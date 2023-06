Le thermomètre mouillé, cette mesure de la température qui inquiète

Chaque été, c’est la même rengaine : lorsque le thermomètre grimpe et que l’humidité est au plus haut, on se retrouve avec la désagréable sensation de suffoquer tout en transpirant abondamment, les vêtements collés à la peau. Faute d'évaporation, la chaleur humide, pour l’être humain, est bien plus difficile à supporter que la chaleur sèche. Dans les années à venir, elle pourrait même devenir mortelle dans plusieurs régions du monde, comme en attestent de plus en plus de relevés de la température humide.

Le thermomètre mouillé

Pour mesurer ces températures, on utilise un thermomètre spécifique, le "thermomètre à globe mouillé", souvent raccourci en "thermomètre mouillé". Ce nom fait référence à la façon dont cette température est mesurée : lorsque l'on applique un chiffon humide sur le bulbe d’un thermomètre, l’évaporation de l’eau va le refroidir. La température ainsi mesurée ne sera jamais plus élevée que la température dite “sèche”, celle que l'on utilise dans la vie de tous les jours. En revanche, lorsque l’air devient saturé en humidité, il n'y a plus de phénomène d'évaporation, et le bulbe du thermomètre n'est plus refroidi : la température humide s'approche alors de la température sèche. En théorie, ce cas précis est extrêmement rare, mais dans les rares cas où il survient, il peut devenir dangereux pour l'être humain.

C'est d'ailleurs afin d'anticiper ce danger que la mesure a été conçue, dans les années 1950 aux États-Unis, dans le but d'évaluer l'impact de la chaleur lorsque le taux d'humidité dans l'air est élevé. Le thermomètre-globe mouillé est alors conçu pour permettre aux instructeurs de l’armée de mieux mesurer les conditions climatiques avant l’entraînement des jeunes recrues sans leur faire courir de risque. Depuis, les techniques pour relever la température humide ont évolué, et sont désormais établies grâce à des données satellitaires.

Quand le corps peine à se refroidir

Si la mesure de l’humidité s’avère nécessaire, c'est parce que cette dernière a un impact considérable sur la capacité de notre corps à se refroidir. Pour réguler sa température, l’être humain transpire, et cette transpiration, en s’évaporant, nous permet de refroidir notre épiderme. Quand l’humidité s’approche des 100 %, c’est-à-dire lorsqu’il ne peut plus y avoir de vapeur d’eau supplémentaire dans l’air, la sueur ne s’évapore plus. Sans sudation efficace, et donc sans possibilité de régulation de sa température corporelle, le corps humain se détériore rapidement.

Sur son site , la NASA précise les conséquences dramatiques de l'incapacité à réguler sa température : “Vous vous déshydratez. Vos organes sont de plus en plus stressés, particulièrement le cœur. Le sang se précipite vers votre peau pour tenter de libérer la chaleur, en privant vos organes internes. Le résultat peut être mortel”. Sans une solution de refroidissement artificielle, la température du corps humain se met alors à augmenter d’un degré toutes les 45 minutes, faute de pouvoir évacuer la chaleur qu'il produit.

À quelle température au thermomètre mouillé la situation devient-elle insoutenable pour l'être humain ? Selon une étude intitulée Une limite d'adaptabilité au changement climatique due au stress thermique et publiée en 2010, le seuil se situe autour de 35° C pour une humidité supérieure à 95 %. "Le stress thermique maximal, quantifié par la température au thermomètre mouillé, est étonnamment similaire sous divers climats aujourd'hui", précisaient alors les auteurs de l'étude, affirmant que la température humide ne dépassait finalement jamais 31°C dans le monde. Même dans les lieux considérés comme chauds et humides, la température humide est alors inférieure de 5 à 10°C à celle du corps humain. Des mesures qui laissaient penser qu'il n'y avait pas de danger immédiat.

Un danger dès 31°C

Dix ans après cette étude, la réalité a mis à mal la théorie. Les modèles météorologiques prédisaient que de telles conditions climatiques n'étaient pas attendues avant la seconde moitié du XXIe siècle. Depuis une dizaine d'années, des températures de 35°C avec des taux d'humidité de 100 % ont cependant été relevées de plus en plus fréquemment, particulièrement en Asie du Sud. En 2022, lorsque des vagues de chaleur ont frappé l'Inde et le Pakistan, des températures humides ont même été enregistrées au-delà de 35°C . Des températures de cet ordre ont également été relevées récemment en Arabie saoudite, au Mexique ou encore en Australie.

À cet inquiétant état des lieux s'ajoutent de nouvelles données, qui sont malheureusement venues, en 2021, contredire les précédentes affirmations estimant que la température humide potentiellement létale était de 35°C. Dans une étude publiée dans The Journal of Applied Physiology, intitulée Évaluation du seuil d'adaptabilité à la température au thermomètre mouillé de 35°C pour des sujets jeunes et en bonne santé, des chercheurs de l'université de Pennsylvanie ont réévalué cette température à la baisse. Selon eux, lorsque l'humidité est de 100%, les températures humides de 31°C peuvent déjà s'avérer critiques pour le corps humain. "Les valeurs de température au thermomètre mouillé de cette étude sont applicables à de jeunes individus en bonne santé," précise les scientifiques. "Ce qui signifie que le risque actuel pour les populations les plus vulnérables est encore plus élevé que nous le pensions".

Des régions du monde bientôt invivables ?

Dans l'immédiat, la communauté scientifique continue de travailler avec un seuil fixé à 35°C... et de plus en plus souvent dépassé malgré tout. À tel point qu'en juillet 2021, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec) a déclaré que les secteurs de Ras Al Khaimah (Émirats arabes unis) et de Jacobabad (Pakistan), où ce seuil critique est très régulièrement atteint, étaient des zones en passe de devenir "inhabitables".

Et la situation risque d'empirer encore. Sur Twitter, Peter Dynes, un des directeurs du MEER, un réseau international dédié à l'adaptation au changement climatique, faisait remarquer dès le mois de mars que l'Inde risquait, en 2023, d'être particulièrement exposée aux températures humides élevées. Ses prédictions se sont révélées exactes : le 18 juin dernier, au nord-est de l'Inde, dans la région de Bihar, une vague de chaleur a fait 96 victimes , les médias s'interrogeant sur l'impact des températures humides dans ce triste bilan.

Ces constatations sont conformes aux estimations de l a NASA, qui a d'ores et déjà commencé à dresser la liste des zones risquant de devenir inhabitables d'ici à 2050, avec des températures humides supérieures à 35°C. Sur la carte du monde, le sud de l'Asie, le golfe Persique (Iran, Oman, Koweït) et les pays bordant la mer Rouge (Égypte, Arabie saoudite, Soudan, Éthiopie, Somalie, Yémen) pourraient bien subir ces conditions climatiques d'ici à une trentaine d'années, suivies par l'Est de la Chine, le Sud-Est de l'Asie, le Brésil ainsi que plusieurs états des États-Unis (Arkansas, Missouri et Iowa) d'ici 2070. À titre de comparaison, la canicule de 2003, qui avait fait 50.000 victimes en Europe, avait affiché une température humide "limitée" à 27°C. Jusqu'aux prochaines canicules...