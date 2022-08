Lee Miller : reprendre son image en main par la photographie

“Je crois qu'un des secrets de cette femme, c'est que c'est un mannequin qui avait été calciné, brûlé, surexposé à la lumière, aux flashs, et qui, un jour, a voulu s'évader de cette enveloppe en devenant une photographe” : des couvertures de "Vogue" aux camps de la mort de la Seconde Guerre mondiale, la trajectoire de la photographe pourrait se résumer à une quête de contrôle de son apparence, selon l’écrivain Marc Lambron, biographe de Lee Miller.

C’est d’abord devant l’objectif qu’elle connaît la gloire. L’Américaine est mannequin et fait plusieurs fois la couverture du magazine "Vogue" pendant les Années folles, avant de débarquer à Paris en 1929. C’est le coup de foudre pour cette ville. Elle côtoie la fine fleur surréaliste, joue une statue dans un film de Jean Cocteau, sert de modèle à Pablo Picasso. On retrouvera d’ailleurs des œuvres du peintre dans la demeure de la fin de sa vie, en Angleterre.

L’apprentissage avec Man Ray

Elle passe ensuite derrière l’objectif et apprend la photo auprès de Man Ray, photographe surréaliste qui devient son amant. Ensemble, ils inventent la solarisation, procédé de développement des pellicules qui consiste à accentuer les contours par de brèves expositions à la lumière.

Forte de sa renommée, elle ouvre son studio en rentrant à New York en 1932, et se consacre à la mode. Les affaires roulent, elle en vit. “Comme elle est très proche du magazine Vogue, elle a déjà un réseau, qu’elle fait fonctionner”, explique l’historienne de la photographie Gaëlle Morel.

Correspondante de guerre

Puis arrive la guerre. “Beaucoup d’hommes sont mobilisés, rappelle l’historienne, aussi commissaire d’une expo consacrée à l’artiste aux Rencontres d’Arles. À ce moment-là, il y a une petite brèche qui s’ouvre pour des femmes qui poussent un peu la porte et désirent sortir de leur rôle un peu toujours de muse ou d’assistante ou de seconde main.”

Elle décroche une place embarquée avec l’armée américaine et documente la guerre. Elle remonte l'Europe vers l’Est, jusqu’au front. Lee Miller bénéficie d’un accès privilégié à du papier photo, rationné, pour envoyer ses clichés au plus vite aux magazines londoniens ou new-yorkais.

Un portrait dans la baignoire d’Hitler

Ses photos sont crues, montrent l’horreur des camps, ceux de Dachau et de Buchenwald. Elle se photographie dans la baignoire de la résidence d’Hitler, le lendemain de son suicide. Voir cette femme de bonne famille, si glamour, confrontée à la guerre, étonne. Ce n’est pas la première fois qu’elle vit une expérience traumatique, puisqu’elle a subi un viol à 7 ans. La photographe a aussi un regard sur l’arrière du front, la mode des Parisiennes.

La cuisine comme thérapie

Après la guerre, Lee Miller se marie avec Roland Penrose, un autre artiste surréaliste rencontré avant la guerre. Mais elle est peu à l’aise dans sa nouvelle vie rangée dans une maison du Sussex. Elle traverse une dépression et sombre dans l’alcoolisme.

Elle trouve sa thérapie derrière les fourneaux et devient une cheffe cuisinière hors pair : une énième corde à son arc, qui montre une fois de plus sa faculté à oser s’aventurer d’un milieu à l’autre. Son travail et sa postérité auraient pu être oubliés ; c’était sans compter sur le travail d’archivage de son fils, Antony Penrose, qui a exhumé l’héritage de cette femme déterminée.