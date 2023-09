Le pape, Lampedusa, l'anxiété et deux capitaines : la Session de rattrapage

📧 Pour s'abonner à la newsletter, et la recevoir chaque semaine gratuitement par email .

Au programme de cette Session : la virée phocéenne du souverain pontife, qui se rend "à Marseille, pas en France". Puis les tensions croissantes autour de l'île de Lampedusa, symbole de la crise migratoire en Europe. Enfin, une descente dans une cervelle anxieuse pour la quatrième saison de Votre cerveau et la rencontre de deux capitaines, l'un fidèle ami de Tintin, l'autre fidèle ennemi des braconniers des mers. Bonnes écoutes 🎧 ! Pierre Kron

Le zoom de la semaine : François le Français

Au programme marseillais du pape : rencontre d’Emmanuel Macron, prière à Notre-Dame-de-la-Garde, passage dans les quartiers Nord, déambulation en papamobile... © AFP - Tiziana Fabi

Une messe au stade Vélodrome . Ce samedi 23 septembre, ce sera le climax des deux jours de visite du pape François à Marseille. Pour sa deuxième visite dans l'Hexagone, le souverain pontife n'a pas jeté son dévolu sur la cité phocéenne par hasard. "J'irais à Marseille, pas en France", a-t-il déclaré. Comprendre : un voyage dans une ville portuaire qui entre en écho avec son positionnement sur l'accueil des migrants. L'occasion d'une rétrospective sur l'homme... et sa fonction.

🏆 Aux origines de la papauté : comment l'évêque de Rome est-il devenu le pape ? ( Le Cours de l'histoire, 58 min )

⚓ Le pape François "à Marseille, pas en France" ( Soft Power, 1 heure 47 )

⛪ Le pape François représente-t-il les catholiques français ? ( La Question du jour, 8 min )

🧎 Les termes du débat : pape ( Le temps du débat, 38 min )

C'est dans l'actu

Le 15 septembre 2023, des migrants de Lampedusa sont transférés au port de Porto Empedocle en Sicile. © AFP - Alessandro Serrano

🏝 Crise migratoire. Ils sont des milliers à avoir débarqué à Lampedusa en cette mi-septembre. Soudanais, Ivoiriens, Maliens, Ivoiriens... Pour ces migrants, l'île italienne ne constitue qu'une étape dans leur trajectoire effroyable vers l'Europe. Du côté de l'extrême droite, toujours ce refrain de "submersion migratoire". Le phénomène n’est-il pas plutôt le signe d'une crise européenne ? ( France culture va plus loin, 36 min )

👑 Charlie in Paris. Un festin à Versailles, un ballon ovale à Saint-Denis, un discours au Palais du Luxembourg... En trois jours d'excursions à Paris, le souverain britannique, Charles III, a porté un symbole fort dans l'Hexagone : celui d'un rapprochement diplomatique entre la France et le Royaume-Uni, écartés par le Brexit. ( Les Enjeux internationaux, 11 min )

✊ Arts concrets. Le 16 septembre 2022, l'étudiante iranienne Mahsa Amini meurt à l’hôpital de Téhéran, trois jours après son arrestation violente par la police des mœurs pour les cheveux qui dépassaient de son foulard. L'étincelle allume des semaines de contestation. Et un électrochoc, jusque dans le monde des artistes, mobilisés pour accompagner le mouvement. ( France Culture va plus loin le samedi, 45 min )

🍽 La faim, les moyens. En un an, le prix du kilo de sucre a bondi de 55 %, le riz de 20 % et les céréales de 19 %. Face aux difficultés économiques et aux dépenses contraintes, l’alimentation demeure une variable d’ajustement du budget des plus modestes. Conséquence : près d'un Français sur trois peine à se nourrir. Devant l’ampleur de ce phénomène, une refonte de l’ensemble du “système alimentaire” semble nécessaire. ( Entendez-vous l'éco, 58 min )

L'anxiété : fuite du cerveau ?

Une émotion complexe, parfois handicapante, mais aussi indispensable à notre adaptation au monde. © Radio France - Louise Aubin

Et si l'anxiété n'était pas qu'une émotion négative ? Pas de doutes, ce stress cérébral entraîne des dommages collatéraux, de la perte d'attention à la crise d'angoisse... Mais cette tension peut aussi momentanément aiguiser la vigilance de votre cerveau ou graver vos souvenirs plus vivement dans votre mémoire. Afin de mieux l'appréhender (et peut-être la dompter), une plongée dans le cerveau anxieux, en 6 épisodes, avec comme guide le professeur de psychiatrie Antoine Pelissolo.

🧠 L'anxiété, avec Antoine Pelissolo ( Votre cerveau, Saison 4, 6 x 10 min )

Il est temps

Tintin, Milou et le capitaine Haddock représentés sur un mur, 37 rue de l'Étuve (Stoofstraat 37) à Bruxelles - Wikimedia Commons - CC BY-SA 3.0 - Ferran Cornellà

Vous avez 3️⃣ minutes

⏩ Hyper-vitesse ! YouTube, Netflix et même Radio France : de nombreux de sites de streaming proposent une fonctionnalité pour écouter leurs programmes en accéléré. Une mode qui permet de gagner du temps, mais risquerait aussi de brider l'accès à certains types d'humour et de connaissance. ( Le Biais de Bernard Werber )

Vous avez 2️⃣6️⃣ minutes

🎤 Un homme en or. Dans son livre Goldman, Ivan Jablonka traite du chanteur phénomène, dont les morceaux, dit-il, ont fait la bande son d'une époque. Une manière pour l'historien, habitué à décrire des objets culturels, de revenir sur une voix qu'il ne se cache pas d'admirer, de livrer ce qu'il nomme "une autobiographie collective" de la fin du XXe siècle français. Mais était-ce vraiment une bonne idée ? Critique. ( Les Midis de culture, débat critique )

Vous avez 2️⃣ x 2️⃣8️⃣ minutes

⚓ Oui capitaine ! Un loup de mer mal dégrossi ? Un alcoolique invétéré ? Un marin qui n’aime rien que la mer ? Le châtelain de Moulinsart ? Mais qui est vraiment le capitaine Haddock ? Deux épisodes généalogiques pour tenter d'y répondre, à la poursuite d'Archibald H. ( Une Histoire particulière )

Vous avez 5️⃣8️⃣ minutes

🛥 L'autre capitaine. Il est redouté des braconniers et des pêcheurs illégaux. Son nom est encore sur la notice rouge d’Interpol. Pirates pour certains, écoterroriste pour d'autres, il est surtout un activiste écolo invétéré. Rencontre exceptionnelle avec le capitaine Paul Watson, fondateur de l'ONG de défense des océans Sea Sheperd. ( De cause à effets, le magazine de l'environnement )

Vous avez 4️⃣ x 5️⃣8️⃣ minutes

💞 Trafic de charmes. Avoir du charme : attrait singulier, mystérieux, exercé sur quelqu'un par quelqu'un ou quelque chose. Mais comment expliquer cette attirance presque magique, mêlant séduction, charisme, grâce et même amour ? ( Avec Philosophie )

Et c'est une fin de session ! Pour terminer la semaine, on vous offre deux salles, deux ambiances. Amateurs de lourdes basses et de BPM légers, La Série documentaire vous offre une plongée en quatre épisodes, musique non-stop, à l'occasion des 25 ans de l'imparable parade techno. Pour ceux qui préfèrent la quiétude, afin de mieux penser aux temps passés : quatre épisodes à la recherche des croyances des premiers humains. À la semaine prochaine.