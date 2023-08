Le Musée Guimet, atout d’influence en Asie

Le musée national des arts asiatiques-Guimet, place d’Iéna à Paris, concentre dans ses collections près de 6 000 ans d'histoire des civilisations qui ont brillé au cours des âges de l’Afghanistan jusqu’à l’Extrême-Orient. Yannick Lintz, présidente de l’établissement depuis novembre 2022, veille sur ces trésors inestimables. Pas seulement pour en assurer la conservation.

Le musée, dont Jacques Chirac était un inconditionnel, est aussi un atout du "softpower" français sur la scène international. "Quand les conflits se développent et les liens se rompent, explique Yannick Lintz. La seule passerelle qui persiste est souvent celle du dialogue culturel."

Publicité

À peine après avoir pris les rênes du musée, sa présidente était embarquée dans les délégations qui accompagnaient Emmanuel Macron en Thaïlande ou encore en Chine lors de voyages officiels. "Pour mieux connaître l’autre, encore faut-il se parler", poursuit Yannick Lintz.

Un dialogue complexe avec la Chine de Xi Jinping

Avec le Chine, le dialogue est complexe. "Avec mes interlocuteurs à Pékin, dit-elle, on ne parle pas des sujets qui fâchent, mais ils savent que le Musée Guimet entretient des relations avec Taïwan. On ne veut pas choisir entre les deux parce qu’on fait de la culture."

En 2024, la France et le Chine fêteront le 60e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques, décidé par le Général De Gaulle. Évidemment, le musée Guimet sera mobilisé au cœur des célébrations, organisant de grandes expositions, entre autres consacrées à la porcelaine, la laque ou la dynastie Tang, etc.

Souvent dans ce type moment emblématique et valorisant, chacun veut raconter sa propre vision de l’Histoire. Pékin veut ainsi privilégier son narratif de la route de la soie, ligne commerciale qui a fait se rencontrer l’Empire du milieu et l’Europe. Vu de Pékin, l’idée, c’est de montrer que la Chine historique était le modèle absolu pour les Européens, les Iraniens ou les Arabes.

"Il ne faut pas être dans la naïveté, insiste Yannick Lintz. Il faut être respectueux et connaître les codes culturels. Au fond, le secret, c’est de se mettre à la place de l’autre. On sait bien ce que la Chine veut démontrer dans la route de la soie". Sans pour autant tout accepter. C’est alors une affaire de diplomatie et de finesse dans les discussions.

Une des pièces du musée Guimet, qui fut inauguré en 1889 sous la dénomination initiale de musée des Religions. © Radio France

Préserver la mémoire afghane

Dans son action au quotidien, le Musée Guimet maintient aussi des liens dans des pays devenus des trous noirs pour la culture et le patrimoine, comme c’est le cas avec l’Afghanistan des Talibans. Et là, coopération patrimoniale rime avec diplomatie en milieu hostile. Le Musée Guimet continue de travailler avec la Délégation archéologique française en Afghanistan (DAFA), désormais rapatriée au Quai d’Orsay, en attendant de revenir un jour à Kaboul.

Une exposition intitulée 'Afghanistan, ombres et légendes' a eu lieu au musée Guimet (octobre 2022 - février 2023) pour faire briller un pays plongé dans les ténèbres. "Les pillages et les destructions des sites historiques afghans sont quotidiens, s’alarme Yannick Lintz. Nous discutons avec la DAFA pour trouver les moyens de conserver cet patrimoine en péril".

Sur le marché de l’art, des objets venant d’Afghanistan commencent à apparaître. Mémoire vivante de l’histoire afghane, le dernier conservateur du musée national de Kaboul est aujourd’hui réfugié aux États-Unis. À Paris, le musée Guimet accueille des archéologues afghans et des chercheurs qui ont fui le régime des talibans. Bref, grâce à ces collaborations humaines dans le domaine du patrimoine historique, la France maintient encore un fil avec ce pays ravagé par les conflits.

Restauration d’un Vishnou monumental

Les liens entre Paris et son ancien empire colonial restent encore vivaces, notamment avec le Cambodge. Pendant notre entretien, Yannick Lintz nous informe qu’elle part le lendemain à Phnom Penh. Elle s’y rend pour signer un accord avec la ministre de la Culture pour la restauration d’un Vishnou monumental, venant du temple du Mebon. Ce trésor national viendra à Paris en 2024 pour y être restauré. Ensuite, il sera présenté au public en 2025 au Musée Guimet avec 150 autres objets exceptionnels, comme des sculptures monumentales en bronze.

"Dans ce dialogue culturel, le Cambodge continue de faire confiance à la France, se réjouit Yannick Lintz. Les Cambodgiens veulent qu’on les accompagne, que ce soit dans la modernisation de leurs musées et dans cette réflexion sur ce patrimoine restitué. C’est une belle leçon de l’histoire."

Une nouvelle page entre la France et le Cambodge que la présidente du musée Guimet veut écrire sans arrogance, dans l’honnêteté, loin d’une posture néocoloniale que Yannick Lintz déteste.

Yannick Lintz, qui préside le musée national des arts asiatiques - Guimet depuis octobre 2022, à notre micro. © Radio France

> Découvrez aussi dans cette série 'Diplomatie et patrimoine' Afalula, poste avancé de la France en Arabie saoudite

Avec la collaboration d'Éric Chaverou