Le Salon de l'Agriculture, l'IA, Georges Perec et le cinéma québécois : la Session de rattrapage

Nous revoilà ensemble pour un récapitulatif d'une semaine à France Culture. Après le triste anniversaire du déclenchement de la guerre en Ukraine, place aux exploitants et exploitantes agricoles et à leurs vaches, à ces robots peut-être plus intelligents que nous, à des œuvres d'art sauvées des nazis, et enfin à une icône lynchienne... Bonnes écoutes ! 🎧 Lola Desmole

Le Zoom de la semaine : A comme Agriculture, Alimentation, Animaux

Le parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris a de nouveau ouvert ses portes au Salon de l'Agriculture. En dehors de livrer Ovalie, la vache égérie de cette édition 2023, aux regards de ses admirateurs, l'événement est surtout un support de communication. Élus, médias, agriculteurs, badauds : tout le monde s'y retrouve. Emmanuel Macron était au rendez-vous, ainsi que Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire qui a été l'invité de l'émission "Sens politique". Au menu des débats : le régime agricole des retraites, l'alimentation durable, le bien-être animal, mais aussi les répercussions du réchauffement climatique et de la sécheresse sur l'agriculture.

👨‍🌾 Les retraites agricoles sont-elles un régime spécial ? (Le Temps du débat, 38 min)

🐄 L'invariable attrait politique du Salon de l'Agriculture (Le Billet politique, 4 min)

🥕 La fermentation, au cœur de l'alimentation durable (Le Reportage de la rédaction, 4 min)

🐴 80 millions d'amis (De cause à effets, le magazine de l'environnement, 59 min)

♻️ Marc Fesneau - Sécheresse, "On est dans l'urgence et le court terme" (Sens politique, 43 min)

C'est dans l'actu

🤖 Attaque des robots ! Vieux sujet, l'automatisation du travail semble, à l'heure de l'Intelligence Artificielle, une réalité de plus en plus proche de nous. Presque 100 ans après Charlie Chaplin et Les Temps modernes, on se demande à nouveaux frais si la machine va remplacer l'Homme. Ou a contrario, permettre de dégager du temps. (Entendez-vous l'éco ? 59 min)

⚔️ Vive la communication. Après la mort de deux jeunes Israéliens, victimes des tirs palestiniens, la ville de Huwara s'est retrouvée la cible d'une attaque menée par des colons israéliens. Depuis mardi, des représentants israéliens et palestiniens se sont rencontrés en Jordanie pour tenter d’apaiser la situation. (La Question du jour, 6 min)

🍽️ Il y a des restes… Face à l'inflation, mais aussi à une demande grandissante d'aide alimentaire, subvenir à ce besoin essentiel devient difficile pour beaucoup. Dans un pays qui a les moyens de nourrir sa population, comment se retrouve-t-on dans une situation aussi alarmante avec tant de personnes en situation de précarité alimentaire ? (Sans oser le demander, 58 min)

📖 Dans le labyrinthe des mots. La "disparition" de Georges Perec, il y a plus de quarante ans, a donné l'occasion de nous intéresser cette semaine au délicat puzzle entre ses livres et quelques moments forts de son existence : mots contre silence, amitié contre douleur... brève plongée dans une œuvre qui cache autant qu'elle révèle. ( L'Invité(e) des Matins, 39 min )

Mémoires de crimes nazis

En 1923, Hitler tentait un putsch à Munich. La même année naissait Irma Grese. Quelques années plus tard, l'un devenait le chancelier du Reich, l'autre gardienne de camp de concentration, à Ravensbrück, à Auschwitz et à Bergen-Belsen. L'idéologie nazie avait pris corps, ses œuvres criminelles étaient en marche. Comme la spoliation des biens des familles juives. Et l'indicible projet de la "Solution finale".

Hitler. Vers la "Solution finale" (Le Cours de l'histoire, 4 x 1h)

Irma Grese, la hyène d’Auschwitz (Criminels de guerre, 4 x 15 min)

Rose Valland et le sauvetage d’œuvres d’art pillées par les nazis (Les Nuits de France Culture, 7 min)

Il est temps...

Vous avez 6️⃣ minutes

📺 Traducteur SVP. Pour comprendre une œuvre, il faut comprendre son langage. Et c'est connu, les Québécois et les Français sont parfois loin de se comprendre. Pourtant, depuis la sortie en France de la série québécoise La Nuit où Laurier Gaudreault s'est réveillé sur Canal + - en version sous-titrée - la presse canadienne dénonce "une insulte au français parlé au Québec". (Affaire en cours)

Vous avez 2️⃣9️⃣ minutes

🧒🏼 Les adolescents en crise. La crise sanitaire aurait-elle fait augmenter les troubles psychiques chez les jeunes ? C'est l'analyse que fait Santé Publique France notamment après le décès cette semaine d'Agnès Lassalle, une professeure d’espagnol poignardée par un élève de 16 ans. L'adolescent aurait été victime d’une bouffée délirante. (Sous les radars)

Vous avez 5️⃣8️⃣ minutes

🎬 Écran total. De David Lynch à Jurassic Park, elle suit depuis cinq décennies une trajectoire d'actrice qui fascine, riche et éclectique. Alors que sort dans les salles The Son, écoutez la grande Laura Dern retracer son parcours et dire son goût pour un cinéma radical. ( Affaires culturelles )

Vous avez 5️⃣ x 2️⃣8️⃣ minutes

🏔️ Au sommet. Cette semaine, Jens le Postier arrive au village où il est accueilli par Helga et un enfant. Dans les montagnes enneigées d'Islande, tous trois vont affronter une tempête. Malgré leurs différences, ils n'auront d'autre choix que de se raccrocher l'un à l'autre, face à l'impitoyable nature. (Le Feuilleton)

Entre problématiques agricoles, tensions en Cisjordanie et arts de la langue... le tour de la semaine est fait. Mais si vous restez un peu sur votre faim, rien de mieux pour vous rassasier qu'une nuit entière de rock alternatif. Dans Les Nuits de France Culture , périple radiophonique sur les traces de ce genre musical des années 80, qui vient de voir disparaître l'un de ses plus emblématiques représentants, François Hadji-Lazaro . Sur ce, on se retrouve dans une semaine pour toujours plus de culture et de savoirs ! À très bientôt 🍇