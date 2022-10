Prix Nobel de physique 2022 : le chercheur français Alain Aspect récompensé parmi les trois lauréats

Ces trois chercheurs sont récompensés pour leurs travaux sur la mécanique quantique, notamment sur l'intrication quantique. C’est un phénomène quantique dans lequel deux particules au moins partagent les mêmes propriétés. Quand on mesure l'état de l'une d'entre elles, les autres particules intriquées prennent instantanément la même valeur, indépendamment de la distance entre elles. Ces découvertes qualifiées d'exceptionnelles par le jury ont ouvert la voie à l'information quantique.

L’an dernier, le prix Nobel de physique avait récompensé des trois pionniers de la compréhension du fonctionnement des systèmes complexes. Le nippo-américain Syukuro Manabe et l’allemand Klaus Hasselmann s’étaient partagé une moitié du prix pour leurs travaux sur la modélisation climatique. Et le troisième lauréat était l’Italien Giorgio Parisi pour avoir découvert la présence de motifs cachés dans les propriétés de certains matériaux en apparence désordonnés, à des échelles aussi diverses que les atomes et les systèmes planétaires.

A 16h, la Science CQFD, consacrera quelques minutes de son émission aux découvertes de ces chercheurs.