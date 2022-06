Le traité de Versailles en 1919 : ils y étaient

Ce 28 juin 1919, 32 États sont conviés au château de Versailles pour signer un traité de paix mettant fin à quatre ans d’une guerre mondiale qui ravagea l’Europe et fit 10 millions de morts. 37 ans après, des témoins se souviennent de cet événement déterminant du XXe siècle.

La paix, "ce fruit merveilleux"

Un chauffeur de personnalités politiques : “En entrant dans la cour d’honneur du château, la grandeur de cette cérémonie m’apparut. Silencieux, des centaines d’officiers, choisis parmi ceux les plus décorés de la guerre, saluaient de l’épée les plénipotentiaires. Ceux-ci montaient à la galerie des Glaces."

Une invitée : "Les gens étaient simplement très heureux et ils regardaient comme jamais, avec beaucoup d’attention. Tout le monde se tournait vers ces fenêtres éclairées par le soleil, derrière lesquelles il se passait quelque chose. Tout le monde espérait que ce soit quelque chose de très très bien, de très très beau et qu’enfin cette paix perpétuelle qu’on avait toujours attendue, toujours, toujours, eh bien, enfin, on la tenait ! Et c’était grâce à notre génération, c’était notre génération qui allait enfin cueillir ce fruit merveilleux."

Jean Clair-Guyot, journaliste reporter : "Seuls les photographes de la section de l’armée étaient autorisés à opérer, mais il y avait des rédacteurs. J’ai donc vu l’ensemble de cette salle extraordinaire. La table sur laquelle les délégués allaient signer était en face d’une autre table où avait pris place Clemenceau qui avait à sa droite Wilson, à sa gauche Lloyd George et puis tous les autres."

André Dantan opérateur pour l’armée : "Ça commençait par Clemenceau, en partant de la droite, Clemenceau, Wilson, Lloyd George et Orlando."

"Le monde entier était à cette table"

Un invité : "Nous étions vêtus de modestes redingotes pour les officiels ou d'encore plus modestes vestons. “Le Tigre” (Clemenceau) l’avait voulu ainsi. Ça donnait certainement à cette signature un aspect "démocratique". Il y avait 100 délégués, et 1000 collaborateurs. C’est certainement la première fois, dans un traité français ou même européen, que le monde entier était réuni autour d'une table. Aucun discours. Clemenceau dit simplement avec une voix tonnante, arrogante peut-être, que la signature allait avoir lieu. Il s’adressa aux Allemands, qui étaient deux petites personnes obscures. Je me rappelle que l’un s’appelait monsieur Bell et l’autre Müller."

Un invité : "Immédiatement après, la signature commença. Comme il y avait les délégués de toutes les puissances du monde, alors ça a été fort long et quand ça a été fini, on a tiré le canon et ce fut tout. Ce qui m’a frappé le plus, je dois le dire en toute sincérité, c’est la vue de ces mutilés de guerre qui étaient à la place d’honneur. Je vois encore ces figures ravagées par les blessures, ces hommes aveugles et couverts de décorations qui, malheureusement ne leur rendaient ni leurs yeux ni leur bonheur."

Albert Jugon (gueule cassée) : "Et c’est ainsi que, mes camarades et moi-même, nous trouvions-nous tous les cinq, juste en face de la table de signature. Nous nous sommes levés et sommes allés saluer le président Clemenceau, qui nous a dit : “ J’ai tenu à ce que, ceux qui ont souffert, comme vous et vos camarades en tant que combattants, soient là, je suis fier de vous avoir à mes côtés en ce jour de signature de la paix. “

Sanctionner "la défaite formidable" de l'Allemagne

Jean Clair-Guyot : "Clemenceau a signé le dernier, après que naturellement les Allemands ont signé, mais il y a eu une certaine gêne dans l’assistance de voir l’air déconfit, déçu, navré de ces deux Allemands qui venaient signer la défaite formidable de leur pays. Ils se sont escamotés le plus rapidement possible. La foule a été correcte - il n’y a pas eu d’incident fâcheux - mais un silence glacial. Une fois cette cérémonie, qui avait duré presque une heure, terminée, tout le monde n’avait plus qu’une idée : évacuer la galerie de Glaces et se répandre dans le jardin, où alors on a acclamé Clemenceau, Wilson et Lloyd George particulièrement, qui pendant assez longtemps, jusqu’à la sortie du château, se tenaient par le bras, encadrés de gens qui se pressaient auprès d’eux pour qu’ils ne fussent pas écrasés, parce qu’il y avait vraiment un emballement, un emportement extraordinaire."

Renforçant surtout les grandes puissances, le traité de Versailles, vu comme exorbitant, sera rejeté par l’Allemagne. Afin de laver l'affront de cette humiliation, Hitler, dès son arrivée au pouvoir, commencera par abroger ce traité qu'il considérait comme un "diktat".