Le Nobel de littérature 2022 à Annie Ernaux et à la "force libératrice" de son écriture

Après avoir récompensé l'an dernier le romancier d'origine tanzanienne vivant au Royaume-Uni Abdulrazak Gurnah , et la poétesse américaine Louise Glück en 2020, l'Académie suédoise a décerné le prix Nobel de littérature 2022 à la française Annie Ernaux .

Depuis 1901, le prix célèbre une autrice ou un auteur dont l'œuvre fait "preuve d'un puissant idéal", selon les mots testamentaires d'Alfred Nobel. Ce 6 octobre 2022, Annie Ernaux a été récompensée "pour le courage et l'acuité clinique avec lesquels elle met au jour les racines, les éloignements et les contraintes collectives de la mémoire personnelle". Les parieurs l’annonçaient parmi les favoris depuis quelques jours. L’autrice des Années (Gallimard, 2008) est la seizième Française et la dix-septième femme à recevoir le prix de l’Académie royale des sciences suédoise. Au cours de son histoire, la récompense a été attribuée à une majorité d'auteurs anglophones (31 au total, en comptant Abdulrazak Gurnah l'an dernier). Mais la France reste en tête des pays accueillant le plus de lauréats, dont le premier de l'histoire du prix, Sully Prudhomme, en 1901. Avant Annie Ernaux, Patrick Modiano est le dernier Français en date à avoir reçu le prix, il y a huit ans.

Publicité

Née en 1940 à Lillebonne (Seine-Maritime), Annie Ernaux a su exprimer en littérature son expérience de "transfuge de classe" , de l'épicerie familiale à l'agrégation de lettres modernes et au mariage bourgeois, de la petite ville d'Yvetot en Normandie à la capitale, une tension tendre et coupable qu'elle explore dans son œuvre littéraire. "Annie Ernaux croit manifestement à la force libératrice de l'écriture, a déclaré l'institution qui décerne le prestigieux prix littéraire . Son travail est sans compromis, écrit dans un langage simple, épuré. Quand elle révèle, avec beaucoup de courage et d'acuité clinique, l'agonie de l'expérience de classe, qu'elle décrit la honte, l'humiliation, la jalousie ou l'incapacité à voir qui vous êtes, elle réalise là quelque chose d'admirable et de persistant."

Des Armoires vides (Gallimard, 1974) à Mémoire de fille (Gallimard, 2016), en passant par L'Événement (Gallimard, 2000), l’écrivaine, très engagée à gauche, a marqué la littérature française par le matériau autobiographique de son écriture. En traitant sans ambages, par une écriture nette et méfiante des effets de séduction du langage, d'objets qui auraient pu être jugés indignes en littérature (comme l'avortement ou les supermarchés), Annie Ernaux explore plus largement les thèmes de la mémoire, des rapports de dominations sociales, des femmes. "Pour moi, chaque mot doit avoir la lourdeur du vécu. Je recherche la densité des mots, confiait Annie Ernaux sur France Culture . Grâce aux mots, j’essaie justement de déjouer tout ce langage qui classe et hiérarchise. C’est pourquoi je n’utilise jamais le mot 'modeste', et tout ce qui, dans le langage, est susceptible de classer et de hiérarchiser, je le sens, je le vois, et je l’évacue."

Epopée sociologique et "autobiographie impersonnelle"

Avec La Place, publié en 1983, Annie Ernaud obtient le prix Renaudot et s’impose comme l'une des grandes écrivaines contemporaines. "En une petite centaine de pages, elle a dressé un portrait sans passion de son père et du milieu social qui l'avait fondamentalement formé", rappelle le comité Nobel. Dans La Compagnie des Auteurs , le maître de conférences en langue et littérature françaises à l'Université de Cergy-Pontoise, Pierre-Louis Fort évoquait la particularité de l’écriture du "je" chez Annie Ernaux :

"Je pense qu'elle est tout à la fois révolutionnaire et scandaleuse. Révolutionnaire au sens où elle bouleverse les hiérarchies littéraires (...). Et scandaleuse dans la réception que l'on fait de son œuvre, parce qu'elle renverse les hiérarchies littéraires, et fait par exemple du supermarché un lieu de littérature à part entière, ou de la ville nouvelle une passion. Elle est parfois reçue comme un auteure obscène. On va lui reprocher une double obscénité : une obscénité sociale et une obscénité sexuelle."

C’est avec Les Années (Gallimard, 2008) qu’Annie Ernaux connait un succès international. "L’écriture d'Annie Ernaux est d'un bout à l'autre subordonnée au processus du temps. Nulle part ailleurs, le pouvoir des conventions sociales sur nos vies ne joue un rôle aussi important", déclare le comité Nobel. Les Années, véritable "épopée sociologique", selon le poète allemand Durs Grünbein, évoque à la fois souvenirs personnels et histoire collective, des années 1940 à nos jours, dans un récit qui se veut à la fois autobiographique et pluriel, et que l’autrice elle-même qualifie "d’autobiographie impersonnelle". Elle y conte, à travers la description de photos de l’autrice, le poids des conventions, leur effacement et à quel point elle a, elle-même, bien du mal à se reconnaître dans la personne qu’elle a été. Ce succès, à la fois critique et d’édition, vaut à Annie Ernaux de nombreux prix littéraire.

Dans son dernier roman, Le Jeune Homme (Gallimard, 2022), Annie Ernaux relate une aventure vécue avec un homme de trente ans son cadet. Elle explique en quoi cette expérience la fit redevenir, la "fille scandaleuse" de sa jeunesse. Un voyage dans le temps qui lui permit de franchir une étape décisive dans son écriture. Invitée à l'occasion de cette publication sur France Culture en juin dernier , elle témoignait de l'intrication du monde social et de nos relations intimes :

"La violence est présente dans tous mes livres, mais maintenant, elle ne se donne plus à voir, et je crois que c’est ce qui rend mon écriture plus forte. Pour moi, chaque mot doit avoir la lourdeur du vécu. Je recherche la densité des mots, et dans mon livre Le Jeune Homme, cette densité est extrême. Grâce aux mots, j’essaie justement de déjouer tout ce langage qui classe et hiérarchise. C’est pourquoi, je n’utilise jamais le mot "modeste", et tout ce qui, dans le langage, est susceptible de classer et de hiérarchiser, je le sens, je le vois, et je l’évacue."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Pour un prix moins eurocentré et masculin

La remise du Nobel de littérature à Annie Ernaux s'inscrit dans la ligne des engagements pris par l'Académie suédoise en 2019. Ebranlée par des accusations pour agressions sexuelles à l'encontre de Jean-Claude Arnault entraînant le report du prix Nobel de littérature 2018, et face aux critiques récurrentes mettant au cause des choix trop masculins et eurocentrés (sur les 117 lauréats en littérature depuis la création des prix, 95 sont des Européens ou des Nord-Américains, et 101 des hommes), l'Académie suédoise avait annoncé s'être engagée à renouveler ses critères. "Nous avions une perspective eurocentrée de la littérature, désormais nous regardons dans le monde entier", avait confié Anders Olsson, le président du comité Nobel à l'automne 2019, le "mérite littéraire" restant "le critère absolu et unique", prenait-il soin de réaffirmer cette semaine au magazine américain The New Republic .

"L'Académie est maintenant évidemment soucieuse de son image en ce qui concerne la diversité et la représentation des genres d'une toute autre façon qu'avant le scandale de 2017-2018", expliquait il ya peu de temps à l'AFP Björn Wiman, chef du service culturel du quotidien suédois Dagens Nyheter. Deux femmes ont récemment été lauréates du prix, la romancière polonaise Olga Tokarczuk rétroactivement en 2018, et la poétesse américaine Louise Glück l'an passé. Il fallait cependant remonter près de dix ans en arrière pour retrouver un auteur non nord-américain ou européen, en la personne de Mo Yan, romancier chinois récompensé pour son œuvre d'un "réalisme hallucinatoire qui unit conte, histoire et le contemporain". Le continent africain reste l'un des parents pauvres du prix, puisqu'il a fallu attendre 1986 pour voir nobélisé Wole Soyinka, écrivain nigérian de langue anglaise. Depuis, seuls l'Égyptien arabophone Naguib Mahfouz, puis les Sud-Africains anglophones Nadine Gordimer et J. M. Coetzee, ont été lauréats, respectivement en 1988, 1991 et 2003.