Le retour de Lula, 10 ans de Black Lives Matter, prix Goncourt : la Session de rattrapage

Au programme de cette Session : la victoire du nouveau (et ancien) Président Lula au Brésil, la sortie du podcast "Votre Cerveau", et le 40e anniversaire du décès du réalisateur, acteur et scénariste Jacques Tati. Mais aussi la remise tant attendue du prix Goncourt décerné à Brigitte Giraud, la popularité des voitures sans permis à Marseille et toute l'histoire du fameux pharaon Toutânkhamon. Bonnes écoutes ! 🎧 Lola Desmole

Le Zoom de la semaine : Lula met le holà

La victoire de Lula au Brésil © AFP - CAIO GUATELLI

À 77 ans, Luiz Inácio Lula da Silva, ancien chef de l'Etat brésilien, reprend le pouvoir. Face à Jair Bolsonaro à la tête du Brésil depuis 2019, Lula a remporté les élections présidentielles ce dimanche 30 octobre en battant son adversaire de moins de 2 %. L'homme qui était toujours en prison il y a encore trois ans fait revivre l'espoir de la gauche dans le plus grand pays d'Amérique latine.

👔 Lula peut-il encore faire du Lulisme ? (Les Enjeux internationaux, 17 min)

🗺️ Brésil : lire l'élection présidentielle à travers la géographie (Géographie à la carte, 58 min)

🏭 Brésil, la puissance désenchantée (Entendez-vous l'éco ? 3 x 58 min)

🇧🇷 Lula / Bolsonaro : deux récits brésiliens ? (Bienvenue au (Book) Club, 38 min)

👨🏻 Le miracle Lula, et après ? (Les Nuits de France Culture, 52 min)

C'est dans l'actu

Une militante du mouvement Black Lives Matter, en juillet 2022 à Akron aux Etats-Unis © AFP - MATTHEW HATCHER

✊🏾 Dix ans de #BLM. En 2013, le meurtrier de l'adolescent noir Trayvon Martin était acquitté et une militante écrivait alors sur Facebook : "Nos vies comptent". Dix ans plus tard, alors que "Black Lives Matter" est devenu le slogan de ce mouvement de lutte contre le racisme aux Etats-Unis et dans le monde, quel bilan dresser de ce combat ? ( Cultures Monde , 58 min)

👋 Adieu Covid ? Cela pourrait paraître lointain, car les hôpitaux ne sont plus saturés et les médias en parlent moins. Mais est-ce réellement le signe que le virus est désormais un souvenir ? Est-il l'heure de mettre le Covid-19 derrière nous ? Doucement et silencieusement, c'est peut-être ce qui est en train de se faire. ( Le Temps du débat, 38 min)

🇮🇱 Énièmes élections législatives en Israël. Pour la cinquième fois en seulement trois ans, les Israéliens étaient invités à rejoindre les urnes ce 1er novembre pour des élections législatives. Le verdict est tombé : le parti de Benjamin Netanyahu ressort grand vainqueur, faisant ainsi monter l'extrême droite au sein du pays. ( L'Invité(e) des Matins , 40 min)

👁️‍🗨️ Monstrueux ! Alien, ce sont six films sortis entre 1979 et 2017 au succès fulgurant, au point que cinq ans après la sortie du dernier, la saga continue de faire saliver ! Plongez dans l’espace devenu cette zone trouble où se heurtent les luttes politiques et les angoisses existentielles, très loin des grandes idéologies de conquête. ( La Science, CQFD , 59 min)

Votre cerveau, avec Albert Moukheiber

Votre cerveau avec Albert Moukheiber © Radio France - ©

🧠 Sommes-nous les cobayes de notre propre cerveau ? Nous joue-t-il des tours sans même qu'on s'en aperçoive ? Le chef d'orchestre du corps humain peut être parfois difficile à comprendre. Heureusement, Albert Moukheiber, psychologue clinicien et neuroscientifique, nous explique tout. En six épisodes, ce nouveau podcast France Culture décrypte nos biais cognitifs et le fonctionnement de notre cerveau.

Votre cerveau, avec Albert Moukheiber (6 x 10 min)

Brigitte Giraud, prix Goncourt 2022

Brigitte Giraud à Paris le 27 octobre 2022. © AFP - Julien de Rosa

C'est pour Vivre vite, émouvant roman autour du deuil de son compagnon, que Brigitte Giraud a reçu cette fois le plus convoité des prix littéraires 2022. Grâce à ce récit rétrospectif, sobre et fort, l'écrivaine devient ainsi la treizième femme lauréate du prix Goncourt depuis 1903.

🏆 Brigitte Giraud, prix Goncourt 2022 pour "Vivre vite" (à lire)

🖋️ Brigitte Giraud : "Mon livre est comme un arbre généalogique de l’existence" (Par les temps qui courent, 43 min)

📚 Entretien avec Brigitte Giraud, prix Goncourt 2022 (Bienvenue au (Book) Club, 38 min)

Il est temps

Tombe de Toutankhamon. © Getty - UniversalImagesGroup

Vous avez 7️⃣ minutes

🖼️ On en prend plein la vue. "Dans la vie, il y a l'amitié, les gens, les arts et le champagne". Ce sont les paroles de Frédéric Rouzaud, président de la Fondation Louis Roederer qui soutient aussi bien la photographie, au cœur de son engagement, que le cinéma ou d'autres formes d'art. (Affaire en cours)

Vous avez 3️⃣0️⃣ minutes

🚗 En roue libre. Dans les quartiers aisés de Marseille, les "sans P", ou voiture sans permis, font fureur chez les lycéens. En virée sur la Côte d'Azur ou garées sur le parking de l’École de Provence, ces voiturettes à deux places sont partout et ont ouvert un tout nouveau champ des possibles pour ces jeunes du sud de la France. (Les Pieds sur terre)

Vous avez 1️⃣ heure

🎬 Burlesque. Connu notamment pour Jour de fête (1947), puis Les Vacances de Monsieur Hulot (1953) et Mon Oncle (1958), Jacques Tati est mort il y a 40 ans tout juste. Encore aujourd'hui, comment son cinéma novateur et mélancolique arrive-t-il à nous faire rire ? ( Sans oser le demander )

Vous avez 4️⃣ x 5️⃣7️⃣ minutes

⚰️ Le masque d'or. Cent après la découverte de sa tombe, direction l'Égypte sur les traces de Toutânkhamon. Celui qui est devenu le plus célèbre des pharaons fait rêver, mais comment son patrimoine imprègne-t-il différents imaginaires politiques et culturels des deux côtés de la Méditerranée ? (LSD, la série documentaire)

Et voilà, c'est déjà la fin ! C'est passé vite ? Normal, le passage à l'heure d'hiver chamboule toujours notre perception du temps. On va donc vous laisser, mais pas sans une dernière petite recommandation. Cette semaine, on s'est penché sur la publicité, son pouvoir et ses cibles … Après cette émission, vous ne verrez plus les affiches de la même manière, croyez-nous. À la semaine prochaine pour de nouvelles pépites sonores !