Le papier comme œuvre d’art

On aurait presque envie de les cueillir. Pourtant les fleurs de Ferri Garcès ne sont "que" des œuvres faites de papier. Grâce à des techniques de pliage et un travail minutieux, elle recrée des paysages avec une certaine touche de poésie.

Dans ses créations, elle utilise le papier calque, le papier de soie et le papier de mûrier. Ferri Garcès recycle, touche, teste différents supports. Même les plus étonnants. “Le jour où j’ai vu les bottins s'accumuler, je trouvais ça dommage, raconte-t-elle. Avec ma nature de récupératrice, j’ai commencé à regarder. Je les ai d’abord pliés et j’ai vu que cela fonctionnait bien.”

Le hasard de la création : les emballages

Le hasard l’a conduite à s’intéresser au papier. Avant de se lancer dans cette activité, Ferri Garcès tenait une galerie-boutique, où elle recevait des articles venant d’Asie qu’elle déballait. Tous différents, les emballages attirent l'œil de l’artiste, “moi qui suis sensible à la matière, aux textures je les gardais”. Puis, elle a commencé à toucher le papier, à le plier. Et la magie a opéré. “Je ne m’y habituerai jamais”, souffle-t-elle en souriant.

Dans son atelier en banlieue parisienne, elle s’adonne à façonner les différents éléments qui structurent ses œuvres. Elle peut passer des semaines voire parfois des mois à les confectionner. “Ces petites sculptures, je les multiplie pour en faire un ensemble. On voit que dans mon travail, c’est toujours l’accumulation des éléments”, détaille-t-elle. Comme dans cette création, qui fait illusion. “Le cœur d’une fleur que j’ai regardé de près, est fait de plusieurs petites sculptures, précise l’artiste*, c’est à ça que j’essaie d’arriver.”*

Les fleurs en papier de Ferri Garcès © Radio France - Ferri Garcès

"Sama" et "Duk"

Elle utilise différentes techniques auxquelles elle a donné des noms en persan, sa langue maternelle. Sa préférée ? “Sama”, “c’est la danse des derviches tourneurs. "Leurs robes qui tournent évoquent ce mouvement”, explique Ferri Garcès. Chaque élément est ensuite disposé l’un à côté de l’autre pour créer une œuvre complète.

La danse des derviches tourneurs © Getty

Comme celle ci-dessous, qui “évoque un désert avec des hauts et des bas”, pour laquelle des milliers de pièces et plusieurs mois de travail ont été nécessaires. Mais “le résultat me plaît”, avance Ferri Garcès. En plus de ces petits tourbillons, elle utilise aussi la technique qu’elle a appelée “duk”, en référence au “cône” en persan. Un autre style, qui fait tout autant son effet avec l’accumulation des éléments. Les papiers sont teints par ses soins puisqu’elle n’utilise jamais leur couleur initiale. “Le style, la nature de mon travail demande à ce qu’il y ait des nuances dans le papier. La couleur n’est pas pure, unie.”

"Empreinte", une œuvre de Ferri Garcès © Radio France - Ferri Garcès

Des influences iraniennes

Après avoir fait des études d’arts plastiques et avoir travaillé comme graphiste, Ferri Garcès a découvert “le papier et ses possibilités extraordinaires”. Cela fait désormais 20 ans qu’elle est fidèle à cette matière. De son origine iranienne, elle tire quelques références comme les tapis persans, “ils sont faits de nœuds. Et quand on voit que chaque point est une technique, il en faut des milliers, des milliers, des milliers”. Un travail de patience et de dextérité avec lequel elle est familière.

Elle puise aussi son inspiration dans la figure de sa mère. Elle s'en souvient : “J’ai grandi avec une maman qui était très créative et aussi originale parce qu’elle ne suivait pas les modes de l’époque.” À la maison, pendant son enfance, Ferri Garcès est déjà plongée dans un univers faits de tissus et de fils. “Cette sensibilité aux textures, aux fibres, aux couleurs sont des bases qui ont été posées depuis toute petite.”

Exposition “Le papier dans l’art contemporain” à la Maison des Arts d’Antony , jusqu’au 16 juillet 2023.