilégié de cette nouvelle relation patrimoniale avec le continent africain en construction. Dans le dossier sensible politiquement, il doit jouer les détectives pour déterminer l’origine des œuvres, "pour savoir comme ces pièces sont arrivées dans des collections, souvent par des voies multiples".

Mais il ne s’agit pas simplement de déterminer la provenance mais également d’organiser le retour au pays d’origine dans des conditions optimales et adéquates. "À chaque fois, c’est du sur-mesure. Dans le cas du Bénin, nous avons accueilli deux collègues de Cotonou avant le retour des pièces, pour qu’ils puissent se familiariser avec ces œuvres exceptionnelles, dont certaines étaient de grande dimension, pas faciles à manipuler", précise Emmanuel Kasarhérou. En l’occurrence, il s’agissait de botchios, sculptures sur bois monumentales représentants des anciens rois du Dahomey.

Quand la décision de restitution est prise, la difficulté est de faire voyager ces pièces historiques qui supportent mal les changements de températures ou d’hygrométrie. "Nous accompagnons, ajoute-il, aussi nos interlocuteurs africains dans la recherche de moyens techniques pour assurer une préservation des œuvres à moindre coût tout en étant respectueuse de l’environnement."

Zones de turbulences diplomatiques

L’enjeu est aussi diplomatique. Les relations franco-africaines, notamment dans les pays du Sahel (Niger, Mali, Burkina-Faso, Centrafrique), se sont nettement dégradées et traversent une période de fortes turbulences. Avec les juntes au pouvoir à Bamako et à Niamey, les relations avec Paris sont mêmes devenues exécrables. Après leur coup d'Etat du 26 juillet et les évacuations de ressortissants français et étrangers, les putschistes ont notamment accusé la France mercredi dernier d'avoir "libéré des terroristes", et d'avoir violé l'espace aérien du pays, tandis que la France assurait avoir préalablement obtenu l'accord nécessaire. Et à la demande des autorités maliennes, les militaires français de la Force Barkhane ont dû quitter le pays tandis que la France a décidé de suspendre son aide publique au développement.

Pourtant, dans ce contexte dégradé, le lien est encore maintenu dans le domaine de la culture et du patrimoine. "Même quand les États ne se parlent plus, souligne Emmanuel Kasarhérou, on continue de travailler entre professionnels. Le meilleur exemple est sans doute le Mali où nous avons maintenus notre coopération avec le Musée National. On sait que les choses ne se feront pas immédiatement puisque les relations entre les deux pays sont actuellement compliquées, mais on continue à travailler ensemble parce qu’il y aura forcément un futur."

Emmanuel Kasarhérou, le président du musée du Quai Branly - Jacques-Chirac depuis le 27 mai 2021. © Radio France - Franck Ballanger

Un "softpower" discret pour préserver l’avenir

Maintenir le fil ténu de la culture est donc une ligne de conduite utile pour demain. Avec le Burkina Faso, les irritants sont là encore nombreux entre Paris et Ouagadougou, alimentés par des campagnes anti-françaises dans l’opinion publique. "Cette année, nous recevons un collègue burkinabé à Paris dans le cadre de bourses attribuées par le ministère de la Culture, se réjouit Emmanuel Kasarhérou. C’est très important pour nous de travailler tous seuls de notre côté car il s’agit d’un patrimoine commun."

La culture et la mise en valeur d’œuvres historiques sont-elles des antidotes au sentiment anti-français en Afrique ? "Un antidote, je ne sais pas, répond le patron du Musée du Quai Branly. En tout cas, c’est sûrement un des fils qui maintient le contact pour regarder au-delà des contingences de l’actualité." Comme une diplomatie discrète et irremplaçable.

Avec la collaboration d'Éric Chaverou

