Léon Monet, le frère oublié du peintre impressionniste

Nés à Paris, les frères Monet grandissent sur la côte normande, au Havre, à partir de 1845. Dès leur jeunesse, “Léon prend conscience du génie créatif de son frère Claude, notamment à travers sa façon de croquer les notables du Havre dans ses nombreuses caricatures ”, précise Géraldine Lefebvre, historienne de l’art.

Une passion commune : la couleur

Alors que Claude Monet se passionne pour le dessin et la peinture, “Léon s’intéresse à la chimie des couleurs, jusqu'à devenir chimiste”, poursuit la spécialiste. Il s’installe à Rouen à la fin des années 1860 et devient représentant de commerce d’une entreprise spécialisée dans la création de couleurs synthétiques à base d’aniline, un composé organique qui remplace progressivement les teintures et couleurs naturelles. Il fait fortune dans ce domaine et cofonde la Société industrielle de Rouen en 1872.

Publicité

À réécouter : Une vie en peinture La Compagnie des oeuvres Écouter plus tard Lecture écouter 58 min

Les deux frères se voient régulièrement, Claude visite l’entreprise de son frère, s’intéresse à son travail et participe même à des dîners où les amis chimistes de Léon sont présents. De cette passion partagée pour la couleur, Géraldine Lefebvre suppose qu'elle a nourri "des conversations extrêmement intéressantes et atteste de l'influence de Léon sur son frère Claude”.

C’est d’ailleurs dans la maison de son frère près de Rouen que le peintre trouve l’inspiration et réalise certaines de ses œuvres. “Pendant ces moments de création artistique, Léon Monet est aux côtés de son frère, il facilite son installation sur les sites qu’il décide de peindre”, explique la spécialiste.

Léon Monet, mécène de Claude

Encourageant et admiratif, Léon est aussi le meilleur mécène de Claude, ainsi que d’autres peintres impressionnistes, comme Pissarro ou Renoir , dont les toiles, à l'époque, ne suscitent pas l'enthousiasme des critiques d'art, bien au contraire. Soutien de la première heure, Léon Monet “va s’intéresser aux premiers albums de dessins de son frère qu’il va acquérir en 1893, au Havre, dans une vente, précise Géraldine Lefebvre. Il va soutenir Claude et ses amis, non seulement en leur achetant des œuvres mais également en les exposant dans les expositions municipales du musée des Beaux-arts de Rouen.”

À la première grande vente impressionniste qui se tient en 1875 à l’hôtel Drouot à Paris, Léon Monet est le deuxième plus gros enchérisseur après Paul Durand-Ruel, un des plus grands marchands d’art français de l’époque. Il incite ensuite d’autres industriels rouennais à constituer des collections d'œuvres impressionnistes.

À réécouter : Les Nymphéas, de Claude Monet Les Regardeurs Écouter plus tard Lecture écouter 59 min

Mais les deux frères partagent également une autre passion : les estampes japonaises . Claude collectionne celles de la première moitié du XIXe siècle, quand Léon, lui, s’intéresse au papier crêpé japonais. Ces œuvres d’arts, “étaient estampées avec des couleurs très fortes, très brillantes qui sont justement des couleurs synthétiques à l’aniline, les couleurs que Léon Monet commercialisait”, rappelle Géraldine Lefebvre.

Le portrait de la discorde

Très proches, Léon et Claude se rendent régulièrement visite. En 1874, Claude peint son frère dans le jardin de sa maison, un portrait sur lequel Claude Monet a souhaité retravailler ensuite dans son atelier, précise la spécialiste. “Mais Renoir et Alfred Sisley vont s’opposer à son geste, craignant que Claude Monet enlève tout le réalisme, la vivacité de ce portrait vivant” rappelle Géraldine Lefebvre, historienne de l’art.

Dans ce portrait, Léon apparaît comme un bourgeois de province : avec une redingote noire, une chaîne de montre à gousset, une épingle et un mouchoir à la poche. Claude offre le portrait à son frère, qui ne le trouve pas à son goût. À tel point que celui-ci cache le tableau et ne le présente pas dans ses collections. Léon y voit une sorte de caricature de ce qu’il représente : un bourgeois de province qui a réussi.

Dans sa correspondance, le peintre décrit son frère comme “quelqu’un d’extrêmement enjoué, jovial mais également comme un homme qui pouvait être à la fois maniaque et dur” précise Géraldine Lefebvre.

Claude et Léon se fâchent à la fin de leur vie. L’année 1909 marque une rupture dans leurs relations, lorsque Jean, le fils de Claude, employé par Léon, quitte l’entreprise de son oncle avec qui les relations étaient difficiles. Léon meurt en 1917, les deux frères ne se sont jamais revus, au grand regret de Claude.