Les 80 ans du "Petit Prince", 2023, peste et hausse du prix de l'eau : la Session de rattrapage

Au programme de cette première Session de l'année : des heures de lecture en perspective, les 80 ans du Petit Prince et les souvenirs d'enfance de Riad Sattouf et de Marie-Hélène Lafon. On se souvient aussi des attentats qui ont frappé Paris en janvier 2015 et du lancement, il y a un an exactement, du télescope James Webb parti à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Enfin, on revient pêle-mêle sur l'histoire de la reine des épidémies, sur l'augmentation du prix de l'eau et sur ces artistes qui s'engagent pour la planète. Bonne année et bonnes écoutes 🎧 Lola Desmole

Le Zoom de la semaine : parlons littérature

Dessin d'Antoine de Saint-Exupéry © Getty - Fine Art Images/Heritage Images

Nous sommes nombreux à l'avoir inscrit sur la liste de nos bonnes résolutions pour 2023 : lire davantage. Alors, cette semaine, France Culture parle littérature et s'est posée plusieurs questions. Pourquoi lire Paul Valéry aujourd'hui ? La saga Malaussène est-elle vraiment finie ? Et Le Petit Prince, 80 ans après sa parution, pourquoi tant de succès ? Les romanciers ont-ils tous les mêmes tics d'écriture ?

🦄 Au commencement était la poésie. Entretien avec William Marx, Philippe Torreton et Karine Tuil (L'Invité(e) des Matins, 39 min)

📚 Daniel Pennac, Malaussène et autres tribus (Bienvenue au (Book) Club, 37 min)

👑 “Le Petit Prince” a 80 ans : pourquoi autant d’éloges ? (Sans oser le demander, 58 min)

✊🏼 Les livres entrent en résistance . Entretien avec Lydie Salvayre et Justine Augier (Bienvenue au (Book) Club, 37 min)

🖍️ Riad Sattouf, la langue dessinée (À voix nue, 5 x 28 min)

✒ Marie-Hélène Lafon : "Je suis une brute opaque et c’est comme ça que j’écris" (Par les temps qui courent, 46 min)

🖊️ Tics d'écriture. La littérature et ses clichés (Affaires en cours, 6 min)

C'est dans l'actu

En 2021, Montpellier projetait la Une de Charlie Hebdo ayant coûté la vie au professeur Samuel Paty. © AFP - Pascal Guyot

📰 Huit ans après... C'était le 7 janvier 2015. Une série d'attaques terroristes faisait 17 victimes parmi lesquelles 12 membres de la rédaction de Charlie Hebdo. Alors que s'est clos en décembre le procès en appel de ces attentats, il n'est pas question d'oublier cette journée ni de laisser l'obscurantisme gagner. Entretien avec l'avocat Richard Malka. ( L'Invité(e) des Matins , 42 min)

🥤 Il neige. Si tous les ports européens sont confrontés au trafic de drogue, Anvers est plus touché que les autres, avec une quantité de cocaïne interceptée en son sein multipliée par 15 en dix ans, et des cargaisons dissimulées jusque dans des conteneurs de fruits. Mais pourquoi les narcotrafiquants visent-ils le port belge ? ( Cultures Monde , 58 min)

🔭 Des étoiles dans les yeux ! C'était il y a un peu plus d'un an, le 25 décembre 2021 : le lancement de James Webb. Ce télescope tout-puissant a produit des images à couper le souffle, mais plus encore, le JWST est une avancée énorme dans l'exploration spatiale. Douze mois après son départ, quel est le bilan ? ( La Science, CQFD , 58 min)

🦳 Réforme. Le climat social de ce début d’année est tendu, notamment en raison de la refonte annoncée du système de retraites. Une réforme impopulaire, dont le président Macron a pourtant confirmé l'entrée en vigueur à la fin de l'été lors de ses vœux aux Français. ( Le Billet politique , 3 min)

2023 : place aux vœux et aux résolutions...

Et vous quelles seront vos bonnes résolutions pour cette nouvelle année ? © Getty - Tanja Ivanova - Créatif Getty

"Bonne année !" "Meilleurs vœux !" "Plein de bonnes choses !" Tous les ans, en famille, entre amis ou entre collègues, on s'adresse des vœux pour la nouvelle année. D’où vient ce rituel ou... cette obligation sociale ? À cette période de l'année, placée sous le signe des commencements, on se doit effectivement de souhaiter à ceux qui nous entourent d'être heureux. On le fait également à soi-même sous forme de bonnes résolutions, qui sont d'ailleurs souvent plus des souhaits que de réels appels à l'action.

✨ Pourquoi donc s’adresse-t-on des vœux ? (3 min)

🎆 Que disent de nous nos bonnes résolutions de début d'année ? (58 min)

Mécaniques des épidémies : la peste

Mécaniques des épidémies : la peste © Radio France

La peste fut l'une des épidémies les plus mortelles de l'histoire. Pour cette septième saison de la collection "Mécaniques des épidémies", Renaud Piarroux, médecin, chef de service à l'hôpital de la Pitié Salpêtrière à Paris, mène une enquête épidémiologique pour tout savoir de cette maladie. D’où vient-elle ? Pourquoi tue-t-elle si implacablement ? Quels sont les rôles du rat et de la puce dans sa transmission ? Comment, malgré ses récentes recrudescences, les populations ont-elles appris à s’en préserver ?

😷 Mécanique des épidémies : la peste (4 x 15 min)

Il est temps

Vous avez 9️⃣ minutes

💧 Tombons à l'eau. Lié notamment à la hausse des prix de l'énergie, le coût de l'eau flambe en ce début d'année. Les augmentations annoncées par les collectivités locales vont de 6 à 12 % ce qui représente une hausse de 40 à 60 euros par an. (La Question du jour)

Vous avez 2️⃣8️⃣ minutes

🌳 À la recherche du bonheur perché. Dans un petit village perché près de Montpellier se trouve un restaurant où l'art de bien manger est le seul qui compte. Cette petite auberge aux plats d'une inventivité folle sonne comme un havre de paix. (Les Bonnes Choses)

Vous avez 5️⃣8️⃣ minutes

🎨 Artistes lanceurs d'alerte. Lorsqu’on parle d'environnement, il y a plusieurs formes de sensibilisation. L'art peut-il en faire partie ? Qui sont ces artistes qui s'engagent pour la planète, et décident d'alerter grâce à leurs œuvres ? (De cause à effets, le magazine de l'environnement)

Vous avez 8️⃣ x 3️⃣0️⃣ minutes

⚔️ À la guerre… En huit épisodes, cette série nous replonge dans l'histoire de la guerre froide (1945-1989) qui a changé notre vision des conflits ainsi que nos comportements face à eux. (LSD, la série documentaire)

La première Session de cette nouvelle année est déjà terminée. Tout comme 2022, elle est passée trop vite. Mais pas d'inquiétude, il en reste encore 51 ! Eh oui, 51 semaines de savoirs, d'art et de culture et même de sujets insolites, comme celui-ci : la procréation artificielle . Serions-nous sur le chemin de l'ectogenèse ? Quelle bonne question pour démarrer l'année... On vous dit à la semaine prochaine pour encore plus de découvertes. Bon week-end ! 🧐