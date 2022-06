Le premier podcast savoirs & sciences dédié à la jeunesse : Les mondes de Chloé - Saison 1 “à la belle étoile”

Pour cette première saison, l’astrophysicienne Françoise Combes (CNRS, Collège de France) a participé à l’écriture et intervient dans son propre rôle.

Dans ce voyage initiatique en 12 nuits, Chloé (interprétée par Léopoldine Serre), 11 ans, pipelette et espiègle, est guidée par sa grand-mère un peu sorcière, Hélène (interprétée par Anne Canovas), pour reconnaître les constellations, et comprendre : d'où viennent ces histoires de grande et de petite ourses ? La voie lactée est-elle liée à un produit laitier ?...

Pour en savoir plus sur l’origine des étoiles ou l’avenir des nébuleuses, elles se projettent ensuite dans un voyage interstellaire - les deux pieds sur Mars et Vénus, à l'intérieur d'un trou noir... où l’astrophysicienne Françoise Combes répond à toutes leurs questions.

Les Mondes de Chloé - Saison 1 et 2 "À la belle étoile"

Deux séries en 6 épisodes de 10 minutes, proposées par Camille Renard ; autrice Alice Butaud, réalisatrice Charlotte Roux

Avec les comédiennes Léopoldine Serre, Anne Canovas, et l’astrophysicienne Françoise Combes dans son propre rôle.

Musique originale : Jonathan Fitoussi

La chanson originale du podcast : Et toi, l’étoile Pour qui tu brilles ? Pour qui tu cours Au point du jour ?

Saison 1, à partir du 5 juillet

1/ La Grande Ourse 2/ Cassiopée 3/ Vénus 4/ la Lyre 5/ le Cygne 6/ Mars

Saison 2, à partir du 21 juillet

7/ Hercule 8/ le Cancer 9/ les étoiles filantes (les Perséides) 10/ Saturne 11/ Orion 12/ la Lune

Illustrations : Radio France / Cécile Auregan