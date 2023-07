Led Zeppelin, Witold Gombrowicz, Twitter et anatomie du clitoris : la Session de rattrapage

📧 Pour s'abonner à la newsletter, et la recevoir chaque semaine gratuitement par email.

Bonjour à toutes et à tous,

En cette quatrième semaine de juillet, nous voici à un mois pile du début de la grille de rentrée. Eh non, l'été n'est pas éternel ! Pour adoucir votre cœur sûrement piqué par cette nouvelle, un panorama éclectique de la semaine passée : de la littérature avec Joseph Kessel, le romancier aventurier à l'honneur des Grandes Traversées. Mais aussi Monique Wittig à laquelle est dédié le "Avoir raison avec..." de cette semaine, qui affirmait, non sans goût pour la polémique, que les lesbiennes n'étaient pas des femmes. Ainsi que Witold Gombrowicz, romancier polonais de la "gueule" et du "cucul", et de la musique avec un feuilleton sur le groupe de rock emblématique Led Zeppelin, à l'image de la jeunesse des années 1970. De l'information, enfin, avec Twitter changé en inconnue, des feux de forêts dévastateurs et un film chrétien controversé. En avant toute et bonnes écoutes ! 🎧 Joséphine Betzer

Les séries d'été

Joseph Kessel, dans un restaurant à Nice, en compagnie d'un lionceau, le 07 juillet 1969 © AFP - AFP

🦁 Pas si captif. On ne vous les présente plus, "les Grandes Traversées" font de Joseph Kessel leur blason cette semaine. Romancier, aventurier, reporter, "Jef" célèbre de tous ses divers talents les lieux qu'il découvre lors de ses voyages et incarne sa soif de liberté jusque dans son engagement pour la résistance lors de la Seconde Guerre mondiale. (Grande Traversée : Joseph Kessel, sans frontières, 5 x 58 min)

👩‍❤️‍👩 Monique les conventions. Romancière et docteure en lettres, féministe et lesbienne, Monique Wittig est une figure incontournable du XXe siècle, à laquelle on doit notamment la remise en cause des normes de genre et du "contrat hétérosexuel". Sa vie et son œuvre sont redécouvertes à l'aune d'une question : comment l'engagement s'incarne-t-il dans la production littéraire ? (Avoir raison avec... Monique Wittig, 5 x 29 min)

☄️ Clistory. On le voit partout depuis quelques années : le clitoris, devenu un emblème de la conquête du plaisir, mérite bien son histoire, de la préhistoire à aujourd'hui, de l'archéologie à la médecine. Entre découverte, contrôle, oubli et libération, partez à la rencontre de cet intrigant petit organe. (LSD : Au-delà du clitoris, 4 x 55 min)

Pendant que vous n'écoutiez pas

24 Juillet 2023, Berlin : le logo de twitter passe de l'oiseau bleu à X © Getty - Monika Skolimowska/dpa

✖️ Peur sur Twitter. Après avoir rendu payante l'acquisition d'un compte certifié, et limité, pour le plus grand malheur de certains, le nombre de tweets visibles en une journée, Elon Musk a poursuivi sa révolution en remplaçant le célèbre oiseau bleu de la plateforme par un "X". Symbole de l'inconnue mathématique, la lettre a secoué la Twittosphère, mais comment comprendre ce changement ? (Le Temps du débat d'été, 43 min)

🔥 Une mer en feu. La Méditerranée brûle en cet été 2023 : rencontre en Algérie avec une habitante dont le quotidien est devenu invivable, maison détruite, parcelles ravagées... Alors, comment les autorités algériennes font-elles face à ces incendies dévastateurs ? (La Revue de presse internationale, 5 min)

✝️ Cinéma et complotisme. Sound of Freedom, un film chrétien traitant du trafic d'enfants, a connu un succès inattendu aux Etats-Unis, au-delà de toutes les espérances. La raison ? Une promotion active de la part de QAnon, un mouvement complotiste américain, notamment célèbre pour son soutien à Donald Trump. (La Question du jour, 9 min)

💚 Good algues only. À l'île de Ré, on aime les algues ! Rencontre avec des algoculteurs locaux, qui utilisent cet or vert comme matière première d'une production cosmétique, alimentaire et médicinale. (Le Reportage de la rédaction, 4 min)

"Chiens noirs des seventies : Led Zeppelin"

Led Zeppelin - Wikimedia Common

🎸 "Black Dog", "Baby I'm gonna leave you", "Immigrant song", "Stairway to heaven", ... Led Zeppelin est à l'origine de titres emblématiques qui ont marqué la jeunesse des années 1970. Mystique, animé d'une énergie sans pareille sur scène, le groupe a aussi une histoire tragique, marquée par la mort soudaine, en plein concert, du batteur John Bonham. Voyagez dans le temps aux côtés de François Bon pour revivre la folle histoire et les prémices d'une rencontre musicale, dans le Londres de 1968.

➡️ Le Feuilleton : "Chiens noirs des seventies : Led Zeppelin" par François Bon, 15 x 20 min

La citation

L'écrivain Witold Gombrowicz (1904-1969) © Getty - Photo by Garthe/ullstein bild via Getty Images

🖋️ Witold Gombrowicz, écrivain polonais méconnu en France, est mis à l'honneur dans le dernier épisode de "Voix d'Europe centrale". Parti en Argentine pour un simple voyage, il y restera finalement à l'annonce de la Seconde Guerre mondiale. Il a pensé sa condition de Polonais comme étant celle d'un entre-deux, à la croisée des mondes entre l'Est et l'Ouest. Un peu comme Joseph Kessel, par-delà les frontières, Witold Gombrowicz témoignait d'une pensée et d'une œuvre hors des cases, universelle, qu'Ulysse Manhes nous propose de redécouvrir :

"Je n’idolâtrais pas la poésie, je n’étais pas excessivement progressiste ni moderne, je n’étais pas un intellectuel typique, je n’étais ni catholique, ni communiste, ni homme de droite, je ne vénérais ni la science, ni l’art, ni Marx – qu’étais-je donc ? Le plus souvent, j’étais simplement la négation de tout ce qu’affirmait mon interlocuteur." Witold Gombrowicz, Contes et Romans.

➡️ Witold Gombrowicz, l'auteur de la "gueule" et du "cucul" (Voix d'Europe centrale, 30 min)

C’est déjà la fin de cette session. Pour finir sur une note musicale, dans un genre tout autre que celui de Led Zeppelin, saviez-vous que Jean-Jacques Rousseau était aussi copiste de musique ? Une petite anecdote, parfaite pour amuser vos convives en soirée, à retrouver dans l'émission " Le "vrai" métier des philosophes ". Sur ce, nous vous souhaitons une très bonne fin de mois de juillet et à la semaine prochaine !