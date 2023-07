De Braveheart à Jeanne d'Arc : que racontent les anachronismes de costumes au cinéma ?

Bien sûr, le cinéma de fiction est avant tout affaire de divertissement, pas de rigueur documentaire. Comme le souligne Julien Magalhães , auteur et spécialiste de l'histoire des modes et du costume, "l**es anachronismes dans le costume au cinéma ne sont pas graves en elles-mêmes. Le spectateur sait qu'il n'est pas venu voir un documentaire". Néanmoins, il n'est pas inutile de s'attarder sur ces détails que représentent les anachronismes de costumes dans les films à succès, sur les causes de leurs inexactitudes parfois et sur ce que ces libertés prises avec la réalité historique signifient.

"300" de Zack Snyder, des soldats ou des super-héros ?

Un premier exemple d'anachronisme avec le film "300" réalisé par Zack Snyder, adapté du comics de Frank Miller. Le film met en scène Léonidas, le roi de Sparte, pendant la bataille des Thermopyles en 480 avant J.C. Ce dernier - ainsi que ses soldats - porte une tenue de combat qui met en avant sa puissance guerrière : "Son costume minimaliste est là pour montrer un corps très musclé, fidèle aux codes de la virilité d'aujourd'hui" explique Julien Magalhães.

Pourtant, les Spartiates étaient bel et bien habillés. Ils ne portaient pas de sous-vêtements mais un chiton. Et par-dessus ce chiton, ils pouvaient se couvrir d’une pièce d'étoffe rouge, la chlamyde, qui est représentée dans 300 mais que Julien Magalhães qualifie de "surdéveloppée", plus proche en effet de la cape d'un super héros : "Chez Snyder, Léonidas c'est quasi Superman !" Un choix de mise en scène que le spécialiste du costume analyse ainsi : "Léonidas a ce torse musclé et cette grande cape rouge qui donne à ses mouvements guerriers une intensité dramatique. On comprend bien l'effet visuel recherché, mais d’un point de vue historique, c'est faux."

"Braveheart" : plusieurs siècles d'histoire de l'Ecosse ramassés en un seul costume

Un autre guerrier a eu le droit à une adaptation cinématographique assez libre : William Wallace, figure écossaise de la guerre d'indépendance face à l’Angleterre au 13e siècle. Le “Gardien de l’Ecosse” est incarné par Mel Gibson en 1995 dans Braveheart. Lorsqu'on observe le costume de l'acteur, difficile de se projeter dans le Moyen Âge . Julien Magalhães détaille cet amalgame de références : "D'un point de vue historique, c'est n'importe quoi. Mel Gibson porte un kilt... avec près de trois siècles d'avance ! [le kilt n'apparaît en Ecosse en tant que tenue traditionnelle qu'au 16e siècle environ, ndr]. L'acteur porte aussi des peintures sur le corps, cette espèce de masque bleu, qui sont en fait des codes empruntés aux Pictes, un peuple antique. Du point de vue du costume, on est face à une véritable chimère historique, inventée pour servir le propos du film."

Si l'on voulait faire une comparaison avec une figure historique hexagonale, la représentation de William Wallace dans Braveheart de Mel Gibson correspondrait à quelque chose comme une Jeanne d'Arc affublée d'un bonnet phrygien et d'un bouclier mérovingien.

"Jeanne d'Arc" de Luc Besson, une apparence plus classique

Chez Luc Besson, la représentation de la pucelle d'Orléans est l’héritage de plusieurs siècles d’iconographie. Elle est interprétée par Milla Jovovich qui incarne ce que l'auteur qualifie de "mystique de la vierge guerrière". Jeanne d'Arc est "gracile, blonde et innocente. Ce qui est tout à fait Milla Jovovich dans le film.". Une vision pourtant remise en question dans certaines sources médiévales qui la décrivent comme une "femme plutôt petite, costaude, musclée, avec des cheveux noirs.".

Mais les imprécisions du film ne se limitent pas à la morphologie de l'actrice choisie pour interpréter le rôle. Pour symboliser la piété de Jeanne, Besson a mis de côté une partie de ses habitudes vestimentaires. Généralement, celle qui a convaincu Charles VII de se faire sacrer roi à Reims est représentée "en armure. Et quand elle n'est pas en armure, on la représente souvent pauvrement vêtue". Une humilité vestimentaire totalement fantasmée pourtant, insiste le spécialiste de la mode : "Il est plus probable que Jeanne d'Arc aimait s'habiller à la dernière mode masculine de son époque". On sait en effet qu'elle portait des vêtements luxueux, comme par exemple une tenue qui lui a été offerte et dont le prix s'élevait à treize écus et trente-six sols… soit 6000 euros.

Que racontent ces anachronismes ?

Certes, le but du cinéma de fiction est de transporter le spectateur dans une histoire et de provoquer en lui l'émotion. En outre, ce n'est pas parce qu'un film comporte des anachronismes qu'il est mauvais. Avec Julien Magalhães, on pourrait même aller jusqu'à poser la question suivante : "une fiction dans laquelle Louis XIV aurait une coupe en brosse, serait-ce grave ?" Soit. Néanmoins, on sait que la popularité des films historiques influencent la vision de l'histoire et au final, l'image d'un Louis XIV avec une coupe en brosse pourrait resurgir : "On aurait une sorte de représentation inconsciente de lui, on se dirait "Je ne sais pas exactement où j'ai vu cette image, mais je sais qu'il ressemblait à ça." ".

De plus, ces choix de costume sont très souvent liés à des références actuelles "O**n est en train de construire des paysages mentaux avec une série de codes et d'images qui ne correspondent pas à la réalité historique, qui sont construits par de la fiction contemporaine" résume le spécialiste.

Il est donc important de s'interroger sur ces anachronismes... d'autant que la vérité historique peut elle aussi être cinématographique. "Les erreurs dans les costumes nous privent d'un imaginaire de vêtements, de possibilités de société, de différents modèles de masculinité et de féminité. Elles écrasent de fait une multiplicité de sociétés qui se sont succédées jusqu'à la nôtre et en même temps que la nôtre. Si on ne s'interroge pas sur ces erreurs, on appauvrit des milliers d'années de modèles possibles." conclut Julien Magalhães.