Le socialisme à l'africaine selon Léopold Sédar Senghor

Alors que vient de s'ouvrir une exposition sur Léopold Sédar Senghor et les arts , revenons sur l'idéologie politique de celui qui fut le premier président de la République du Sénégal, influencée par sa vision de l'art et sa défense de la négritude.

Socialisme et spiritualités noires

Né en 1906 dans un village sénégalais, Léopold Sédar Senghor se révèle un élève brillant. À la fin des années 1920, alors qu'il a quitté le Sénégal pour poursuivre ses études en France, il devient militant socialiste à Paris et puise son inspiration dans les textes de Proudhon, Fourier et Marx. Mais pour le jeune étudiant, ces textes fondateurs du socialisme doivent être soumis à relecture par les Africains. Senghor, qui estime que la voie africaine du socialisme doit s'inspirer des spiritualités noires, renie en effet l’athéisme marxiste, car pour lui, "il y a un fond animiste, c’est la religion naturelle de l’Afrique."

Portrait de Léopold Sédar Senghor en 1949 à l'Université de Strasbourg © Getty

Partant de ce constat, Senghor veut faire cohabiter l’animisme et le socialisme. Il théorise l’idée selon laquelle l’Afrique est communaliste : c’est-à-dire qu’elle est organisée en communautés dans le respect des communs. Par exemple, puisque dans la religion animiste les fleuves sont sacrés, alors ils appartiennent à tous, et deviennent un bien commun. Les préserver devient dès lors une question de justice sociale.

Une étape clé : la décolonisation culturelle

Léopold Sédar Senghor se dit socialiste et démocrate, et pense que "c’est le socialisme démocratique en Afrique qui fait des progrès." Il s’appuie sur les traditions africaines : les décisions se font de manière communale, il y a un chef mais il y a aussi un conseil. Ainsi la coopérative villageoise doit être l’instrument du socialisme africain.

Député français de 1945 à 1958, il est élu premier président de la République du Sénégal en 1960. Réélu à quatre reprises, il restera président de son pays jusqu'en 1980. Son parcours de vie résume son ambition : s'imprégner de la culture occidentale certes, mais sans effacer ses racines africaines.

Comme il l'expliquait dans une interview à l'ORTF en 1965, cet objectif politique implique de se débarrasser de la colonisation culturelle de l’Afrique : "Ici au Sénégal, pour nous la révolution, c’est la reconversion des mentalités et des comportements, c’est la décolonisation des mentalités et des comportements. Je tiens au maintien des vertus africaines, des vertus de la négritude en particulier".

La négritude au cœur de son projet

Enracinement de la culture africaine, fierté de l’homme noir, ouverture de l’art africain sont les piliers de sa vision de la négritude. Une vision culturelle qui soutient son idée du socialisme africain. "Mais qu’est-ce que c’est que le socialisme ? interrogeait Senghor sur un plateau de télévision. Nous pensons que le socialisme c’est d’abord le développement du don de poésie, du don de créativité. Et Marx le disait, l’activité générique d’un homme est l'activité poétique, et l'homme ne crée vraiment que lorsqu’il est débarrassé des besoins primaires. Et pour cela, il faut un minimum de croissance économique."

La croissance économique que Senghor défend est inséparable de l’idée de justice sociale : "Le problème du socialisme actuellement n’est pas de supprimer les inégalités à l’intérieur d’une nation, mais entre les nations" argumentait le poète-président.

François Mitterrand et Léopold Sédar Senghor lors de l'inauguration "Mistral et les Marseillais" à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume le 14 septembre 1980 © Getty - (Photo by Serge ASSIER/Gamma-Rapho)

Inspirer par sa vision d’une culture ouverte sur les autres, Léopold Sédar Senghor se présente comme le héraut du panafricanisme et prône l'universalisme de Marx. Mais on lui reproche ses liens très étroits avec la France et le monde occidental et ses dérives autoritaires : le président du Sénégal fait enfermer ses opposants. Et en 1968, la rébellion des étudiants est matée grâce à l’armée française, il déclare l'état d’urgence, met fin au multipartisme et abandonne les coopératives rurales assez rapidement. On l’accuse alors d’abandonner les idéaux socialistes.

Après avoir quitté le pouvoir après 20 ans de présidence, Léopold Sédar Senghor s'installe en France où il devient, en 1983, le premier Africain élu à l'Académie française. Il passe la fin de sa vie à écrire, dans sa maison de Normandie, où il s'éteint le 20 décembre 2001.