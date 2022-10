Le prix Nobel de chimie 2022 décerné à trois chercheurs sur la chimie "click" et la chimie bio-orthogonale

La chimie clic est un concept introduit par Sharpless pour décrire un ensemble de réactions pour synthétiser des produits de manière simple rapide et efficace en assemblant des petites briques entre elles. C'est une nouvelle forme de combinaison de molécules. La chimie orthogonale, quant à elle, utilise certaines réactions de cette chimie clic pour faire des réactions à l'intérieur de systèmes vivants.

C'est la seconde fois que l'américain Barry Sharpless reçoit ce prix. Il l’avait déjà remporté en 2001 et devient ainsi le cinquième lauréat à remporter deux prix Nobel.

Les lauréats 2021 du prix Nobel de chimie étaient l'allemand Benjamin List et le britannique David MacMillan. Il ont été récompensé pour avoir inventé une nouvelle manière de fabriquer des molécules, moins coûteuse et plus propre, avec un nouveau type de catalyseur.

Aujourd’hui encore, La Science CQFD consacrera à 16h quelques minutes de son émission aux découvertes des lauréats.

Entretien avec Dominique Guianvarc'h, professeure de chimie bio-organique à l'Université Paris Saclay. En quoi consiste la chimie clic et la chimie bio-orthogonale et quelles sont les applications de ces disciplines ? Par Antoine Beauchamp :