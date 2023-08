Le palais Esterházy, symbole hongrois d’une Europe réunie

On pourrait aujourd’hui le penser perdu, aux confins de la Hongrie, de l’Autriche et de la Slovaquie. Pour autant, le palais Esterhazy , du nom de celui qui l’a édifié, le prince Nicolas Esterházy, né et mort à Vienne au XVIIIe siècle, est bien central. Il a vu le jour le cœur de l'Hinterland des Habsbourg, à la croisée des échanges culturels dans une Europe finalement très intégrée.

La preuve : c’est après être tombé amoureux de Versailles, qu’il visita en 1764, que Nicolas dit "le Magnifique", un prince austro-hongrois cultivé, amoureux de l’art et de l’opéra, appela de ses vœux, en Autriche-Hongrie, un palais digne de la grandeur de l’Empire des Habsbourg. Et pourquoi pas dans les terres de sa famille, autour du village d’Esterhaz.

Pour ce chantier de prestige, cette folie, il dépense sans compter. Une fortune, pour l’époque : plus de 13 millions de forints hongrois (ou de gulden allemands), la monnaie austro-hongroise entre 1754 et 1892. Car pour avoir son Versailles, Nicolas le Magnifique rase le château achevé en 1761 à Fertod, avant d’en confier la reconstruction à deux grands architectes, un Autrichien et un Hongrois, Menyhert Heferle et Miklos Jacoby.

Pour l'amour des arts

Sous leur plume, ce sera un Versailles hongrois de style baroque, rococo, avec 250 hectares de jardins "à la française", un pavillon de danse, un théâtre de marionnettes, une galerie de dessins et de peintures, une bibliothèque garnie de 22 000 ouvrages et deux salles d’opéra. Ici, Nicolas Esterhazy hébergera de son vivant le musicien autrichien Joseph Haydn, qui y composera son œuvre symphonique.

La palais Esterhazy hébergera le musicien autrichien Joseph Hayden, qui y composera son œuvre symphonique. © Getty

Mais ce qui était une région stratégique de l’empire des Habsbourg ne le demeurera pas éternellement. La région de Sopron, en terre hongroise mais peu éloignée de Vienne, est centrale lorsque la famille Esterházy, de petits nobles originaires de la Haute-Hongrie – la Slovaquie d’aujourd’hui –, choisit de s’y implanter. Mais pendant quelques décennies, elle devient périphérique, voire oubliée.

Cul-de-sac

Dans les années noires de la République populaire de Hongrie, le nœud frontalier de Győr-Moson-Sopron est totalement fermé. Les autorités communistes en font un point d'échange de prisonniers ou d’espions entre l’Est et l’Ouest. Pour les simples citoyens, le poste frontière de Mosonmagyarovar, proche du palais Esterházy, est un terminus. Ou, parfois une soupape.

En 1956, lors de l'insurrection de Budapest, des milliers de Hongrois en mal de liberté, comme le plus grand footballeur de l’histoire hongroise, Ferenc Puskas, y passent à l’Ouest. Le 2 mai 1989, avant la chute du Mur de Berlin, sous la pression de la foule, des gardes-frontières hongrois se voient contraints de découper les barbelés. Une entaille dans le Rideau de fer.

Le 19 août 1989, des dissidents du Forum hongrois organisent sur cette frontière un « pique-nique » avec le Tchèque Vaclav Havel. Un événement que le gouvernement, désormais porté du côté des forces démocratiques, approuve. Les derniers feux du communisme s’éteignent en Hongrie, et avec la chute définitive du Mur de Berlin le 9 novembre 1989, le berceau des Esterházy retrouve son histoire et sa liberté.

Aujourd’hui, on peut venir de Vienne ou de Bratislava pour revivre les grandes heures du palais de Fertod, symbole d’une l’Europe centrale unie et libre. L’autoritaire Viktor Orbán n’est pas éternel ; l’effacement des frontières, lui, semble fait pour durer.