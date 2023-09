Le peintre et sculpteur Fernando Botero, maître colombien des volumes, est mort

Fierté nationale, le jeune Luis Fernando Botero Angulo a d’abord failli devenir torero. Un univers qui inspira ses premiers traits et marque son oeuvre. Tout comme plus tard l’art précolombien ou étrusque, les muralistes mexicains, la peinture italienne du quattrocento, ou Picasso.

Lancé dans le dessin de presse à 16 ans, et passé par des périodes difficiles qui l’obligeront même à vendre des pneus, il verra sa carrière décoller dans les années 1970 grâce à sa rencontre avec le directeur du musée allemand de New York, Dietrich Malov.

Sa maîtrise et sa défense des volumes et des formes voluptueuses et sa nostalgie d’une Colombie paisible et heureuse, en feront une star, une icône pop sacrée grâce à ses sculptures géantes sur les Champs-Élysées, en 1992, avant le grand canal de Venise ou les pyramides d’Égypte. Fernando Botero, interrogé ici en 2015 par Euronews :

Artiste populaire, vendu à plusieurs millions d’euros aux enchères (80e artiste le plus cher du monde en 2022), mais mineur selon certains critiques, Botero avait aussi célébré le monde du cirque, les natures mortes ou les instruments de musique. Celui qui a partagé pendant des années sa vie entre Pietrasanta, en Toscane, New York, Medellin et Monaco, où il est décédé, racontait d’ailleurs qu’une de ses peintures ratées de mandoline, en 1957, était à l’origine de son style.

Dans un tout autre genre, sa série de peintures sur le scandale de la prison d'Abou Ghraib avait suscité de vifs débats dans le monde de l'art. Lui qui resta marqué par les tourments politiques de son pays et par la mort à l’âge de 4 ans d’un de ses enfants. L’âge auquel lui-même avait perdu son père !

Très productif, avec plus de 3 000 tableaux et plus de 300 sculptures, le maestro colombien disait ne jamais savoir ce qu'il allait peindre le lendemain.

Grand mécène et grand collectionneur d’art, il laisse aussi un musée à son nom à Bogota, qui permet, outre ses créations, d’exposer, en Amérique latine, les Chagall, Dali, Renoir ou Bonnard qu’il avait achetés.