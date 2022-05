Le viol comme arme de guerre : quand tout a basculé en ex-Yougoslavie

La guerre en Ukraine n’avait pas quinze jours lorsque, le 4 mars 2022 exactement, une proposition de loi était déposée en France, au Sénat . Un texte bref, en tout et pour tout un seul article, qui stipule : “Le fait de commettre un viol sur une personne protégée par le droit international des conflits armés est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.”

Depuis, de nombreux témoignages sont venus d’Ukraine, préciser le tableau de ce qu’implique, au ras des vies ordinaires et parfois jusque dans les ventres, l’invasion du pays par l’armée russe. Cette réalité-là a aussi surgi dans les pays qui ont ouvert leurs frontières aux réfugiées ukrainiennes, alors qu’un nombre considérable de femmes débarque encore aujourd’hui, l’exil s’ajoutant au traumatisme du viol, et parfois une grossesse. Arrivant ici ou là, des femmes sollicitent actuellement des médecins, des associations et parfois des mairies, en France ou en Allemagne par exemple, après s’être encore heurtées en chemin à la loi en Pologne, qui interdit l’avortement à de très rares exceptions près .

Depuis la tragédie qui s’est déroulée à Boutcha en particulier, les viols en série rapportés sur le terrain ukrainien sont documentés : ils sont une partie de la réalité explicite de cette guerre-là, au féminin le plus souvent. Ces violences sexuelles lestent les dossiers des violences en général, et montrent de surcroît que les crimes de guerre irradient également dans le domaine symbolique : le viol est aussi un geste de souillure, qui rehausse le traumatisme d’une honte charriée par la charge sexuelle de l’assaut. Or si des parlementaires ont préparé cette proposition de loi dans le but d’intégrer le viol aux crimes de guerre réprimés par le code pénal français, c’est parce qu’on sait encore mal juger les violences sexuelles en temps de guerre. On le mesurait en 2019 par exemple, aux vives tensions nées au Conseil de sécurité des Nations-Unies, après que l’Allemagne avait présenté une résolution censée faciliter juridiquement le fait de juger les coupables de violences sexuelles.

1998, un viol reconnu devant le tribunal pénal international

Du chemin a certes été parcouru dans les instances internationales pour rendre visible l’immontrable, comme le soulignait à juste titre un rapport d’information du Sénat français, en 2013 : une kyrielle de résolutions adoptées au fil du temps montre que le tabou des viols en situation de guerre s’est érodé peu à peu. Si c’est imparfait, la part sexuelle des sévices de guerre est bien moins mal prise en compte aujourd’hui qu’hier. Un siècle exactement après qu’une Américaine, pionnière, avait entrepris de briser le tabou en créant, durant la Grande guerre déjà, un Comité de protection des femmes dans le but de faire modifier les lois de la guerre pour mieux les protéger de ce à quoi elles étaient exposées, un procès historique avait lieu en 1998 : pour la première fois, le tribunal pénal international pour le Rwanda reconnaissait l’auteur d’un viol, coupable de crime contre l'humanité.

En dépit de nombreux cas de violences sexuelles dans la première moitié du XXe siècle, survenues dans le cours de la guerre d’Espagne par exemple, ou durant la Seconde guerre mondiale, c’est seulement à partir des années 1990 que la communauté internationale entreprendra de faire face au viol comme crime de guerre. Et, bien souvent, comme crime de masse. Car ce qui distingue le crime de guerre en tant que violence sexuelle, c’est que le viol échappe à ce qui serait tout juste une pulsion, une déviance, ou encore le geste sadique d’un agresseur dominateur. S’il est indissociable de la domination, le viol en tant que crime de guerre, est un viol commis dans le cadre d’un projet politique. Il est une composante de l’entreprise guerrière. Et cette dimension-là, durablement, résistera. Soit parce qu’on aura simplement préféré baisser les yeux sur une réalité qui touche au sexe ; soit parce qu’aussi, heurtant majoritairement des femmes (même si des hommes sont également victimes de viols dans des guerres), reconnaître la violence sexuelle comme constitutive d’un crime de guerre supposait encore d’envisager dans quelle manière la guerre non plus n’était évidemment pas hermétique aux rapports de genre. Ni essentiellement un sujet au masculin.

Durablement, jusqu’à l’hiver 1992-1993, on a collectivement voulu en savoir à peu près rien ou vraiment pas grand chose. C’est avec la guerre en ex-Yougoslavie que les choses ont changé. Après l’incrédulité qui avait d’abord fait face aux premiers récits, une réalité audible finira par prendre corps. Et la communauté internationale par prendre au sérieux les histoires de crimes sexuels perpétrés dans le cadre du nettoyage ethnique entrepris par la Serbie.

C’est à ce moment-là que remontent les tous premiers travaux sur le viol de l’anthropologue Véronique Nahoum-Grappe, à qui on doit beaucoup sur le sujet. La chercheuse a arpenté des camps de réfugiés massivement occupés par des femmes ou des vieillards, et consigné des récits sidérants, quitte à affirmer parfois travailler sur un tout autre sujet pour pouvoir avancer à sa guise. Et mettre au jour que violer les femmes, et parfois des femmes âgées, souvent à la vue de tout un village, avait bien fait partie d’un projet. C’est aussi à ce moment-là Tadeusz Mazowiecki a commencé à documenter les viols en ex-Yougoslavie pour le compte de l’Onu. Son premier rapport sera remis à l’Assemblée générale des Nations-Unies à la mi-novembre 1992. La guerre avait commencé un an et demi plus tôt, dans les Balkans. Mazowiecki, qui avait auparavant été juriste, journaliste, intellectuel, et chef du tout premier gouvernement polonais non-communiste en Pologne, sera rapporteur de l’Onu en ex-Yougoslavie durant trois ans. Il rédigera une petite vingtaine de rapports, pointant au fil des livraisons la réalité non seulement massive mais aussi systématique des viols, et l’impunité qui allait avec sur le terrain. Son travail sera considérable, pour faire advenir l’idée qu’il fallait cesser de détourner le regard, pour envisager les violences sexuelles comme des armes de guerre à part entière. C’est grâce à Mazowiecki, ainsi, qu’en 1992, dans une première résolution du genre, le Conseil de sécurité de l’Onu se déclare “horrifié” par les données qu’il vient de leur mettre sous le nez.

Un détour par la psychiatrie

Un an plus tard, en 1993, la Conférence générale de l’Unesco allait missionner une enquête spécifique sur le recours au viol comme arme de guerre, alors qu’en Bosnie-Herzégovine, des camps spécifiquement dédiés au viol ont vu le jour. Le travail sur le terrain était tout sauf évident, comme le racontera plus tard Véronique Nahoum-Grappe, par exemple à travers cette parution de 1997 dans la revue Clio sur les études de genre : après 1992 et l’épuration ethnique en Bosnie-Herzégovine, l’anthropologue était passée par exemple par les services psychiatriques, pour avoir accès aux dossiers de femmes bosniaques réfugiées. C’est dire la difficulté de documenter ces crimes : c’est seulement à partir du moment où elles avaient été suivies après des tentatives de suicide à répétition, ou parce qu’elles faisaient de graves hémorragies après avoir cherché à avorter trop tard dans leur grossesse, que l’expérience de ces femmes violées pouvaient affleurer à la surface. Et l’anthropologue de souligner combien la parole était bien souvent impossible, ou périlleuse.

Cependant des témoignages permettront peu à peu de laisser fissurer le tabou : le groupe de travail onusien créé pour faire le jour sur ces pratiques en temps de guerre recevra par exemple des témoins et des victimes, en juin 1994, qui viendront raconter à la face du monde de quoi on parle. Pas de pulsions isolées mais d’une entreprise systématique, politique, à des fins d’épuration, qui passait aussi par les corps souillés à dessein. Dans la lettre qu’il adressera le 24 mai 1994 au Conseil de sécurité pour lui transmettre le rapport de la Commission d’experts, le Secrétaire général des Nations Unies écrira lui-même - avec tous les guillemets dans le texte : “Le «nettoyage ethnique» et le viol ainsi que les violences sexuelles ont été pratiqués de façon tellement systématique par certaines des parties qu’il y a lieu de soupçonner le produit d’une politique.” Et c’est dans ce rapport qu’on lit encore, parmi d’autres extraits : “Il semble qu’on se trouve devant un schéma à répétition qui n’est pas le fait du hasard... Les incidents coïncident avec d’autres violations du droit international humanitaire, des offensives militaires et des opérations visant à chasser les populations civiles, les viols s’accompagnant toujours de circonstances analogues avec pour but précis de causer, non seulement à la victime mais aussi à sa communauté, le plus de honte et d’humiliation possible, les crimes se situant à des moments bien déterminés en fonction des autres événements [...]Tout incite donc à conclure que le viol a été systématiquement encouragé [..,] qu’il a fallu un certain degré d’organisation et d’action collective pour commettre une grande partie de ces abus [...] et qu’il faut ainsi considérer les sévices sexuels dans la perspective du “«nettoyage ethnique».”

La guerre dans l’utérus

Trente ans ont passé et aujourd’hui, l’anthropologue Véronique Nahoum-Grappe poursuit son travail de mise au jour des violences sexuelles dans la guerre. Elle nomme par exemple “torture” ces actes pour mieux souligner un système, alors que depuis l’Ukraine, surviennent jusqu’à nous des témoignages de femmes qui racontent que des soldats russes, tandis qu’ils les violaient, leur disaient : “Tu n'auras plus d'enfants ukrainiens.”

Avec le viol des corps, c’est en effet la place des utérus qui se trouve encore mise au centre dans cette question. En ex-Yougoslative, des médecins rapporteront aux experts de l’Onu avoir été appelés sur des lieux voués aux viols dans le but de vérifier que des femmes qui ne tombent pas enceinte ne porteraient pas un stérilet par hasard. Signe que la présence d’un enfant issu de ces viols politiques faisait partie du geste de souillure, et du projet de négation de la victime.

“Processus fictif de défense des droits de l’homme”

En 1995, Tadeusz Mazowiecki, l’expert en chef des Nations Unies dans les Balkans avait fini par démissionner cependant : après dix-sept rapports à son actif, ce militant chrétien expliquera dans une lettre ouverte qu’il ne pourra poursuivre son travail alors que les instances internationales n’auront pas empêché l’épuration ethnique à Srebrenica ou à Zepa, enclaves supposées sous la protection de l’Onu. “Je ne peux participer à un processus fictif de défense des droits de l'homme”, écrira Tadeusz Mazowiecki dans sa lettre de démission à Boutros Boutros-Ghali, secrétaire général de l'ONU. Il est mort, en 2013 à Varsovie, mais on lui devra pour longtemps d’avoir rendu audible la question du viol dans un contexte de guerre, mais aussi son statut.

Aujourd’hui, quand Amnesty international documente, pays par pays, la situation des femmes, les tortures sexuelles n’ont rien d’une astérisque : elles sont une donnée-clé. Si bien que même à l’Onu, les choses commenceront à changer, à partir des années 2000 : en octobre 2000, une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies rappellera par exemple qu’il est nécessaire de protéger spécifiquement les femmes et les petites filles pendant les conflits armés. C’est cette résolution qui fait entrer les violences sexuelles parmi les compétences des institutions internationales. Pour qu’en 2008, l’Onu finisse par qualifier, explicitement, les crimes sexuels comme “crime de guerre, crime de guerre, crime contre l’humanité ou acte constitutif du crime de génocide” : en dépit de l’opposition de plusieurs pays, le viol relève désormais officiellement de la Cour pénale internationale.

Mais la Finlandaise Mariana Muravyeva, professeure de droit, montre dans un article d'un dossier de la revue Clio sur "les lois genrées de la guerre" , qu'à des années-lumière, la question du viol n'a pas toujours été l'impensé total qu'on peut s'imaginer. Même dans une épaisse forêt de brutalités inouies. Ainsi, datant au XVe siècle le tout premier procès pour manquement "aux règles de la guerre et à la loi des hommes et de Dieu", elle montre qu'un certain Peter von Hagenbach, chevalier de son état, avait été condamné notamment pour viol. Il avait donné l'ordre à ses mercenaires de tuer les hommes du coin de façon à pouvoir profiter comme bon leur semblerait des femmes et des enfants dans les maisons qu'ils avaient investies en prenant d'assaut la ville de Breisac (aujourd'hui en Allemagne). Le chevalier finira décapité et toute l'affaire fera longtemps office de seuil de tolérance vis-à-vis de ce qu'on pouvait faire subir à des civils à l'époque moderne.

