Le prix Nobel de chimie 2023 décerné à un trio de spécialistes des "boîtes quantiques"

Alexeï Ekimov, 78 ans, et Louis Brus, 80 ans, sont distingués "pour avoir découvert qu'il est possible de fabriquer des points quantiques" et Moungi Bawendi, professeur au Massachusetts Institute of Technology (MIT) de 62 ans, car il "a réalisé une méthode de synthèse rendant les points quantiques très largement utilisables".

L'Académie royale des sciences de Suède dit récompenser "la découverte et le développement des points quantiques, des nanoparticules si minuscules que leur taille détermine leurs propriétés. Ces plus petits composants de la nanotechnologie diffusent désormais leur lumière à partir des téléviseurs et des lampes LED et peuvent également guider les chirurgiens lorsqu'ils retirent du tissu tumoral, entre autres choses".

L'institution raconte sur son site comment, au début des années 1980, Alexei Ekimov a réussi à créer des effets quantiques dépendants de la taille dans le verre coloré. La couleur provenait de nanoparticules de chlorure de cuivre et Ekimov a démontré que la taille des particules affectait la couleur du verre via des effets quantiques.

Louis Brus fut quelques années plus tard le premier scientifique au monde à prouver des effets quantiques dépendants de la taille des particules flottant librement dans un fluide.

Et en 1993, Moungi Bawendi a révolutionné la production chimique de points quantiques, donnant naissance à des particules presque parfaites. Cette haute qualité était nécessaire pour qu’ils puissent être utilisés dans des applications.

Professeur à l'université Paris Saclay et chercheur en laboratoire de physique des solides, Marino Marsi a décrit à Antoine Beauchamp le fonctionnement des points quantiques et les enjeux majeurs des recherches qui y sont consacrés :

Moungi Bawendi, Louis Brus, et Alexei Ekimov sont nés respectivement en France, aux États-Unis et en URSS et ils travaillent tous les trois aux États-Unis. Moungi Bawendi au Massachusetts Institute of Technology (MIT), de Cambridge, Louis E. Brus à l'université Columbia, de New York, et Alexei Ekimov était auparavant le scientifique en chef de la société Nanocrystals Technology.

Fait rare, le nom des lauréats avait été dévoilé par erreur par le comité Nobel quatre heures avant la proclamation officielle, par le biais d'un communiqué adressé à certains médias suédois.

Comme pour les autres Nobel, le prix de Chimie a été critiqué pour son manque de diversité et d'égalité. Depuis 1901, seules huit femmes ont été couronnées, sur 114 lauréats.

Pour les lauréats du millésime 2023, le chèque accompagnant le prix est désormais de onze millions de couronnes (920 000 euros), soit la plus haute valeur nominale dans la devise suédoise dans l'histoire plus que centenaire des Nobel.

