Lee Miller, écologie, jeunesse éternelle et Dominique Méda : la Session de rattrapage d'été

📧 Pour s'abonner à la newsletter, et la recevoir chaque semaine gratuitement par email.

Bonjour à toutes et à tous,

Publicité

Au menu de cette Session de rattrapage estivale : retrouvez nos grands rendez-vous de l'été avec, cette semaine, une Grande Traversée consacrée à la photographe et artiste Lee Miller , une Série musicale d'été en compagnie de Christine & the Queens , et des films qui ont changé le cinéma… et le monde ? En ce trop chaud mois de juillet qui s'achève, et alors que l'humanité a consommé l'ensemble des ressources que la Terre peut régénérer en un an , on s'interroge sur la manière dont on peut profiter des festivals estivaux sans (trop) polluer, et faire revivre durablement les forêts emportées par les flammes. Bonnes écoutes. 🎧 Pauline Petit

Les séries d'été

Grande Traversée Lee Miller, une combattante © Radio France

📷 Lee Miller, l'objectif au combat. Photographe, modèle et reporter de guerre, Lee Miller fut sur tous les fronts. Artiste surréaliste aux côtés de Man Ray ou Paul Eluard, témoin de la découverte des camps de concentration de Buchenwald et Dachau, voici un portrait en clair-obscur d'une artiste combattante qu'on a longtemps voulu cantonner au rang de muse. (Grande Traversée : Lee Miller, une combattante, 5 x 58 min)

🎬 Changement de plan. On les retrouve souvent dans ces classements impossibles des meilleurs films : Citizen Kane, Les Quatre Cents Coups, Shoah ou Matrix… Des œuvres qui racontent l'histoire du cinéma - de la naissance du néo-réalisme à celle des blockbusters hollywoodiens en passant par la Nouvelle Vague -, mais aussi leur époque. (Comment les films changent le monde, 10 x 58 min)

👩🏻‍🎤 Christine superstar. À l’état civil, elle s’appelle Héloïse Letissier. À la scène, elle a d'abord officié sous le nom de Christine and the Queens, avant de devenir Chris, puis Redcar. Itinéraire d'une french reine de la pop, toujours caméléon. (La Série musicale d'été, 5 x 30 min)

Pendant que vous n'écoutiez pas…

La 32 édition des Eurockéennes de Belfort à Sermamagny, le 2 juillet 2022. © AFP - Jean-Christophe Verhaegen

🎉 Dans les poubelles des festoch'. Ces dernières années, les festivals de musique affichent leur engagement pour l’environnement. Mais les déchets qu'ils entraînent représentent encore 1 kg par jour par festivalier. Comment y remédier ? (Le Reportage de la Rédaction, 4 min)

⛪ Pèlerinage pénitentiel. En visite au Canada, le souverain pontife a présenté des excuses officielles aux communautés autochtones dont les enfants ont subi des violences dans des pensionnats administrés par l'Église. (La Revue de presse internationale, 7 min)

🏋🏾 J.O : course d'obstacles. Pour sa candidature aux Jeux olympiques, Paris avait tout misé sur la sobriété, en termes d’écologie et de budget. À deux ans de l'ouverture de l'événement sportif, deux rapports alertent sur son coût économique et environnemental. (L'Invité(e) des Matins d'été, 29 min)

🏖️ En perm' à Nantes. C'est déjà la onzième édition du "Voyage à Nantes" ! À cette occasion, on vous propose une petite déambulation culturelle dans la ville du Château des ducs de Bretagne, en compagnie des artistes Hélène Delprat et Pascal Convert qui ont investi ses rues avec leurs sculptures. (La Grande Table d'été, 43 min)

🌲 Renaître de ses cendres. Juillet touche à sa fin. Ce mois-ci, plus de 21 000 hectares de forêts ont brûlé en Gironde. Comment régénérer la forêt et lui assurer un avenir durable ? (La Question du jour, 7 min)

À tout âge de la vie…

La tortue géante des Seychelles peut vivre jusqu’à 250 ans. © Getty - Wolfgang Kaehler

🎂 Vous fêtez votre anniversaire au beau milieu de l'été ? Et, alors que tous vos amis sont en vacances aux quatre coins de la France, vous n'avez pour compagnie qu'une carte postale avec cette citation d'Alphonse Allais : "Impossible de vous dire mon âge : il change tout le temps" ? Rassurez-vous, il vous restera toujours plus d'anniversaires à célébrer que ces flamboyants papillons dont la vie ne dure que quelques jours … mais certainement moins qu' un séquoia géant qui peut facilement souffler ses 3 500 bougies ! De l'infinie jeunesse à l'infinie vieillesse, Nicolas Martin perce le mystère de l'âge des êtres vivants.

👶 Jeune (Infiniment, 44 min)... ou 👴 Vieux (Infiniment, 44 min)

L'histoire d'un rêve ailé

Les premiers croquis, esquisses et plans concrets d’appareils en capacité de voler parviennent grâce à Léonard de Vinci. © Getty - Ian Schofield

Entre les problèmes de maintenance, les mouvements sociaux d'ampleur inédite et l'insoutenable pollution qu'il engendre , le secteur de l'aviation ne fait peut-être " plus rêver ". Pourtant, c'est bien le rêve qui fut le premier carburant de ces incroyables engins volants. Retour sur l'invention de l'aviation, pratique âgée d’à peine plus d’un siècle qui doit déjà se réinventer.

✈️ Avion : ça plane pour moi ! (Eurêka ! 58 min)

La citation : Dominique Méda

"Je travaille pour changer la société", Dominique Méda © AFP - STEPHANE DE SAKUTIN

C'est peut-être un paradoxe, reconnaît la sociologue et philosophe Dominique Méda dans cette Masterclasse. Depuis ses premières études consacrées à la réduction du temps de travail, la sociologue et philosophe n'a cessé d'étudier, d'écrire, d'intervenir... bref, de travailler :

"Je suis un bourreau de travail. Mais je me dis que c'est pour la bonne cause ! C'est-à-dire que je travaille beaucoup pour, peut-être, changer le travail, mais surtout pour changer la société. Dans l'un de mes premiers livres, je plaidais pour la réduction du temps de travail, la réduction de la place du travail dans la vie et l'extension de la place réservée à la politique, à la délibération. J'étais très idéaliste - je le suis toujours - et donc j'ai commencé par faire de la philosophie. J'étais très intéressée par la Grèce antique, par Rousseau, la délibération politique, la manière dont, tous ensemble, on pouvait réfléchir. Il y avait cette idée que, ce qui comptait dans une société, c'était la manière dont on faisait société ensemble et avait un pouvoir pour changer cette société."

📚 Dominique Méda : "Je travaille pour changer la société" (Les Masterclasses, 58 min)

Cette session se termine ici. Avant de se retrouver la semaine prochaine, on vous propose un retour détaillé sur une série pailletée dont la nouvelle saison a cette année passionné nombre d'adolescents (et d'adultes !) : Euphoria . Une œuvre qui joue avec les codes du "teen-drama" entre drogue, sexe et poésie.

Très bon week-end et à la semaine prochaine ! 👋