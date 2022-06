Législatives 2022 : Emmanuel Macron perd sa majorité face à la Nupes et percée historique du RN

Vote sanction, cinglant, pour Emmanuel Macron ce 19 juin, à peine quelques semaines après sa réélection. La majorité présidentielle perd très largement sa majorité et au moins 120 sièges, avec un gouvernement à recomposer en raison de plusieurs défaites comme celle d'Amélie de Montchalin. L'alliance de gauche de la Nupes et le Rassemblement national surgissent en groupes d'opposition majeurs à l'Assemblée. Avec une abstention estimée à 54%. Il n'y aura pas de cohabitation en tant que telle mais une situation extrêmement compliquée à gérer à l'Assemblée.

Emmanuel Macron fragilisé, un "quinquennat mort-né"

Contrairement à ce que les législatives ont permis depuis l'inversion du calendrier avec l'élection présidentielle, elles n'ont pas conforté la majorité ce dimanche. Pas de vote de confirmation de la présidentielle cette fois, au contraire. Elles signent un désaveu très marqué pour la majorité présidentielle et Emmanuel Macron. D'après l'estimation nationale en sièges à 20h d'Ipsos & Sopra Steria pour France Télévisions, Radio France, France24/RFI/MCD et LCP Assemblée nationale, la coalition Ensemble obtiendrait 224 sièges, dont 154 pour Renaissance et ses alliés, 44 pour le Modem et 26 pour Horizons, d'Edouard Philippe.

Nous sommes très loin des 289 sièges nécessaire à la majorité absolue. "C'est un vote sanction inédit qui conduit à se demander comment ce quinquennat va pouvoir s'engager ?" analyse Gérard Courtois sur notre antenne . "La seule solution pour Emmanuel Macron est un accord politique avec les Républicains pour bénéficier de leur très bon score.", ajoute l'éditorialiste politique, qui parle d'"un quinquennat mort-né". Mais le président des LR Christian Jacob a déclaré ce soir "Nous sommes dans l'opposition, nous resterons dans l'opposition".

Un gouvernement à recomposer

Quinze ministres étaient présents au second tour de ces élections législatives. Parmi eux, trois avaient terminé en deuxième position au premier tour. Et l'exécutif avait rappelé avant le scrutin la règle pour les ministres défaits. Cette règle édictée en 2017 par Emmanuel Macron, et héritée de Nicolas Sarkozy, établit que tout ministre battu dans une élection doit démissionner de ses fonctions.

La Première ministre Élisabeth Borne a été élue de justesse dans le Calvados avec 52,3% des suffrages exprimés, selon l'institut de sondages Ifop. Un score extrêmement faible dans une circonscription qui lui était sur le papier largement favorable.

Mais Amélie de Montchalin, la ministre de la Transition écologique et proche d'Emmanuel Macron, est battue par Jérôme Guedj, candidat de la Nupes, dans l'Essonne, d'après TF1. Autre membre du gouvernement qui devra le quitter : Brigitte Bourguignon, ministre de la Santé et sortante dans la sixième circonscription du Pas-de-Calais, est battue par sa rivale RN Christine Engrand. Idem pour la députée sortante de Guadeloupe et secrétaire d'Etat chargée de la mer Justine Bénin . Elle a été battue par Christian Baptiste, maire de Sainte-Anne et candidat de la Nupes, élu avec 58,65 % des suffrages.

Plusieurs barons de la macronie ont aussi été battus. Richard Ferrand, l'ancien président de l'Assemblée. Christophe Castaner, président sortant du groupe LREM à l'Assemblée et ancien ministre de l'Intérieur, s'incline lui aussi à l’issue d’un match très serré avec Léo Walter, le candidat de la Nupes dans la 2e circonscription des Alpes-de-Haute-Provence.

Gérald Darmanin et Damien Abad sont en revanche réélus. Le ministre de l'Intérieur dans son bastion du Nord avec plus de 57% des voix face à la candidate de la Nupes et le ministre des Solidarités dans l'Ain avec 57,86% des voix.

Un groupe puissant pour le Rassemblement national

C'est une première depuis 1986 et une surprise majeure de ce dimanche. On prévoyait 20, 30 ou 40 sièges pour le RN. D'après Ipsos, il en obtiendrait 90 ! Le RN étant arrivé en tête dans 110 circonscriptions au premier tour. "Pour la première fois, des candidats Rassemblement national s'imposent en grande partie au scrutin majoritaire à deux tours", souligne Stéphane Robert, le chef du service politique de France Culture.

La mobilisation de l'électorat du RN confirme l'enracinement local du parti d'extrême droite dans le paysage politique. Le RN avait obtenu 19% des voix au premier tour de ces législatives et Marine Le Pen 13,3 millions de voix au second tour de la présidentielle. Marine Le Pen largement réélue dans la 11e circonscription du Pas-de-Calais face à la candidate de la Nupes Marine Tondelier avec avec 63,20% des suffrages.