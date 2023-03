Le vol, philosophie d'un délit (parfois) héroïque

"Des Français contraints de voler pour manger", lit-on début mars 2023 sur le bandeau de BFMTV . Même son de cloche sur France 2 , enquête titrée "Quand les Français volent pour manger". Actant d'une "démocratisation du vol à l'étalage", on recueille dans la presse les témoignages de ces néo-voleurs : ceux qui dérobent de la nourriture par nécessité économique, mais aussi ceux qui le font par conviction politique, parce qu'ils se sentent eux-mêmes volés par les prix, ou goût du frisson. Selon le ministère de l'Intérieur, la pratique est en hausse de 14 % en 2022. La faute à l'inflation, avancent les observateurs, tandis que le ministre de l’Économie annonce un accord avec la grande distribution pour garantir les prix "les plus bas possibles" sur certains produits.

Robin des Bois qui pille fait acte de justice, mais Robin des villes qui bipe à la sortie du supermarché commet un acte infamant. Drôle de délit que celui qui fait de l'un un héros, de l'autre un délinquant. Sur quoi repose l'interdiction de voler ? Est-il parfois juste de prendre ce qui ne nous appartient pas ? Cette question éthique, nombre de philosophes s'en sont emparés, évoquant même leur propre expérience de la rapine - comme Jean-Jacques Rousseau , voleur de pommes aguerri. Avec les sociologues, ils se sont intéressés aux circonstances, et calculs, qui poussent à prendre le risque de se faire prendre la main dans le sac, dans une société qui condamne lourdement le vol, à la fois juridiquement et moralement.

Publicité

Aux voleurs ! Le blâme et la pitié

Du souvenir d'un vol de bonbon enfantin durement puni aux messages polyglottes dans les transports en commun nous mettant en garde contre les pickpockets, nous avons appris à considérer le voleur comme un acte hautement réprimandable. Infraction au regard de la loi, on le considère aussi comme un acte malhonnête et immoral. On s'insurge : comment le voleur peut-il s'emparer de ce qu'il ne lui appartient pas ? De ces biens que d'autres achètent au prix de leur travail ? Mais on peut aussi prendre en pitié le voleur (le salarié condamné pour avoir récupéré des produits de son magasin destinés à être jetés par exemple), applaudir ses techniques infaillibles ou être tenté de l'imiter.

"Il y a beaucoup de voleurs ? demande Jacques à un policier et à son ami Michel, jeune pickpocket dans le film du même nom de Robert Bresson . – Beaucoup. Beaucoup d’espèces. Une variété infinie", lui répond le policier. Il y a ceux que l'on voudrait excuser, "si c'est la pauvreté qui [les] pousse", poursuit Jacques. Et ceux qui commettraient des "vols utiles" pour la société, estime Michel. On retrouve dans ce dialogue les principaux portraits-robots des voleurs que la littérature et le cinéma ont dessinés dans notre esprit. Chacun à leur façon nous rappelle l'ambivalence de nos attitudes et opinions concernant le vol. Et soulèvent quelques dilemmes moraux .

Le nécessiteux, un voleur naturel ?

Selon une image commune, le voleur est pauvre et, en cette condition, serait presque naturellement poussé à dérober ce dont il manque. Comme le souligne la philosophe Sabrina Cerqueira, autrice de Voler (Rue de l'Echiquier, 2012 ), "le vol serait comme un phénomène naturel lié à la pauvreté, et celui dont les besoins sont satisfaits n’aurait aucune raison de voler". L'archétype, c'est Jean Valjean dans Les Misérables de Victor Hugo . Ce paysan modeste qui, pour subvenir aux besoins de sa sœur et de ses sept enfants, vole un pain dans une boulangerie. Condamné pour "vol avec effraction", il se repentira de cette action vécue comme une "faute morale". Il eût mieux valu "attendre du travail ou demander la charité" se dira le pauvre homme... Avant d'envisager, au terme d'une vingtaine d'années passées sous les barreaux, qu'il est lui-même victime d'une société qui accable les plus démunis, volé par l'Etat (à sa sortie du bagne, on ne lui octroie qu’une partie de l’argent qu’il y avait gagné).

Derrière ce réflexe qui nous pousse à identifier le voleur à une personne pauvre ou malhonnête, pour l'excuser ou la blâmer, on tend à occulter qu'il n'est pas besoin d'être nécessiteux pour voler. Dans La Cité de Dieu, saint Augustin renvoie dos à dos le brigand et le conquérant. Le vol du premier est visible et contraire aux lois, tandis que celui que commet le second est plus sournois, puisqu'il est légal. Saint Augustin rapporte ainsi ce dialogue entre Alexandre le Grand et un pirate : "Le roi lui ayant demandé pourquoi il troublait ainsi la mer, il lui repartit fièrement : du même droit que tu troubles la terre. Mais comme je n’ai qu’un petit navire, on m’appelle pirate, et parce que tu as une grande flotte, on t’appelle conquérant." L'anecdote, reprise à Cicéron, enjoint à réévaluer l'association entre la pauvreté et le vol : non seulement celui qui n'a besoin de rien peut voler, mais derrière la représentation du voleur pauvre qui se heurte à la loi peut se cacher celui qui l’a mise en place pour s'accaparer certains biens.

À réécouter : Quand nécessité fait loi ou pas… LSD, La série documentaire Écouter plus tard écouter 55 min

L'artiste voleur : pour l'amour du geste… ou de la justice

Aussi le voleur a-t-il pu être regardé avec moins de dédain ou de pitié. Le voleur, c'est le brave et pauvre Jean Valjean, mais c'est aussi ce pirate malin qui tient tête à Alexandre ! Son patron mythologique n'est autre que Hermès, dieu des commerçants… et voleurs, loués pour leur finauderie. On admire la ruse du renard qui récupère un fromage, du gentleman cambrioleur qui subtilise un collier de perles…

Du distingué Arsène Lupin à l'équipe de braqueurs glamourisés d'Ocean’s eleven de Steven Soderbergh, le voleur est aussi celui qu'on ne parvient pas à attraper la main dans le sac et dont l'entreprise a l'éclat mauvais du crime parfait. Et pour cause, c'est un expert. Dans son Miracle de la rose (1946), Jean Genet raconte comment, à 26 ans, il s'est éloigné de la mendicité et de la prostitution pour se consacrer exclusivement au vol. Avec ses apprentissages, ses techniques et ses règles, la pratique avait pour lui tout d'un métier. "Tous les cambrioleurs comprendront la dignité dont je fus paré quand je tins dans la main la pince-monseigneur", témoigne-t-il.

Au-delà du geste maîtrisé, proche de la performance sportive ou du savoir artisanal, on trouverait le voleur sympathique en vertu de ses motivations plus ou moins altruistes, lesquelles tendent d'ailleurs souvent à transfigurer le vol. La rapine de Robin des Bois, par exemple, devient une redistribution des biens, un transfert de propriété… Voilà que le vol, roi des larcins, devient presque un acte de justice. Ultime pirouette.

Le voleur est un animal politique

Mais en faisant du voleur un héros et de son activité un jeu, on tend aussi à éclipser la dimension politique de cette infraction. "Le personnage du voleur raffiné désamorcerait tout ce que le vol recèle de violence et de menace, pour n’en faire que l’acte indifférent et doux par lequel une intelligence trouve à se déployer, souligne Sabrina Cerqueira. De sorte que notre admiration pour le voleur puisse s’accompagner en toute logique de notre mépris pour le vol".

La formule est presque galvaudée, utilisons-la néanmoins : le vol est politique, il pourrait même être - double bingo - intime et politique. Dans Contributions à la guerre en cours (La Fabrique, 2009), Tiqqun (nom de collectif dérivé de "tikkoun olam", concept hébreu qui renvoie à la réparation), présente le vol et la fraude comme des actes de réappropriation de soi : "Si j’éprouve du plaisir à voler, ce n’est donc pas parce que j’espère jouir de l’objet volé, mais ce n’est pas non plus parce que je suis méchant ou malade, ni parce que je transgresse des lois : en réalité, je jouis de mon vol parce qu’il me rend présent à moi-même. (...) TOUT LE MONDE VOLE. "

Qu'on pense déjà à la seule dimension physique : la pratique du vol requiert une haute attention. L'expérience est sensible, elle exige une attitude de vigilance à tout dispositif de surveillance (caméras, vigiles, autres clients…) et, dans le même temps, de s'effacer, se dérober à la vue.

Poussés à l'acte par la précarité, ou motivés par des convictions politiques anticapitalistes par exemple, certains "fraudeurs" de tapis de caisse se réapproprient la pratique du vol en la théorisant. Cela se passe par des guides livrés dans une logique militante par des infokiosques. Dans l'un de ces "Petit manuel de vol à l'étalage" (renommé ici " brochourre "), un collectif parle ainsi de ce qui motive à employer ces "techniques de chouchou" :

"Parce qu’on a bouffé et qu’on bouffe encore de la pub tous les jours, que ces images subliminales qui sabotent notre imaginaire, à côté de l’impossibilité financière d’accéder aux trucs que la société industrielle pseudo-luxueuse nous brandit devant le pif, créent des frustrations. Sans toutefois écarter la nécessité de s’affranchir de ces faux besoins, on choure pour desserrer les mâchoires. Avec en plus le luxe de ne pas recréer une frustration supplémentaire : celle qui te fait culpabiliser lorsque tu as dépensé compulsivement pour un achat absolument inutile."

Le voleur était un Monsieur Tout-le-monde

Présenté comme un acte d'insoumission, le vol n'est évidemment pas forcément le seul fait de grands militants politiques ; c'est aussi celui du quidam. Celui qui sait que le vol, ça ne se fait pas. Non seulement parce qu'il s'agit d'une infraction à la loi, mais qu'on a appris à le ressentir comme une faute morale. Celui-ci même qui, un jour pourtant, commettra un "petit" délit de vol, en soupesant sur la balance la portée de son acte - à la façon du client du supermarché qui place le code-barres des oranges, moins chères au kilo, sur son sachet rempli de mangues…

Ce parcours du voleur qui ne s'assume pas, c'est un peu celui de Jean-Jacques Rousseau. Dans ses Confessions, le philosophe raconte cette affreuse honte qui l'avait saisi, enfant, à l'idée d'être traité de voleur et qui le poussa à accuser la cuisinière d'avoir dérobé le ruban qu'il avait lui-même subtilisé. "Je ne voyais que l’horreur d’être reconnu, déclaré publiquement, moi présent, voleur, menteur, calomniateur". Cela n'empêche pas le jeune de réitérer. Dans un autre passage , il raconte le souvenir d'un vol de pommes. Cette fois, le garçon se fait prendre en flagrant délit par son maître. Puni, le garçon recommence :

"Au lieu de retourner les yeux en arrière et de regarder la punition, je les portais en avant et je regardais la vengeance. Je jugeais que me battre comme fripon, c'était m'autoriser à l'être. Je trouvais que voler et être battu allaient ensemble (...). Sur cette idée je me mis à voler plus tranquillement qu'auparavant. Je me disais : Qu'en arrivera-t-il enfin ? Je serai battu. Soit : je suis fait pour l'être."

Effet pervers du châtiment, il encourage au lieu de dissuader. C'est là pour le philosophe une façon de montrer comment, plus généralement dans la société, la disproportion de la punition peut conduire de façon pernicieuse à la défiance d'une autorité absurde et à la vengeance.

À réécouter : Voyage en kleptomanie LSD, La série documentaire Écouter plus tard écouter 55 min

Peut-il être juste de voler ? Dialogue entre un libéral et un anarchiste

On admire le "braqueur au grand cœur", blâme le délinquant, comprend le nécessiteux, écoute le militant, étudie le voleur lambda… Plusieurs archétypes, et toujours diverses façons d'expliquer le larcin, de s'en offusquer ou de l'excuser. Si bien qu'on finit par se demander si l'on pourrait, dans certains cas, avoir le droit de voler ? Nombre de réponses ont été apportées à cette question en philosophie. Et celle-ci sous-tend presque inévitablement un autre problème : celui de la propriété. Car si l'on interdit le vol, c'est qu'on protège la propriété de chacun. Sur ce principe, au moins deux positions philosophiques s'opposent : celle de l'Anglais John Locke , inspirateur du libéralisme, et celle de l'anarchiste français Pierre-Joseph Proudhon .

Le droit à la propriété…

"Tu ne voleras pas", dit le sixième commandement de l'Ancien Testament. On ne doit pas porter atteinte à la propriété d'autrui, seul le vol de subsistance est toléré : "Si tu entres dans la vigne de ton prochain, mange du raisin autant que tu veux, à satiété, mais n’en emporte pas." Mais qu'est-ce qui fonde la légitimité de la propriété ? Est-ce un droit ?

Dans son Traité du gouvernement civil (1689), Locke avance que ce qui légitime la propriété des biens que la terre nous a donnés en commun, c'est… le travail. "L’homme (…) porte en lui-même la justification principale de la propriété, parce qu’il est son propre maître et le propriétaire de sa personne, de ce qu’elle fait et du travail qu’elle accomplit". Tout ce que j'accomplis par le travail m'appartient. Mais comme le fruit de ce travail ne peut pas toujours se conserver, nous avons inventé la monnaie, dont la valeur durable permet l’accumulation de richesses.

Pour Locke, la propriété est un droit naturel, puisqu'elle permet d'assurer sa propre conservation. À la question de savoir si "c’est un vol, de prendre pour soi, et de s’attribuer uniquement, ce qui appartient à tous en commun ?", Pour Locke , dès lors que c’est par le travail qu'on s'approprie cette chose, et qu'en le faisant, on ne prive pas autrui de ce qui est nécessaire à sa vie, il n'y a pas d'outrage.

La propriété, une pratique de prédateur

Mais voilà qu'en France, deux siècles plus tard et alors que le salariat et la propriété privée s'est généralisée, un homme met en cause cette conception de la propriété comme droit naturel qu'il faudrait protéger contre le vol, immoral. Vous avez tout faux ! répond Pierre-Joseph Proudhon, "la propriété, c'est le vol". Dans son premier ouvrage d’économie, Qu’est-ce que la propriété ? (1840), il soutient qu'au nom de ce principe, on dépossède les travailleurs des richesses qu'ils produisent collectivement :

"Qu’est-ce que la propriété ? (...) C’est le vol (...). Tel auteur enseigne que la propriété est un droit civil, né de l’occupation et sanctionné par la loi ; tel autre soutient qu’elle est un droit naturel, ayant sa source dans le travail : et ces doctrines, tout opposées qu’elles semblent, sont encouragées, applaudies. Je prétends que ni le travail, ni l’occupation, ni la loi ne peuvent créer la propriété ; qu’elle est un effet sans cause." Pierre-Joseph Proudhon

"Sur l’enseigne de ces magasins somptueux que son indigence admire, écrit le théoricien , le travailleur lit en gros caractères : C’EST TON OUVRAGE, ET TU N’EN AURAS PAS." S'estimant dépossédés du fruit de leur travail, des ouvriers seraient amenés à vouloir récupérer la richesse qu'ils ont produite.

À réécouter : Proudhon, "La propriété, c’est le vol" Les Chemins de la philosophie Écouter plus tard écouter 58 min

Voler et se sentir volé

L'essor du capitalisme a fait du vol un délit inacceptable, décrit Michel Foucault dans Surveiller et punir (Gallimard, 1975) . On voit se développer une "délinquance anti-propriété", des "tire-laine et vide-goussets" à ceux qui refusent de payer les impôts. Dans un système économique qui repose sur la propriété privée, où tous les capitaux n’appartiennent pas à ceux qui les mettent en valeur par leur travail, le vol devient l'ultime acte de désobéissance souligne le philosophe.

Mais si voler, c'est reprendre son dû, est-ce vraiment du vol ? Au XIXe siècle, des voleurs vont agir, inspirés par cette redéfinition anarchiste du vol comme un acte de "reprise individuelle". Lors de son procès pour le cambriolage d'un hôtel particulier, Clément Duval , membre du groupe anarchiste "la panthère des Batignolles" reconnaît son acte, mais récuse sa qualification pénale : "Ce n'est pas un vol que j'ai commis, mais une juste restitution faite au nom de l'humanité".

"Non je ne suis pas un voleur, mais un volé, un justicier qui dit que tout est à tous, et c'est cette logique serrée de l'idée anarchiste qui vous fait trembler sur vos tibias. Non je ne suis pas un voleur, mais un révolutionnaire sincère, ayant le courage de ses convictions et dévoué à sa cause." Clément Duval, lors de son procès

L'affaire marquera les esprits parmi les milieux politiques de gauche, relate l'historien Arnaud-Dominique Houte dans son ouvrage Propriété défendue. La société française à l’épreuve du vol. XIXe-XXe siècles (Gallimard 2001). Les socialistes désapprouvent la répression subie par Duval, mais condamnent ses méfaits. Dans Le Cri du peuple, la journaliste libertaire Séverine salue l'action, mais hésite. La justification du vol heurte la morale populaire, mais peut-être aussi la vertu révolutionnaire :

"Je désapprouve la théorie du vol ou, pour mieux dire, je ne la comprends pas. Elle m'inquiète, me semblant de nature à éloigner de nous les hésitants, à intimider les simples, à effarer les peureux. Mais, dans mon trouble, je sens qu'il y a là le plus douloureux problème social qui ait jamais remué le monde… et ma pensée reste indécise, mon jugement demeure incertain."

Les journaux anarchistes, en revanche, expriment leur solidarité avec Duval. Mais il leur reste bien difficile de lutter contre le sentiment de propriété, qui rend l'idée du vol inacceptable. "Estimez-vous heureux, messieurs, que ce préjugé ait pris racine dans le peuple, car c'est là votre meilleur gendarme", dira l'anarchiste cambrioleur Alexandre Jacob qui, un demi-siècle après Proudhon, prend acte de l'attachement populaire aux principes de propriété, bien que celle-ci soit inégalement partagée.

À réécouter : Alexandre Marius Jacob, anarchiste cambrioleur LSD, La série documentaire Écouter plus tard écouter 54 min

Cette morale populaire, note Arnaud-Dominique Houte , qui nous défend du vol à l'étalage, mais pas de nous sentir parfois nous-mêmes "volés" par le prix des biens (et, partant, à ériger certains voleurs en héros), Jules Romains la résume parfaitement dans un passage des Hommes de bonne volonté (1935) :

"Dans une société idéale, un travailleur devrait pouvoir prendre une poignée de noix, comme ça, quand il a envie, sans que ça fasse d'histoire. Mais à l'heure qu'il est la marchande le traiterait de voleur, et lui-même se considérerait comme un voleur. Ou encore cette bijouterie qui est sur l'autre trottoir. On ne fera pas admettre à Edmond, en théorie, que toutes ces brochettes de bagues et de bracelets, (...) qui s'étalent devant les pauvres diables, ce soit sacré (d'abord le marchand est probablement est un filou ; quant aux clients, sauf exception, ce sont des gens qui gagnent gros sur le dos du peuple ou des fainéants de rentiers). N'empêche qu'Edmond ne se voit pas défonçant la devanture".