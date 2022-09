Le réchauffement climatique menace les arbres de nos villes

Une étude internationale analyse pour la première fois le risque qui pèse sur ces forêts urbaines. Pour cela, les chercheurs ont étudié plus de 3000 espèces d’arbres et arbustes présentes dans 164 villes à travers le monde, dont la France. Pour chacune de ces espèces, les scientifiques ont étudié, dans le climat actuel, leur tolérance climatique, c'est-à-dire la gamme de température et de précipitation nécessaire à la survie de l’espèce.

Première surprise, environ 60% de ces espèces sont d’ores et déjà en situation de risque… car elles se trouvent dans des villes déjà en dehors de leur gamme de survie. Cela signifie que sans la main humaine, une partie de ces espèces ne pourrait pas se maintenir.

Un impact encore plus important dans le climat à venir

D’ici à 2050 et dans un scénario climatique modéré, ce chiffre monte. Entre 68 % et 76 % des espèces d’arbres des villes seront en situation de risque à la moitié du siècle. Et si certaines villes sont en capacité d'atténuer ces effets, notamment en arrosant ces arbres, le risque devrait s’aggraver dans le futur et donc entraîner des coûts d’entretien bien plus importants.

Les canicules de cet été ont montré le rôle crucial des arbres pour lutter contre les vagues de chaleur. Il est donc indispensable de planifier un aménagement de ces forêts urbaines selon les auteurs. Et Jonathan Lenoir, chercheur CNRS de l'Université de Picardie Jules Verne, souligne qu’il s’agit d’une sous-estimation. Cette étude ne prend pas en compte le phénomène d'îlots de chaleur. La menace pourrait donc être encore plus importante.